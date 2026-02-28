Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház

Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.

A valamikori sepsiszentgyörgyi hőközpontot benőtte a gaz, az épületnek szinte csak a váza van meg, falait összefirkálták. A mára szükségtelenné vált kazánház felújítását hosszú évek óta tervezi a megyei tanács, legutóbb a tavalyi költségvetés elfogadása után került újra napirendre.

egy multimédiás és művészeti részlegből, amely a könyvtárhoz kapcsolódik,

A közbeszerzési adatok szerint az építkezés becsült értéke meghaladja a 9,6 millió lejt. Az új központ több egységből fog állni:

A beruházás annak a hosszú távú elképzelésnek a része, amely a könyvtár mögötti, 1848-as emlékparkot is magába foglaló teret, valamint az ott található középületeket használhatóvá tenné a közösség számára.

Az építkezést és átalakítást előreláthatólag az önkormányzat saját forrásaiból fedezi, így több évig elhúzódhat.

A könyvtár mögötti kazánház korábban a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonában volt, de az épületet átadták a megyei tanácsnak átalakítás céljából.

A többi, évtizedek óta kihasználatlan hőközpontnak a város igyekezett új célt, illetve rendeltetést adni: a Sajtó utcai épületben például vállalkozói inkubátorházat alakítottak ki, míg mások iskolai tornateremként, tanteremként, műhelyként működnek. Az Őrkő negyedi Néri Szent Fülöp Iskola melletti kazánház multifunkcionális terem lett, amelyet az iskola használ, a Szemerja negyedben pedig egy egyesület közreműködésével asztalitenisz-edzőteremmé alakították át a régi épületet.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta: a strandhoz közeli, egykori tulajdonos által visszaigényelt ingatlanon kívül az Állomás negyedi Csutak Vilmos utcában is található egy kihasználatlan hőközpont.