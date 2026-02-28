Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház

A régi kazánház felújítását követően a megyei könyvtár is használná az épületet
Fotó: Tuchiluș Alex
Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.
A valamikori sepsiszentgyörgyi hőközpontot benőtte a gaz, az épületnek szinte csak a váza van meg, falait összefirkálták. A mára szükségtelenné vált kazánház felújítását hosszú évek óta tervezi a megyei tanács, legutóbb a tavalyi költségvetés elfogadása után került újra napirendre.
Amint Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke elmondta, a közbeszerzési eljárást elindították,
A közbeszerzési adatok szerint az építkezés becsült értéke meghaladja a 9,6 millió lejt. Az új központ több egységből fog állni:
egy multimédiás és művészeti részlegből, amely a könyvtárhoz kapcsolódik,
egy multifunkcionális teremből,
irodákból és egy kávézóból.
A sepsiszentgyörgyi épület felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás még zajlik
Fotó: Tuchiluș Alex
A beruházás annak a hosszú távú elképzelésnek a része, amely a könyvtár mögötti, 1848-as emlékparkot is magába foglaló teret, valamint az ott található középületeket használhatóvá tenné a közösség számára.
A könyvtár mögötti kazánház korábban a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonában volt, de az épületet átadták a megyei tanácsnak átalakítás céljából.
A tervek szerint négy egységből fog állni a multifunkcionális központ
Fotó: Tuchiluș Alex
A többi, évtizedek óta kihasználatlan hőközpontnak a város igyekezett új célt, illetve rendeltetést adni: a Sajtó utcai épületben például vállalkozói inkubátorházat alakítottak ki, míg mások iskolai tornateremként, tanteremként, műhelyként működnek. Az Őrkő negyedi Néri Szent Fülöp Iskola melletti kazánház multifunkcionális terem lett, amelyet az iskola használ, a Szemerja negyedben pedig egy egyesület közreműködésével asztalitenisz-edzőteremmé alakították át a régi épületet.
Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta: a strandhoz közeli, egykori tulajdonos által visszaigényelt ingatlanon kívül az Állomás negyedi Csutak Vilmos utcában is található egy kihasználatlan hőközpont.
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
szóljon hozzá!