Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

Kónya-Ütő Bence és Pálffy Tibor sepsiszentgyörgyi színészek a Bocsárdi László által rendezett Rinocéroszok című előadásban

Fotó: Tamási Áron Színház

Fotó: Tamási Áron Színház

A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.

Kocsis Károly

2026. február 27., 08:302026. február 27., 08:30

Kónya-Ütő Bencét a Rinocéroszok című előadásban nyújtott Bérenger-alakításért a legjobb férfi főszereplő, Pálffy Tibort az ugyanezen darabban szereplő Jean megformázásáért a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölték.

A sepsiszentgyörgyi társulat korábbi igazgatója, Bocsárdi László a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatánál rendezett Tiago Rodrigues Sopro – Suttogás a sötétben című produkciójáért kapott jelölést a legjobb előadásért és a legjobb rendezésért járó elismerésre, míg az ebben játszó, sepsiszentgyörgyi származású Nagy Csongor Zsolt és Moldován Blanka a legjobb férfi, valamint a legjobb női mellékszereplő kategóriákban kaptak jelölést.

Bocsárdi László több kategóriában is esélyes Galéria

Bocsárdi László több kategóriában is esélyes

Fotó: Tamási Áron Színház

Radu Afrim rendező és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatánál színre vitt Ház a blokkok között című előadása úgyszintén több kategóriában (legjobb rendezés, legjobb előadás, legjobb férfi főszereplő – László Csaba, legjobb női főszereplő – Berekméri Katalin) esélyes az idei UNITER-díjra.

A sepsiszentgyörgyi származású Boros Kingát a legjobb színházkritikus, Székely Csaba Egy diktátor születése című darabját a legjobb új hazai drámai mű, Boros Csaba zeneszerzőt pedig a legjobb színházi zenéért járó díjra jelölték.

Az idei UNITER-gálát május 26-án tartják a bukaresti Odeon Színház Majestic termében.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kultúra
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
