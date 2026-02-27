Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

Kónya-Ütő Bence és Pálffy Tibor sepsiszentgyörgyi színészek a Bocsárdi László által rendezett Rinocéroszok című előadásban
Fotó: Tamási Áron Színház
A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.
Kónya-Ütő Bencét a Rinocéroszok című előadásban nyújtott Bérenger-alakításért a legjobb férfi főszereplő, Pálffy Tibort az ugyanezen darabban szereplő Jean megformázásáért a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölték.
A sepsiszentgyörgyi társulat korábbi igazgatója, Bocsárdi László a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatánál rendezett Tiago Rodrigues Sopro – Suttogás a sötétben című produkciójáért kapott jelölést a legjobb előadásért és a legjobb rendezésért járó elismerésre, míg az ebben játszó, sepsiszentgyörgyi származású Nagy Csongor Zsolt és Moldován Blanka a legjobb férfi, valamint a legjobb női mellékszereplő kategóriákban kaptak jelölést.
Bocsárdi László több kategóriában is esélyes
Fotó: Tamási Áron Színház
Radu Afrim rendező és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatánál színre vitt Ház a blokkok között című előadása úgyszintén több kategóriában (legjobb rendezés, legjobb előadás, legjobb férfi főszereplő – László Csaba, legjobb női főszereplő – Berekméri Katalin) esélyes az idei UNITER-díjra.
A sepsiszentgyörgyi származású Boros Kingát a legjobb színházkritikus, Székely Csaba Egy diktátor születése című darabját a legjobb új hazai drámai mű, Boros Csaba zeneszerzőt pedig a legjobb színházi zenéért járó díjra jelölték.
Az idei UNITER-gálát május 26-án tartják a bukaresti Odeon Színház Majestic termében.
Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.
Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.
Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.
Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?
Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.
A 2025-ös pusztító árvizek után, amelyek közel kétszáz házat rongáltak meg Nagyborosnyón és Kökösbácsteleken, a hatóságok ismét a kötelező lakásbiztosítás fontosságára figyelmeztetnek. Kovászna megyében a lakások alig több mint egyötöde biztosított.
Nyilvános árverést szervez a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal a tulajdonában lévő, nem működőképes, megrongálódott vagy használatból kivont járművek értékesítésére.
Egy hétvége alatt hatvanhét bevetésük volt a Kovászna megyei tűzoltóknak, ezek közül huszonhárom sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő eset volt. A tűzoltókat balesetekhez, lakástüzekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt villanyvezetékekhez riasztották.
Enyhe sérülésekkel szállítottak kórházba egy 72 éves nőt Sepsiszentgyörgyön, miután egy személyautó elgázolta. A rendőrség megállapítása szerint a gyalogos szabályosan kelt át az úton, amikor a baleset megtörtént.
Fogadóórát tart a nép ügyvédje Sepsiszentgyörgyön március 2-án, hétfőn a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal épületében.
