Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.

A sepsiszentgyörgyi társulat korábbi igazgatója, Bocsárdi László a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatánál rendezett Tiago Rodrigues Sopro – Suttogás a sötétben című produkciójáért kapott jelölést a legjobb előadásért és a legjobb rendezésért járó elismerésre, míg az ebben játszó, sepsiszentgyörgyi származású Nagy Csongor Zsolt és Moldován Blanka a legjobb férfi, valamint a legjobb női mellékszereplő kategóriákban kaptak jelölést.

Kónya-Ütő Bencét a Rinocéroszok című előadásban nyújtott Bérenger-alakításért a legjobb férfi főszereplő, Pálffy Tibort az ugyanezen darabban szereplő Jean megformázásáért a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölték.

Radu Afrim rendező és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatánál színre vitt Ház a blokkok között című előadása úgyszintén több kategóriában (legjobb rendezés, legjobb előadás, legjobb férfi főszereplő – László Csaba, legjobb női főszereplő – Berekméri Katalin) esélyes az idei UNITER-díjra.

A sepsiszentgyörgyi származású Boros Kingát a legjobb színházkritikus, Székely Csaba Egy diktátor születése című darabját a legjobb új hazai drámai mű, Boros Csaba zeneszerzőt pedig a legjobb színházi zenéért járó díjra jelölték.

Az idei UNITER-gálát május 26-án tartják a bukaresti Odeon Színház Majestic termében.