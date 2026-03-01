Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok

Az OBBCSSR székhelye előtt tüntettek a biológusok és kémikusok • Fotó: Fejér Szilárd/Facebook

Az OBBCSSR székhelye előtt tüntettek a biológusok és kémikusok

Fotó: Fejér Szilárd/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.

Bodor Tünde

2026. március 01., 20:002026. március 01., 20:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Le vele! – a román rövidítéssel OBBCSSR-nek (az egészségügyi intézményekben dolgozó biokémikusok, biológusok és kémikusok rendje) nevezett intézmény vezetősége esetében ez tűnik az egyetlen megoldásnak a tagság egy része számára. Azt kifogásolják, hogy

a vezetőség 2003-tól, amióta létezik az OBBCSSR, bebetonozta magát a vezetőségi pozíciókba.

A szervezet elnöke a kezdetektől a mai napig Constanța Popa, egykori Nagy Románia Párti parlamenti képviselő. Ez önmagában még elnézhető lenne, ha az OBBCSSR szóval és tettel nem fordulna négyezres tagsága ellen – vélik az érintettek.

Hirdetés

Akik már nem alkusznak meg tovább, a Declic civil aktivista oldalon petíciót indítottak egy új vezetőség kinevezése és az intézmény működését szabályzó új jogszabály érdekében. Minderről Fejér Szilárd vegyész, virológus, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam klinika kutatócsoportjának és laboratóriumának vezetője beszélt a Székelyhonnak.

Néhány mondatban a szervezetről

Az OBBCSSR 2003-ban jött létre szakmai szervezetként (hasonló van az orvosoknak, az asszisztenseknek és más foglalkozásúaknak is). Azok a szakemberek alkotják a tagságot, akik – alkalmazottként vagy szerződéses munkaviszonnyal – az orvosi laboratóriumokban elemzik a mintákat, elvégzik a véranalíziseket. A szakmák és tudományterületek közötti határok viszonylag átjárhatók – tudtuk meg interjúalanyunktól.

Az intézmény működését szabályozó törvény mára elavult,

a változásokkal pedig – megfelelő törvényi keret híján – belső szabályokkal próbálta tartani a lépést az OBBCSSR.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

A vezetőség a felsőoktatásban bevezetett bolognai rendszer után azt szerette volna, hogy csak az orvosi egyetemek mesterképzésein diplomát szerzett alkalmazottak lehessenek tagok, de kizárták volna például a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen orvosi biológiát végzetteket. Volt, aki elvégzett egy bizonyos mesterit, amit elfogadtak akkor, amikor kezdte a tanulmányait, de amire befejezte, már nem. Így az illetőnek el kellett végezni egy újabb képzési ciklust.

Aki nem tag, az illegálisan dolgozik – állítja a vezetőség

2022-ben az OBBCSSR átvette a közegészségügyi hatóságtól azt a jogot, hogy működési engedélyt (autorizație de liberă practică – ALP) állítson ki a biológusoknak és kémikusoknak, amellyel azok orvosi intézményekben végezhetik szakmájukat. Tavaly nyomást gyakorolt a tagságra, hogy mindenki cserélje le a régi működési engedélyét, holott sokaknak volt a közegészségügy által korábban kibocsátott és korlátlan időre érvényes engedélye.

Ezzel párhuzamosan azt is kitalálták, hogy minden munkahelyre külön ALP kell, ami Fejér Szilárd szerint abszurdum, de a tagok közül sokan belenyugodtak és kifizették – többször is – a papír kiállításának 350 lejes díját.

Idézet
Végül az intézménynek szinte ez lett a fő tevékenysége, hogy különböző dokumentumokért újabb illetékeket fizettettet a tagsággal azért, hogy növekvő költségeit fedezni tudja.

A költségek pedig pont abból adódtak, hogy jogászok sorát kellett megfizetnie, mert sokan beperelték őket” – részletezte.

2024 októberében elmérgesedett a konfliktus a tagság és a vezetőség között, mert mindenkit arra köteleztek, hogy módosítsa a malpraxis-biztosítását, mégpedig azért, mert az engedélyben tevékenységi területként feltüntetett laboratóriumi medicina nem helyes kategória. És ahhoz, hogy ezt elismertessék, mindenkitől 100 lejt kértek.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Ebből az intézménynek 80 ezer eurós jövedelme származott. Arra, aki erre nem volt hajlandó, ráaggatták a címkét, hogy bűnöző, mert hamis adatokkal állíttatta ki magának az ALP-t. Fejér Szilárd nem fizette be a pénzt és rá is mutatott, hogy ezen illeték igénylésére nincs jogalap, aminek következtében egyéves huzavona után kizárták a szervezetből és hiába van doktorija, specializációja,

elvesztette aláírási jogát: a laboreredményeket más kell láttamozza.

A kutató hivatali túlkapás miatt bűnügyi feljelentést tett az intézmény vezetősége ellen.

Sokan azt is nehezményezik, hogy az OBBCSSR a tagsággal való kommunikációra kizárólag elektronikus úton volt hajlandó, telefonon nem lehetett kapcsolatba lépni velük. Ezért végül önsegélyző WhatsApp-csoportokban a tagok adtak egymásnak tanácsot, főleg a karrierjük elején állóknak.

Körvonalazódik a változás

Fejér Szilárd 2024 októberében írt nyílt levelet az intézménynek, utána pedig elindult a tagok közötti szervezkedés, és lemondásra szólították fel a vezetőséget.

Tüntetésekre is sor került az OBBCSSR székhelye, a későbbiekben pedig az egészségügyi minisztérium épülete előtt is.

Alexandru Rogobete miniszter azt ígérte, hogy egy hónap alatt sürgősségi kormányrendelettel megoldja a konfliktust. Az egy hónap eltelt, az ígéret nem teljesedett be, de legalább közben dolgoztak a minisztériumban egy új, az intézmény működését szabályozó törvénytervezeten – számol be a dolgok menetéről Fejér Szilárd.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

A vezetőséggel elégedetlen tagok legaktívabbja egy fiatal bukaresti embriológus, Louis Miu, aki már peres úton elérte, hogy az OBBCSSR-t közintézménynek ismerjék el (a vezetőség tiltakozása ellenére), így az ezután a törvény előtt is elszámoltathatóbb lesz. Louis Miu vállalta, hogy széles körű konzultáció után összeállítja a szakmabeliek saját törvénytervezetét, amit „a lázadók” egyenesen a kormánynak nyújtottak be, mert sürgősségi eljárást szeretnének.

Idézet
A Declic kampányoldalon elindított, a kormánynak címzett petíciót két nap alatt több mint ezren írták alá, ami híven tükrözi a szakma elégedetlenségét a jelenlegi állapottal.

Az új törvénytervezet legalább 90 százalékban lefedi az eddig megoldatlan helyzeteket a szakmán belül, és biztonságosabbá teszi a laboratóriumban végzett munkát, például a minőségileg tanúsított gépek, eszközök használatának megkövetelésével” – szögezte le a vegyészkutató.

„De már az is pozitívum, hogy beadhattuk a kormánynak a tervezetünket. Úgy látszik, a minisztérium is elismeri, hogy szükséges a reform, innentől kezdve pedig csak rajtuk múlik, mikor indítják be az apparátust” – zárta Fejér Szilárd.

Háromszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni

Több beruházást készítenek elő Kézdiszék egyik legnagyobb községében: Csernátonban jelenleg a vízhálózat korszerűsítése a prioritás, de figyelmet fordítanak Kézdialbisra és Ikafalvára is. Az Anghel Saligny-program révén több kilométernyi út újul meg.

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
2026. március 01., vasárnap

Fel van adva a lecke Csernátonban, ahol négy falu igényeit kell összehangolni
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt

Egy lehulló szikladarab rongálta meg a Vargyas-szorosban levő Almási-barlang bejáratához vezető vas feljárót és annak alsó tartószerkezetét. A feljáró alsó része jelentős károsodást szenvedett, így annak használata jelenleg balesetveszélyes.

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Szikla rongálta meg az Almási-barlanghoz vezető lépcsőt
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön

Ünnepi hangversenyt tartanak március 14-én, szombaton a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
nagytermében. A közönség egyetlen este során hallhatja az eredeti magyar népzenei dallamokat és azok nagyszabású, szimfonikus átdolgozásait.

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. február 28., szombat

Március 15-i ünnepi hangverseny Sepsiszentgyörgyön
2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház

Multifunkcionális teret alakít ki a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti régi hőközpont helyén Kovászna Megye Tanácsa. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kazánház felújítása a remények szerint hamarosan elkezdődhet.

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
2026. február 28., szombat

Új rendeltetést kap a sepsiszentgyörgyi könyvtár mögötti régi kazánház
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra

A Román Színházi Szövetség nyilvánosságra hozta a 2026-os UNITER-díjak jelöltjeit. Köztük a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház két színészének, továbbá egykori igazgatójának neve is szerepel.

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 27., péntek

Sepsiszentgyörgyi színészek is esélyesek az UNITER-díjra
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön

Március 4-én, szerdán 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban (EMÜK) megnyílik a Nyomtatás folyamatban – Magyar kortárs grafika síkban és térben című kiállítás.

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Magyar kortárs grafikai kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön

Megrongálták a nemrég felszerelt jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön, az Andrei Șaguna és a Vasile Goldiș utcák kereszteződésében, a rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt.

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
2026. február 26., csütörtök

Megrongálták az új jelzőlámpákat Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban

Légitámadást szimuláló védelmi gyakorlatot tartottak csütörtökön egy Kézdivásárhely központjában található bankfiókban.

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
2026. február 26., csütörtök

Légiriadót szimuláltak egy kézdivásárhelyi bankfiókban
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról

Képzeld el, hogy március 15-én Petőfivel, Vasvárival és társaival lógsz a városban matematikaóra helyett, amikor éppen kitör a forradalom. Rögvest elkap a szónoklat heve, beszélni akarsz a tömeghez. De mit mondasz?

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 26., csütörtök

Ha éppen a márciusi ifjakkal lógnál matekóráról
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket

Biztatóan közel van már a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház által magyar állami támogatással épülő bölcsőde átadása: a helyi tanács várhatóan csütörtöki ülésén jóváhagyja, hogy a létesítményt működtetés céljából átvegye a város.

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
2026. február 25., szerda

Hamarosan újabb modern bölcsőde fogadja a sepsiszentgyörgyi gyermekeket
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!