Folyamatos visszaélésekre hívják fel a figyelmet az orvosi laboratóriumokban dolgozó biológusok és kémikusok

Az OBBCSSR székhelye előtt tüntettek a biológusok és kémikusok

Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.

Bodor Tünde 2026. március 01., 20:002026. március 01., 20:00

Le vele! – a román rövidítéssel OBBCSSR-nek (az egészségügyi intézményekben dolgozó biokémikusok, biológusok és kémikusok rendje) nevezett intézmény vezetősége esetében ez tűnik az egyetlen megoldásnak a tagság egy része számára. Azt kifogásolják, hogy

a vezetőség 2003-tól, amióta létezik az OBBCSSR, bebetonozta magát a vezetőségi pozíciókba.

A szervezet elnöke a kezdetektől a mai napig Constanța Popa, egykori Nagy Románia Párti parlamenti képviselő. Ez önmagában még elnézhető lenne, ha az OBBCSSR szóval és tettel nem fordulna négyezres tagsága ellen – vélik az érintettek. Hirdetés Akik már nem alkusznak meg tovább, a Declic civil aktivista oldalon petíciót indítottak egy új vezetőség kinevezése és az intézmény működését szabályzó új jogszabály érdekében. Minderről Fejér Szilárd vegyész, virológus, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam klinika kutatócsoportjának és laboratóriumának vezetője beszélt a Székelyhonnak. Néhány mondatban a szervezetről Az OBBCSSR 2003-ban jött létre szakmai szervezetként (hasonló van az orvosoknak, az asszisztenseknek és más foglalkozásúaknak is). Azok a szakemberek alkotják a tagságot, akik – alkalmazottként vagy szerződéses munkaviszonnyal – az orvosi laboratóriumokban elemzik a mintákat, elvégzik a véranalíziseket. A szakmák és tudományterületek közötti határok viszonylag átjárhatók – tudtuk meg interjúalanyunktól.

Az intézmény működését szabályozó törvény mára elavult,

a változásokkal pedig – megfelelő törvényi keret híján – belső szabályokkal próbálta tartani a lépést az OBBCSSR.

Fotó: Freepik

A vezetőség a felsőoktatásban bevezetett bolognai rendszer után azt szerette volna, hogy csak az orvosi egyetemek mesterképzésein diplomát szerzett alkalmazottak lehessenek tagok, de kizárták volna például a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen orvosi biológiát végzetteket. Volt, aki elvégzett egy bizonyos mesterit, amit elfogadtak akkor, amikor kezdte a tanulmányait, de amire befejezte, már nem. Így az illetőnek el kellett végezni egy újabb képzési ciklust. Aki nem tag, az illegálisan dolgozik – állítja a vezetőség 2022-ben az OBBCSSR átvette a közegészségügyi hatóságtól azt a jogot, hogy működési engedélyt (autorizație de liberă practică – ALP) állítson ki a biológusoknak és kémikusoknak, amellyel azok orvosi intézményekben végezhetik szakmájukat. Tavaly nyomást gyakorolt a tagságra, hogy mindenki cserélje le a régi működési engedélyét, holott sokaknak volt a közegészségügy által korábban kibocsátott és korlátlan időre érvényes engedélye. Ezzel párhuzamosan azt is kitalálták, hogy minden munkahelyre külön ALP kell, ami Fejér Szilárd szerint abszurdum, de a tagok közül sokan belenyugodtak és kifizették – többször is – a papír kiállításának 350 lejes díját.

Végül az intézménynek szinte ez lett a fő tevékenysége, hogy különböző dokumentumokért újabb illetékeket fizettettet a tagsággal azért, hogy növekvő költségeit fedezni tudja.

A költségek pedig pont abból adódtak, hogy jogászok sorát kellett megfizetnie, mert sokan beperelték őket” – részletezte. 2024 októberében elmérgesedett a konfliktus a tagság és a vezetőség között, mert mindenkit arra köteleztek, hogy módosítsa a malpraxis-biztosítását, mégpedig azért, mert az engedélyben tevékenységi területként feltüntetett laboratóriumi medicina nem helyes kategória. És ahhoz, hogy ezt elismertessék, mindenkitől 100 lejt kértek.

Fotó: Pixabay

Ebből az intézménynek 80 ezer eurós jövedelme származott. Arra, aki erre nem volt hajlandó, ráaggatták a címkét, hogy bűnöző, mert hamis adatokkal állíttatta ki magának az ALP-t. Fejér Szilárd nem fizette be a pénzt és rá is mutatott, hogy ezen illeték igénylésére nincs jogalap, aminek következtében egyéves huzavona után kizárták a szervezetből és hiába van doktorija, specializációja,

elvesztette aláírási jogát: a laboreredményeket más kell láttamozza.

A kutató hivatali túlkapás miatt bűnügyi feljelentést tett az intézmény vezetősége ellen. Sokan azt is nehezményezik, hogy az OBBCSSR a tagsággal való kommunikációra kizárólag elektronikus úton volt hajlandó, telefonon nem lehetett kapcsolatba lépni velük. Ezért végül önsegélyző WhatsApp-csoportokban a tagok adtak egymásnak tanácsot, főleg a karrierjük elején állóknak. Körvonalazódik a változás Fejér Szilárd 2024 októberében írt nyílt levelet az intézménynek, utána pedig elindult a tagok közötti szervezkedés, és lemondásra szólították fel a vezetőséget.

Tüntetésekre is sor került az OBBCSSR székhelye, a későbbiekben pedig az egészségügyi minisztérium épülete előtt is.

Alexandru Rogobete miniszter azt ígérte, hogy egy hónap alatt sürgősségi kormányrendelettel megoldja a konfliktust. Az egy hónap eltelt, az ígéret nem teljesedett be, de legalább közben dolgoztak a minisztériumban egy új, az intézmény működését szabályozó törvénytervezeten – számol be a dolgok menetéről Fejér Szilárd.

Fotó: Pixabay

A vezetőséggel elégedetlen tagok legaktívabbja egy fiatal bukaresti embriológus, Louis Miu, aki már peres úton elérte, hogy az OBBCSSR-t közintézménynek ismerjék el (a vezetőség tiltakozása ellenére), így az ezután a törvény előtt is elszámoltathatóbb lesz. Louis Miu vállalta, hogy széles körű konzultáció után összeállítja a szakmabeliek saját törvénytervezetét, amit „a lázadók” egyenesen a kormánynak nyújtottak be, mert sürgősségi eljárást szeretnének.

A Declic kampányoldalon elindított, a kormánynak címzett petíciót két nap alatt több mint ezren írták alá, ami híven tükrözi a szakma elégedetlenségét a jelenlegi állapottal.