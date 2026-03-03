Rovatok
Trump az iráni konfliktusról: túl késő tárgyalni

• Fotó: The White House/Facebook

Fotó: The White House/Facebook

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

Székelyhon

2026. március 03., 18:292026. március 03., 18:29

„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a „Trump-doktrína” születésének lehet tanúja.

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot – írja a cikk szerzője.

Külföld
