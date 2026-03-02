Tanácskozást hívott össze a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok helyzetéről Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.

A 9.30-kor kezdődő ülésen a miniszterelnök-helyettesek, valamint a külügyi, a közlekedési, a gazdasági, a védelmi és a pénzügyi tárca képviselői vesznek részt – ismerteti az Agerpres.

A külügyminisztérium adatai szerint vasárnap estig több mint 1060 román állampolgár regisztrált konzuli védelemre a konfliktus térségében. Oana Țoiu külügyminiszter bejelentette: a válságstáb működésének ideje alatt rendszeres sajtótájékoztatókat tartanak.

Külügyminiszter: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok jelenleg biztonságban vannak

A közel-keleti konfliktus térségében tartózkodó román állampolgárok jelenleg biztonságban vannnak – jelentette ki vasárnap este Oana Țoiu külügyminiszter a külügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón.

A tárcavezető elmondta, hogy a román diplomáciai képviseletekhez és a térség államainak hatóságaihoz eddig nem érkezett bejelentés román állampolgárt érintő incidensről. Hozzátette, hogy