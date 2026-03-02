Rovatok
Tanácskozást hívott össze a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok helyzetéről Ilie Bolojan

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.

Székelyhon

2026. március 02., 09:382026. március 02., 09:38

A 9.30-kor kezdődő ülésen a miniszterelnök-helyettesek, valamint a külügyi, a közlekedési, a gazdasági, a védelmi és a pénzügyi tárca képviselői vesznek részt – ismerteti az Agerpres.

A külügyminisztérium adatai szerint vasárnap estig több mint 1060 román állampolgár regisztrált konzuli védelemre a konfliktus térségében. Oana Țoiu külügyminiszter bejelentette: a válságstáb működésének ideje alatt rendszeres sajtótájékoztatókat tartanak.

Külügyminiszter: a konfliktusövezetben tartózkodó román állampolgárok jelenleg biztonságban vannak

A közel-keleti konfliktus térségében tartózkodó román állampolgárok jelenleg biztonságban vannnak – jelentette ki vasárnap este Oana Țoiu külügyminiszter a külügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón.

A tárcavezető elmondta, hogy a román diplomáciai képviseletekhez és a térség államainak hatóságaihoz eddig nem érkezett bejelentés román állampolgárt érintő incidensről. Hozzátette, hogy

a konfliktusövezetben tartózkodó gyermekcsoportokra felnőtt kísérők ügyelnek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a román konzulátusok munkatársaival.

A minisztérium a megnövekedett érdeklődés miatt megerősítette a központi ügyfélszolgálat és a külképviseletek kapacitását – részletezte Țoiu.

A külügyminiszter beszámolt arról is, hogy részt vett az EU Külügyek Tanácsának rendkívüli ülésén, ahol az uniós tagállamok külügyminiszterei a térség biztonsági helyzetéről egyeztettek. Tájékoztatása szerint Izrael és Irán között továbbra is intenzív rakétatámadások zajlanak, ugyanakkor

a rendelkezésre álló információk alapján a román állampolgárok biztonságos szálláshelyen tartózkodnak.

Țoiu szerint a román hatóságok – a miniszterelnökkel és az államfővel egyeztetve – különböző evakuálási forgatókönyveket vizsgálnak.

A külügyminiszter közölte, hogy a térségben kiszámíthatatlan a helyzet, ezért továbbra is óvatosságra intik azokat a román állampolgárokat, akik szárazföldi határátkelők felé indulnának. A kimenekítési terveket a légtér újbóli megnyitásától, illetve a biztonságos tranzitlehetőségektől teszik függővé – magyarázta a román diplomácia vezetője.    

