Tanácskozást hívott össze a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok helyzetéről Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.
A 9.30-kor kezdődő ülésen a miniszterelnök-helyettesek, valamint a külügyi, a közlekedési, a gazdasági, a védelmi és a pénzügyi tárca képviselői vesznek részt – ismerteti az Agerpres.
A külügyminisztérium adatai szerint vasárnap estig több mint 1060 román állampolgár regisztrált konzuli védelemre a konfliktus térségében. Oana Țoiu külügyminiszter bejelentette: a válságstáb működésének ideje alatt rendszeres sajtótájékoztatókat tartanak.
A közel-keleti konfliktus térségében tartózkodó román állampolgárok jelenleg biztonságban vannnak – jelentette ki vasárnap este Oana Țoiu külügyminiszter a külügyminisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón.
A tárcavezető elmondta, hogy a román diplomáciai képviseletekhez és a térség államainak hatóságaihoz eddig nem érkezett bejelentés román állampolgárt érintő incidensről. Hozzátette, hogy
A minisztérium a megnövekedett érdeklődés miatt megerősítette a központi ügyfélszolgálat és a külképviseletek kapacitását – részletezte Țoiu.
A külügyminiszter beszámolt arról is, hogy részt vett az EU Külügyek Tanácsának rendkívüli ülésén, ahol az uniós tagállamok külügyminiszterei a térség biztonsági helyzetéről egyeztettek. Tájékoztatása szerint Izrael és Irán között továbbra is intenzív rakétatámadások zajlanak, ugyanakkor
Țoiu szerint a román hatóságok – a miniszterelnökkel és az államfővel egyeztetve – különböző evakuálási forgatókönyveket vizsgálnak.
A külügyminiszter közölte, hogy a térségben kiszámíthatatlan a helyzet, ezért továbbra is óvatosságra intik azokat a román állampolgárokat, akik szárazföldi határátkelők felé indulnának. A kimenekítési terveket a légtér újbóli megnyitásától, illetve a biztonságos tranzitlehetőségektől teszik függővé – magyarázta a román diplomácia vezetője.
A jelenlegi információk szerint elhúzódó lehet az iráni konfliktus, ha az Amerikai Egyesült Államok meg akarja gyengíteni az iráni rezsimet, akkor hetekig tartó támadássorozatra van szükség – közölte Csicsmann László Közel-Kelet szakértő.
Meghalt három amerikai katona az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított műveletében – közölte vasárnap az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM).
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.
Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
