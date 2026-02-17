Romániának a Béketanács ülésén való jelenléte segít tisztázni az ország és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolat „valós” helyzetét – jelentette ki kedden Nicușor Dan államfő.

A Radio România Actualități-nek adott interjúban az elnök megerősítette, hogy

Románia megfigyelőként jelen lesz a Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Béketanács február 19-i ülésén Washingtonban.

Úgy véli, ennek a döntésnek fontos üzenete van, mert a 2024-es elnökválasztás eredményének érvénytelenítését követően „kétely és talán némi bizalmatlanság” volt érezhető az amerikai adminisztráció részéről.

Az, hogy Románia elnöki szinten képviselteti magát az ülésen,