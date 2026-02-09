Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak egy Wizzair-járathoz

A Wizz Air W95310-es számú gépén Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy

A Wizzair légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.

Biztonsági fenyegetéstől tartottak, s a személyzet továbbította Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására.

Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren. Az utasokat mindenesetre leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor – írja az MTI az esetet ismertető Ynet hírportálra hivatkozva.