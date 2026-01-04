Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Kolozsvárra tartó repülőjárat

2025. december 25., csütörtök

Hívek ezrei követték esős időben a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren – videóval

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében.