Fel nem használt maszkok milliárdjait égetik el Németországban

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Mintegy hárommilliárd maszkot semmisítettek meg Németországban, olyan védőeszközöket, amelyeket a koronavírus-világjárvány idején szereztek be, de nem használták fel és időközben lejártak – jelentette be a múlt héten a német kormány.
2026. február 09., 07:372026. február 09., 07:37
2026. február 09., 08:202026. február 09., 08:20
A bejelentést a német egészségügyi minisztérium részéről tették, egy parlamenti interpellációra válaszolva. A szaktárca közlése szerint a megvásárolt mintegy hatmilliárd maszk körülbelül felét már megsemmisítették „termikus újrahasznosítással”, tehát az égetésből energiát állítottak elő.
– írja a Hotnews hírportál a DPA hírügynökség jelentésére hivatkozva.
A fel nem használt maszkok nagyarányú megsemmisítése azonban heves politikai vitákat váltott ki, figyelembe véve a számvevőszék 2024-es vizsgálatát, miszerint a német kormány megközelítőleg 5,7 milliárd maszkot szerzett be hozzávetőleg 5,9 milliárd euróért, „noha a valós szükséglet jóval kisebb volt”.
A Der Spiegel ugyancsak múlt héten arról írt, hogy további mintegy 85 millió, raktáron lévő maszkot kell megsemmisíteni folyó év végéig, mivel lejár a szavatossági idejük. Adataik szerint Németországban a koronavírus-világjárvány idején mindössze körülbelül 2,12 milliárd egészségügyi maszkot osztottak szét.
A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott.
Újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot a Romániával délnyugatról határos Szerbia. Idén decembertől vagy jövő év márciustól tervezik újraindítani.
Megvásárolja a medgyesi Automecanica Rt. többségi részvénycsomagját a török Otokar. A Koç Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – közölte a katalán rendőrség.
Két román állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett a spanyolországi Córdoba térségében történt vasúti balesetben – erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium.
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja az EFE spanyol hírügynökség.
Pánik tört ki egy németországi autópályán, miután egy ittas román sofőr közel 30 kilométeren át a forgalommal szemben vezetett. Összefogással tudták feltartóztatni.
Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be a hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.
Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.
Legalább 40 ember vesztette életét szombaton, az Egyesült Államok venezuelai műveletében, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt – írja a New York Times egy venezuelai tisztviselőre hivatkozva.
szóljon hozzá!