Fel nem használt maszkok milliárdjait égetik el Németországban

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Mintegy hárommilliárd maszkot semmisítettek meg Németországban, olyan védőeszközöket, amelyeket a koronavírus-világjárvány idején szereztek be, de nem használták fel és időközben lejártak – jelentette be a múlt héten a német kormány.

Székelyhon

2026. február 09., 07:372026. február 09., 07:37

2026. február 09., 08:202026. február 09., 08:20

A bejelentést a német egészségügyi minisztérium részéről tették, egy parlamenti interpellációra válaszolva. A szaktárca közlése szerint a megvásárolt mintegy hatmilliárd maszk körülbelül felét már megsemmisítették „termikus újrahasznosítással”, tehát az égetésből energiát állítottak elő.

A német kormány eddig mintegy nyolcmillió eurót költött a lejárt maszkok készletének megsemmisítésére

– írja a Hotnews hírportál a DPA hírügynökség jelentésére hivatkozva.

A fel nem használt maszkok nagyarányú megsemmisítése azonban heves politikai vitákat váltott ki, figyelembe véve a számvevőszék 2024-es vizsgálatát, miszerint a német kormány megközelítőleg 5,7 milliárd maszkot szerzett be hozzávetőleg 5,9 milliárd euróért, „noha a valós szükséglet jóval kisebb volt”.

A Der Spiegel ugyancsak múlt héten arról írt, hogy további mintegy 85 millió, raktáron lévő maszkot kell megsemmisíteni folyó év végéig, mivel lejár a szavatossági idejük. Adataik szerint Németországban a koronavírus-világjárvány idején mindössze körülbelül 2,12 milliárd egészségügyi maszkot osztottak szét.

Külföld Egészségügy
