Legalább negyven ember halt meg a venezuelai elnök elfogása közben

Legalább 40 ember vesztette életét szombaton, az Egyesült Államok venezuelai műveletében, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt – írja a New York Times egy venezuelai tisztviselőre hivatkozva.

Az amerikai napilap által idézett, Maduro kormányán belüli névtelen forrás szerint a halottak között civilek és katonák is vannak.

amerikai áldozatok nem voltak, bár utalt rá, hogy néhány katona megsérült.

A támadás utáni órákban információk láttak napvilágot egy civil haláláról Catia La Marban, a caracasi repülőtértől nyugatra fekvő partvidéki területen. Az amerikai támadás során egy bomba eltalált egy háromemeletes lakóépületet, melynek ledőlt a külső fala, megölve egy 80 éves férfit és súlyosan megsebesítve egy másik személyt – írja a New York Times nyomán a Digi24.

Később Dan Caine amerikai vezérkari főnök a Donald Trumppal közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Nicolas Maduro és felesége elfogására indult amerikai helikoptereket fegyveres támadás érte. Az egyik helikoptert eltalálták, de „működőképes maradt”, majd az összes helikopter visszatért.