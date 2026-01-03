Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Trump: az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását

• Fotó: MTI/EPA

Fotó: MTI/EPA

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy az amerikai fegyveres erők az éjszakai művelet során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban.

Székelyhon

2026. január 03., 20:242026. január 03., 20:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy „valaki más kerüljön hatalomra” úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Az elnök kijelentette:

Washington célja a „béke, a szabadság és az igazságosság” biztosítása a venezuelai nép számára,

beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. „Venezuela az ő hazájuk” – idézi az amerikai elnököt az MTI.

Hirdetés

Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során

egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg,

miközben az amerikai hadsereg „elsöprő erőt” vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második, nagyobb csapásra is felkészült, de erre „valószínűleg nem lesz szükség”.

korábban írtuk

Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt
Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból.

korábban írtuk

Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban
Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat – közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Nem közvetlenül a vásárlónak kell fizetnie a 25 lejes logisztikai díjat
Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Székelyhon

Végzetes nap a hegyekben: egy halott, több tucat sérült
Nem közvetlenül a vásárlónak kell fizetnie a 25 lejes logisztikai díjat
Székelyhon

Nem közvetlenül a vásárlónak kell fizetnie a 25 lejes logisztikai díjat
Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Székely Sport

Negyedszerre is megverte a Sportklub az Acélbikákat
Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Krónika

Kihűlt a termálvíz Félixfürdőn, panaszkodnak a csalódott turisták
Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Székely Sport

Már megint nem vezetett eredményre a GYHK fölényes játéka
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 03., szombat

Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat – közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában.

Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban
Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban
2026. január 03., szombat

Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban
Hirdetés
2026. január 03., szombat

Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból.

Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt
Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt
2026. január 03., szombat

Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt
2026. január 02., péntek

Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben

A berni román nagykövetség felvette a kapcsolatot egy román állampolgár családjával, akit eltűntnek nyilvánítottak a svájci Crans-Montana üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzeset nyomán.

Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben
Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben
2026. január 02., péntek

Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben
2025. december 30., kedd

90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban

A kormány 2026-ban 90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás számára teszi lehetővé a romániai munkavállalást – számolt be a Bolojan-kabinet keddi ülése után a munkaügyi minisztérium.

90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban
90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban
2025. december 30., kedd

90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt

Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) megye Aurina-völgyében, a férj meghalt, felesége viszont sértetlen maradt.

Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt
Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt
2025. december 30., kedd

Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt
2025. december 25., csütörtök

Hívek ezrei követték esős időben a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren – videóval

Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében.

Hívek ezrei követték esős időben a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren – videóval
Hívek ezrei követték esős időben a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren – videóval
2025. december 25., csütörtök

Hívek ezrei követték esős időben a pápa karácsonyi üzenetét a Szent Péter téren – videóval
2025. december 25., csütörtök

Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa

A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.

Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa
Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa
2025. december 25., csütörtök

Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben

Idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
2025. december 22., hétfő

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
2025. december 20., szombat

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be

Kéteurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester pénteken.

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
2025. december 20., szombat

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
2025. december 19., péntek

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban

A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
2025. december 19., péntek

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!