Trump: az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenetet végrehajtani az országban – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy az amerikai fegyveres erők az éjszakai művelet során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban.

Székelyhon 2026. január 03., 20:242026. január 03., 20:24

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy „valaki más kerüljön hatalomra” úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen. Az elnök kijelentette:

Washington célja a „béke, a szabadság és az igazságosság” biztosítása a venezuelai nép számára,

beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. „Venezuela az ő hazájuk” – idézi az amerikai elnököt az MTI. Hirdetés Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során

egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg,