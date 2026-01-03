Bíróság elé állítják Nicolás Madurót és feleségét az Egyesült Államokban

Fotó: MTI/EPA
Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat – közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában.
A miniszter szerint a házaspár „hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon”.
Bondi közlése szerint Madurót
kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel,
kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel,
valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják.
Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed, ami újdonságnak számít – írja az MTI.
Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért – megfogalmazása szerint – elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa „nemzetközi kábítószer-kereskedőnek” nevezett személy elfogásához vezetett.
Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy
Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy nem lesz további katonai akció a dél-amerikai országban.
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból.
