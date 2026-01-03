Donald Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt

Fotó: MTI/EPA
Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból – írta a Truth Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök szombaton.
A bejegyzés szerint a műveletet az amerikai rendfenntartó szervekkel együttműködésben hajtották végre. Az elnök azt is írta, hogy a történtekről szombaton sajtótájékoztatót tart floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban – írja az MTI.
A The New York Times című lapnak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, a hosszú, gondos és jó tervezésnek tulajdonítható a szombati akció sikere.
Az amerikai külügyminisztérium szombaton arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Az Egyesült Államok kolumbiai nagykövetsége által kiadott figyelmeztetésben egyben arra kérték az amerikai állampolgárokat, hogy a jelen helyzetben ne utazzanak Venezuelába.
Az amerikai külügyi tárca már decemberben arra szólított fel minden amerikai állampolgárt, hogy sürgősen hagyja el Venezuelát. Caracasban az Egyesült Államok 2019 óta nem működtet diplomáciai képviseletet.
Venezuela kormányzata elítélte az amerikai katonai támadást, „nagyon súlyos katonai agressziónak”, valamint „imperialista agressziónak” minősítette.
A venezuelai hivatalos közlemény szerint Caracasban „polgári és katonai” létesítményeket érintett a támadás, miközben Miranda, Aragua és La Guaira szövetségi államok is célpontok voltak.
Helyszíni beszámolók szerint Venezuela fővárosában az éjszakai órákban több robbanást lehetett hallani, és alacsonyan szálló repülőgépeket láttak.
