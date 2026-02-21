Rovatok
Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának

Egy korszerű iskolaépület vonzóbb a diákok számára • Fotó: Haáz Vince

Egy korszerű iskolaépület vonzóbb a diákok számára

Fotó: Haáz Vince

A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés. A tanintézmény már a Ferrarinak is adott egy munkatársat.

Hajnal Csilla

2026. február 21., 08:512026. február 21., 08:51

Az iskola főépületét már korábban felújították, legutóbb pedig az iskola két melléképületét és a sportpályát korszerűsítették. A beruházás célja az volt, hogy

modern, biztonságos és energiahatékony környezetet biztosítsanak a diákok és a tanárok számára.

A felújítás során hőszigetelést kaptak az épületek, megújultak a homlokzatok, valamint minden épületen kicserélték a vízszigetelést. A régi fa- és fémszerkezetű nyílászárókat korszerű elemekre cserélték.

A műhelyépületet egy szakértői vizsgálatot követően statikailag is megerősítették.

A Șincai iskola főépületet már két éve felújították • Fotó: Haáz Vince

A Șincai iskola főépületet már két éve felújították

Fotó: Haáz Vince

Teljesen megújultak a belső terek is: friss festést kaptak a falak, új parkettát fektettek le, kicserélték a belső ajtókat, a folyosókon és a lépcsőházban új járólapokat helyeztek el. A mosdókat is felújították, és külön illemhelyeket alakítottak ki a fogyatékkal élő személyek számára.

Korszerűsítették az egészségügyi, fűtési és elektromos rendszereket mindhárom épületben.

Új kazánokat szereltek be, valamint minden helyiségben energiatakarékos világítótesteket helyeztek el. Emellett az intézmény megfelel az új tűzvédelmi előírásoknak is.

A fejlesztés részeként új sportpálya is épült, valamint korszerű felszerelésekkel látták el az autószerelő műhelyt és az iskola tantermeit. A beruházás teljes értéke 9 millió lejbe (plusz áfa) került – közölte a Székelyhonnal a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal sajtóosztálya.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szerint ezek a fejlesztések vonzóbbá teszik a szakmai képzést a városban.

„Egyre több fiatal választja ezt az utat, és valóban piacképes, használható tudást kap. Már most is látszanak az eredményei.

Idézet
Nemrég a Ferrari vezetése mondott köszönetet az iskola tanárainak, hiszen innen indult el egy fiatal, aki ma a világ egyik legismertebb autógyártójának tervezőcsapatában dolgozik”

– fejtette ki a városvezető a csütörtökön közzétett videójában.

Érdemes a szakiskolák korszerűsítésébe fektetni

A tanintézetben duális képzés is zajlik, szerződéses viszonyban állnak szakcégekkel, ahol a gyerekek szakmai gyakorlatot végeznek.

Autószerelői, autóvillamossági technikus, számítógépes tervező technikus, rendezvényszervező szakokon tanulhatnak itt a diákok, és az érdeklődés nem csökkent az utóbbi években.

Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak megerősítette, az iskolai környezet minőségi javulása is hozzájárult ahhoz, hogy megmaradjon az érdeklődés az iskola és a szakma iránt.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az adatokból látható, hogy a tanintézet diákjainak száma az elmúlt öt tanévben 846 és 884 között mozgott, a román és a magyar tagozat aránya pedig viszonylag kiegyensúlyozott maradt.

A Gheorghe Șincai Szakközépiskolában a 2021–2022-es tanévben 882 diák tanult (595 román és 287 magyar tannyelven), a 2022–2023-as tanévben 883 (584 román, 299 magyar), a 2023–2024-es tanévben 876 (581 román, 295 magyar), a 2024–2025-ös tanévben 846 (549 román, 297 magyar), míg az idei, 2025–2026-os tanévben összesen 884 tanulója (582 román és 302 magyar tannyelven) van az iskolának.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás
