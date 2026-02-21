Még a Ferrari is köszönetet mondott az egyik, korszerűsített marosvásárhelyi szakközépiskolának

Egy korszerű iskolaépület vonzóbb a diákok számára
Fotó: Haáz Vince
A hazai munkaerőpiacon egyre nagyobb igény van jól képzett szakemberekre. A marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakközépiskola több szakon kínál képzést, és az elmúlt öt évben – a korszerűsítéseknek is köszönhetően – töretlen maradt az érdeklődés. A tanintézmény már a Ferrarinak is adott egy munkatársat.
Az iskola főépületét már korábban felújították, legutóbb pedig az iskola két melléképületét és a sportpályát korszerűsítették. A beruházás célja az volt, hogy
A felújítás során hőszigetelést kaptak az épületek, megújultak a homlokzatok, valamint minden épületen kicserélték a vízszigetelést. A régi fa- és fémszerkezetű nyílászárókat korszerű elemekre cserélték.
A Șincai iskola főépületet már két éve felújították
Fotó: Haáz Vince
Teljesen megújultak a belső terek is: friss festést kaptak a falak, új parkettát fektettek le, kicserélték a belső ajtókat, a folyosókon és a lépcsőházban új járólapokat helyeztek el. A mosdókat is felújították, és külön illemhelyeket alakítottak ki a fogyatékkal élő személyek számára.
Új kazánokat szereltek be, valamint minden helyiségben energiatakarékos világítótesteket helyeztek el. Emellett az intézmény megfelel az új tűzvédelmi előírásoknak is.
A fejlesztés részeként új sportpálya is épült, valamint korszerű felszerelésekkel látták el az autószerelő műhelyt és az iskola tantermeit. A beruházás teljes értéke 9 millió lejbe (plusz áfa) került – közölte a Székelyhonnal a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal sajtóosztálya.
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szerint ezek a fejlesztések vonzóbbá teszik a szakmai képzést a városban.
„Egyre több fiatal választja ezt az utat, és valóban piacképes, használható tudást kap. Már most is látszanak az eredményei.
– fejtette ki a városvezető a csütörtökön közzétett videójában.
A tanintézetben duális képzés is zajlik, szerződéses viszonyban állnak szakcégekkel, ahol a gyerekek szakmai gyakorlatot végeznek.
Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak megerősítette, az iskolai környezet minőségi javulása is hozzájárult ahhoz, hogy megmaradjon az érdeklődés az iskola és a szakma iránt.
Fotó: Haáz Vince
Az adatokból látható, hogy a tanintézet diákjainak száma az elmúlt öt tanévben 846 és 884 között mozgott, a román és a magyar tagozat aránya pedig viszonylag kiegyensúlyozott maradt.
A Gheorghe Șincai Szakközépiskolában a 2021–2022-es tanévben 882 diák tanult (595 román és 287 magyar tannyelven), a 2022–2023-as tanévben 883 (584 román, 299 magyar), a 2023–2024-es tanévben 876 (581 román, 295 magyar), a 2024–2025-ös tanévben 846 (549 román, 297 magyar), míg az idei, 2025–2026-os tanévben összesen 884 tanulója (582 román és 302 magyar tannyelven) van az iskolának.
Tekintettel az időjárási körülményekre, valamint az egyes megyékben a héten záruló, másutt viszont a jövő héten kezdődő sívakációra, a rendőrség közlekedési tájékoztató központja, az Infotrafic egy sor ajánlást tett közzé a járművezetőknek.
Meghosszabbították 2026. december végéig a villanyszámla-támogatási programot – tájékoztatott pénteken az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).
Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.
Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.
Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
szóljon hozzá!