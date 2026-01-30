Rovatok
Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot a szomszéd országban

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot a Romániával délnyugatról határos Szerbia. Idén decembertől vagy jövő év márciustól tervezik újraindítani.

Székelyhon

2026. január 30., 14:282026. január 30., 14:28

A hadkötelesek nyilvántartásba vétele már idén ősszel megkezdődik, hogy aztán decembertől vagy jövő év márciusától újraindulhasson a kötelező sorkatonai szolgálat – jelentette be csütörtökön Aleksandar Vucic szerb elnök a hadsereg képességeiről szóló bemutatót követően. Az államfő bejelentésére hivatkozva – az MTI nyomán – a Világgazdaság azt írta, hogy

a férfiak számára 75 napos lenne a kötelező sorkatonai szolgálat, a nők pedig önként jelentkezhetnének kiképzésre.

Belgrád nem törekszik provokációra, de szükségesnek tartja, hogy megőrizze és megerősítse elrettentő képességét – indokolta az intézkedést a szerb államfő.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a katonaság védelmi erejének növeléséhez az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség.

Külföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
