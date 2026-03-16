Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök

Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Pénteken elektronikus nyomkövető viselésére kötelezett a rendőrség egy 40 éves, gyergyószentmiklósi férfit, ám ő már másnap hajnalban eltávolította magáról azt. A digitális rendszer jelezte a hatóságoknak a történteket, így azonnal megkezdték a férfi felkutatását.

A férfira a város egyik utcáján találtak rá, majd a nyomkövető is előkerült egy épület udvarán. A rendőrök azonnal 24 órás őrizetbe vették a férfit, majd a bíróság határozata alapján harmincnapos előzetes letartóztatásba került. A nyomozás folytatódik az ügyben.