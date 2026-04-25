Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál

Sikeresen indult a gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble: a sült húsok illata, a látványos grillezés és a zenei programok már a nyitányon nagy tömeget vonzottak. A szervezők szerint a város nyitott az ilyen különleges gasztroélményekre.

Gergely Imre 2026. április 25., 15:142026. április 25., 15:14

A sült húsok illata, a zene, a sercegő grillek hangja, a látványos eszközök és a marhasúsból készülő fogások együtt teszik hangulatossá az első gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble eseményt. Már a több mint 800 látogatót vonzó „nulladik nap” után egyértelművé vált: a város vevő az ilyen különleges, látványos gasztroélményekre. Hirdetés A rendezvény egyik nagy erőssége a látvány. A különleges sütőeszközök és a masszív smokerek mellett

olyan egyedi megoldások is feltűnnek, mint a traktorra vagy gőzmozdonyra hasonlító szerkezetek,

amelyek önmagukban is odavonzzák a tekinteteket. Mellettük zajlik a látványfőzés is, ahol az ország legnevesebb barbecue-séfjei, valamint Magyarországról és Szlovákiából érkezett szakácsok készítik a finomságokat.

Fotó: Fehér Csongor

Szombaton más ételek mellett egy jókora „Tom és Jerry steak”-et is meg lehet kóstolni, de óriáshamburger is készül – mondta el kérdésünkre az esemény ötletgazdája, KicsiZsiga séf, vagyis Zsigmond András. A felhasznált alapanyagok prémium kategóriába tartoznak, elkészítésüket pedig kiemelkedő hozzáértéssel és fantáziával dolgozó szakácsok végzik. A közönség létszámából az is látszik, hogy van igény az ilyen különlegességekre: sokan úgy gondolják, hogy amit itt megkóstolhatnak, megéri az árát.

A 22 csapat – mindegyik 3–6 szakáccsal – azon dolgozik, hogy ne csak a látvány, hanem az ízvilág is emlékezetes legyen,

hiszen ez a legfontosabb a most első alkalommal megszervezett BBQ Street by Marble fesztiválon. A látványgrillezés, a showcooking, a grilltechnikai bemutatók és a kötetlen beszélgetések nemcsak a kíváncsi érdeklődőknek, hanem a szakmabelieknek is értékes betekintést nyújtanak.

Fotó: Fehér Csongor

Külön figyelmet érdemelt a programban az a film is, amely a Székelyföldön még kevésbé ismert marhafeldolgozási technikákat és módszereket mutatja be.

A szombati nap egyik látványos mozzanata a motoros felvonulás volt,

amely a városon áthaladva szintén felhívta a figyelmet a központban zajló eseményre. Pénteken estére az esemény remek hangulatú bulivá, utcabállá nőtte ki magát, és minden bizonnyal szombaton is hasonló lesz a hangulat.

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor