Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Sikeresen indult a gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble: a sült húsok illata, a látványos grillezés és a zenei programok már a nyitányon nagy tömeget vonzottak. A szervezők szerint a város nyitott az ilyen különleges gasztroélményekre.

Gergely Imre

2026. április 25., 15:142026. április 25., 15:14

A sült húsok illata, a zene, a sercegő grillek hangja, a látványos eszközök és a marhasúsból készülő fogások együtt teszik hangulatossá az első gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble eseményt. Már a több mint 800 látogatót vonzó „nulladik nap” után egyértelművé vált: a város vevő az ilyen különleges, látványos gasztroélményekre.

A rendezvény egyik nagy erőssége a látvány. A különleges sütőeszközök és a masszív smokerek mellett

olyan egyedi megoldások is feltűnnek, mint a traktorra vagy gőzmozdonyra hasonlító szerkezetek,

amelyek önmagukban is odavonzzák a tekinteteket. Mellettük zajlik a látványfőzés is, ahol az ország legnevesebb barbecue-séfjei, valamint Magyarországról és Szlovákiából érkezett szakácsok készítik a finomságokat.

Fotó: Fehér Csongor

Szombaton más ételek mellett egy jókora „Tom és Jerry steak”-et is meg lehet kóstolni, de óriáshamburger is készül – mondta el kérdésünkre az esemény ötletgazdája, KicsiZsiga séf, vagyis Zsigmond András.

A felhasznált alapanyagok prémium kategóriába tartoznak, elkészítésüket pedig kiemelkedő hozzáértéssel és fantáziával dolgozó szakácsok végzik. A közönség létszámából az is látszik, hogy van igény az ilyen különlegességekre: sokan úgy gondolják, hogy amit itt megkóstolhatnak, megéri az árát.

A 22 csapat – mindegyik 3–6 szakáccsal – azon dolgozik, hogy ne csak a látvány, hanem az ízvilág is emlékezetes legyen,

hiszen ez a legfontosabb a most első alkalommal megszervezett BBQ Street by Marble fesztiválon. A látványgrillezés, a showcooking, a grilltechnikai bemutatók és a kötetlen beszélgetések nemcsak a kíváncsi érdeklődőknek, hanem a szakmabelieknek is értékes betekintést nyújtanak.

Fotó: Fehér Csongor

Külön figyelmet érdemelt a programban az a film is, amely a Székelyföldön még kevésbé ismert marhafeldolgozási technikákat és módszereket mutatja be.

A szombati nap egyik látványos mozzanata a motoros felvonulás volt,

amely a városon áthaladva szintén felhívta a figyelmet a központban zajló eseményre. Pénteken estére az esemény remek hangulatú bulivá, utcabállá nőtte ki magát, és minden bizonnyal szombaton is hasonló lesz a hangulat.

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Fotó: Fehér Csongor

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

2026. április 22., szerda

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

2026. április 19., vasárnap

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

