Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

Gergely Imre 2026. április 19., 20:092026. április 19., 20:09 2026. április 19., 20:132026. április 19., 20:13

Fotó: Gergely Imre

Már a kezdés előtt Krisztus korát idéző öltözeteket viselő férfiak és nők, zsidó papok és római katonák vegyültek el az egyre gyarapodó tömegben, megteremtve az alapot a különleges hangulathoz. Majd, ahogyan egykor virágvasárnapon Jeruzsálembe, ujjongó sokaság kísérte a gyergyószentmiklósiak közé Jézust.

A Szent István tér Jeruzsálemmé, a királyszobor dombja Golgotává, a közönség pedig a bibliai történetek részesévé vált vasárnap délután.

A látvány és a közelség megrázó, különleges élményt jelentett: amikor a nézők közvetlen közelről láthatták a keresztjét hordozó, korbácsolt Krisztust, vagy amikor mellettük futottak el a tanítványok, hogy hírül vigyék a feltámadást.

Fotó: Gergely Imre

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia közössége a virágvasárnaptól pünkösdig tartó időszak eseményeit vitte színre, így hozva közelebb a közönséghez a megváltás történetét. A szabadtéri misztériumjáték, a Passió révén a résztvevők együtt lehettek tanúi Jézus Krisztus szenvedésének, feltámadásának, mennybemenetelének, valamint a Szentlélek eljövetelének.

A jól ismert bibliai történetek így élő, személyes tapasztalássá váltak.

A mintegy nyolcvan fős marosvásárhelyi csoport előadását hegyimentők, gyergyószéki cserkészek és diákok segítették, közreműködött a Zenetanoda gyermekkórus is.

Fotó: Gergely Imre