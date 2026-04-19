Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

• Fotó: Gergely Imre

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

Gergely Imre

2026. április 19., 20:09

2026. április 19., 20:13

Már a kezdés előtt Krisztus korát idéző öltözeteket viselő férfiak és nők, zsidó papok és római katonák vegyültek el az egyre gyarapodó tömegben, megteremtve az alapot a különleges hangulathoz. Majd, ahogyan egykor virágvasárnapon Jeruzsálembe, ujjongó sokaság kísérte a gyergyószentmiklósiak közé Jézust.

A Szent István tér Jeruzsálemmé, a királyszobor dombja Golgotává, a közönség pedig a bibliai történetek részesévé vált vasárnap délután.

A látvány és a közelség megrázó, különleges élményt jelentett: amikor a nézők közvetlen közelről láthatták a keresztjét hordozó, korbácsolt Krisztust, vagy amikor mellettük futottak el a tanítványok, hogy hírül vigyék a feltámadást.

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia közössége a virágvasárnaptól pünkösdig tartó időszak eseményeit vitte színre, így hozva közelebb a közönséghez a megváltás történetét. A szabadtéri misztériumjáték, a Passió révén a résztvevők együtt lehettek tanúi Jézus Krisztus szenvedésének, feltámadásának, mennybemenetelének, valamint a Szentlélek eljövetelének.

A jól ismert bibliai történetek így élő, személyes tapasztalássá váltak.

A mintegy nyolcvan fős marosvásárhelyi csoport előadását hegyimentők, gyergyószéki cserkészek és diákok segítették, közreműködött a Zenetanoda gyermekkórus is.

A Szent István téren több száz néző élte át együtt ezt a kivételes élményt – és aligha akadt olyan, akinek lelkét ne érintette volna meg a látottak ereje.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

2026. április 16., csütörtök

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

2026. április 15., szerda

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

2026. április 15., szerda

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

2026. április 15., szerda

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

2026. április 15., szerda

Beizzanak a smokerek: barbecue-fesztiválra készül Gyergyószentmiklós

Első alkalommal rendezik meg a BBQ Street by Marble gasztroeseményt Gyergyószentmiklóson, ahol április 24–25. között különleges ízek, illatok, látványelemek és hangulat várja az érdeklődőket a sétálóutcában.

2026. április 12., vasárnap

Brutális értéket fújt a szondába, le is kapcsolták a rendőrök

Részegen vezetett egy 31 éves, helybéli férfi Gyergyóújfaluban, akit szombat délután állítottak meg a rendőrök. A sofőr leheletében 1,61 mg/l légalkoholszintet mutatott a szonda, ezért kórházba szállították vérvételre, és büntetőeljárás indult ellene.

2026. április 10., péntek

Két hétre bezárt a gyergyószentmiklósi múzeum, most dől el, hogy mit tudnak felvállalni ezután

Átmenetileg bezárt a látogatók előtt a gyergyószentmiklósi múzeum: április 20-ig technikai szünetet tartanak, miközben a működés újragondolása zajlik. A döntést a létszámhiány, valamint a biztonságos működés feltételeinek újraértékelése indokolta.

2026. április 09., csütörtök

Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás lelki élményt kínál.

2026. április 09., csütörtök

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

