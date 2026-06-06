Minden újonnan nyíló bölcsőde vehet fel alkalmazottakat, hogy ősztől működhessenek

Minden, ebben az időszakban elkészülő bölcsőde felvehet majd állami költségvetésből fizetett személyzetet, hogy ősztől elkezdhesse működését – jelentette ki szombaton Ilie Bolojan.

Az ügyvivő kormányfő szombaton részt vett a Hunyad megyei Piskiben felépült új bölcsőde felavatásán.

„Ezek a bölcsődék támogatást nyújtanak a romániai családoknak, a fiatal családoknak, akiket ily módon ösztönöznek a gyermeknevelésre is” – mondta Bolojan az Agerpres beszámolója szerint.

A Piskiben átadott 70 férőhelyes bölcsőde a 73. a kormány uniós támogatású bölcsőde építési programja keretében felépített tanintézmények sorában.