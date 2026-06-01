Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megszorítások és beruházások között egyensúlyoznak a gyergyószéki községek

A megszorítások, a létszámcsökkentés és a működtetési nehézségek ellenére folytatódnak a fejlesztések Gyergyóremetén, Gyergyóalfaluban és Gyergyócsomafalván • Fotó: Orbán Orsolya

A megszorítások, a létszámcsökkentés és a működtetési nehézségek ellenére folytatódnak a fejlesztések Gyergyóremetén, Gyergyóalfaluban és Gyergyócsomafalván

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.

Gergely Imre

2026. június 01., 11:452026. június 01., 11:45

2026. május 31., 11:532026. május 31., 11:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyergyóremete idei költségvetése kevéssel marad el az 50 millió lejtől, ennek felét beruházásokra fordítják – számolt be a Székelyhon érdeklődésére Laczkó-Albert Elemér polgármester. Mint mondta, a nagyobb fejlesztések többsége már a befejezéséhez közeledik, ugyanakkor több kisebb projekt még folyamatban van, és komoly működési kihívásokkal is szembe kell nézniük.

Hirdetés

A polgármester tájékoztatása szerint befejezték a szociális központ építését, amely idősek nappali foglalkoztatójaként helyet biztosít és összefogja a község valamennyi segítő szolgáltatását. Önerőből korszerűsítik a Falu utcát, és készülnek arra, hogy a volt tejporgyár kútját rácsatlakoztassák az ivóvízhálózatra. Emellett a közszolgáltatásokat korszerűsítő digitalizációs projekten dolgoznak, és tervezés alatt áll egy járdaépítési program is a megyei utak mentén.

Idézet
A legnagyobb kihívás az, hogy minden működjön, és ne szenvedjen kárt a jelenlegi áldatlan körülmények között”

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette: az általános bizonytalanság, a kötelező létszám- és bércsökkentés komoly nehézséget jelent az önkormányzatnak. Egyre nehezebb megőrizni a szakemberállományt, és megfelelően működtetni a szolgáltatásokat. A kormány intézkedései nyomán

Gyergyóremetén tíz álláshelyet kellett megszüntetni: ezek közül hat üres volt, négy személyt viszont el kellett bocsátani az önkormányzat kötelékéből.

Mindezt úgy, hogy a feladatok nem csökkennek, az adminisztrációt és az intézményeket továbbra is működtetni kell.

Gyergyóremetén elkészültek a szociális központ építésével • Fotó: Gyergyóremete Önkormányzata Galéria

Gyergyóremetén elkészültek a szociális központ építésével

Fotó: Gyergyóremete Önkormányzata

A polgármester kitért arra is, hogy a szociális nappali foglalkoztató akkreditációján dolgoznak, amelyet eredetileg a Caritas katolikus segélyszervezettel partnerségben terveztek működtetni, mivel ott rendelkezésre áll a szükséges szakmai háttér és a célirányú jogosultságok is. Abszurd helyzetnek nevezte ugyanakkor, hogy miközben más állásokat kötelező megszüntetni, a pályázati feltételek előírják: az önkormányzatnak saját szolgáltatást kell létrehoznia megfelelő személyzettel.

Idézet
Fejetlenség van, az egyik minisztérium nem tudja, mit csinál a másik”

– fogalmazott Laczkó-Albert Elemér.

Gyergyóalfalu lezárja a közmű nagyberuházást és újakat készít elő

Gyergyóalfalu idei költségvetése 35 millió lej, amelyből a legnagyobb hangsúly a folyamatban lévő nagyberuházás befejezésén van – mondta Gáll Szabolcs polgármester.

A tavaly elkezdett víz- és csatornahálózat-bővítés, valamint a régi betonvezetékek felújítása és kibélelése a befejezéshez közelít.

A beruházást július végéig kell lezárni és átadni.

Időközben azonban olyan többletköltségek merültek fel, amelyekkel eredetileg nem számoltak, így a projekt önrésze is jelentősen megnőtt. A legfontosabb most az, hogy ezt megoldják, és időben be tudják fejezni a beruházást – mondta el Gáll Szabolcs.

A fejlesztési tervek között szerepel egy 250 kilowattos napelempark kiépítése Alfalu és Borzont között,

az energiaügyi minisztériummal kötött finanszírozási szerződés alapján. Emellett további vízhálózat-fejlesztési projektek jóváhagyására is várnak, amelyek többek között a turisztikai övezet ellátását is biztosítanák. A gázhálózat-bővítés esetében pedig a finanszírozási szerződés aláírására várnak.

Gyergyóalfaluban egy alkalmazottól kellett megváljon az önkormányzat • Fotó: Gergely Imre Galéria

Gyergyóalfaluban egy alkalmazottól kellett megváljon az önkormányzat

Fotó: Gergely Imre

Volt olyan beruházás is, amit el kellett halasztani. Így például

a buszmegállók kiépítése csak jövőre valósulhat meg.

Ez a fejlesztés kapcsolódik a Gyergyószentmiklóssal közösen előkészített kistérségi autóbuszos tömegközlekedési elképzeléshez is, amelynek részeként egy elektromos kisbusz is forgalomba állhat a Gyergyószentmiklós–Borzont útvonalon.

Mindezekkel párhuzamosan zajlik a közigazgatás digitalizációját fejlesztő projekt megvalósítása. Az önkormányzat idén egymillió lejt fordít mezei és erdei utak javítására is.

A megszorítások Gyergyóalfalut sem kerülték el: egy álláshely megszüntetésére kényszerülnek.

„Örülünk, hogy ennyivel megúsztuk, mert kezdetben sokkal fájdalmasabbnak tűnt a helyzet” – fogalmazott Gáll Szabolcs, hozzátéve, hogy idén nincs lehetőség az önkormányzati alkalmazottak fizetésének emelésére.

Gyergyócsomafalván fontos tisztségek betöltetlenek

Márton László Szilárd gyergyócsomafalvi polgármester szerint a 22 millió lejes költségvetésük 52 százaléka különböző finanszírozási forrásokból származik, beleértve az országos és az európai uniós pályázati pénzeket is. Ezeket a forrásokat elsősorban a folyamatban lévő beruházások befejezésére fordítják.

A legfontosabb munkáik között szerepel a két útfelújítási beruházás, amelyek a turisztikai zónákba vezető utak korszerűsítését jelentik, valamint a hulladékudvar kiépítése.

Emellett elkezdték a mezei utak felújítását is uniós alapokból. A kivitelezővel egyeztetve ez várhatóan az idén 95 százalékban el is készül. A település újabb pályázatok benyújtására is készül.

Gyergyócsomafalva a megemelt adókból befolyó pénzből támogatja a templom felújítását • Fotó: Gergely Imre Galéria

Gyergyócsomafalva a megemelt adókból befolyó pénzből támogatja a templom felújítását

Fotó: Gergely Imre

A létszámhelyzet kapcsán a polgármester elmondta, hogy náluk nem történt változás, eddig sem dolgoztak túl nagy személyzettel. Sőt, komoly nehézséget jelent, hogy

több kulcspozíció is betöltetlen, például a jegyzői, valamint a közbeszerzési tanácsadói feladatkör.

A működési költségek egy részét 9–10 hónapra tervezték be, bízva abban, hogy később költségvetés-kiegészítés vagy belső átcsoportosítás révén fedezni tudják a hiányzó összegeket. A polgármester szerint ez a fajta bizonytalanság minden év elején jelen van, és mára már megszokottá vált.

A közösségi kiadások azonban nem szorultak háttérbe: a költségvetésben elkülönítettek forrásokat a helyi rendezvényekre, így a Csomafalvi Napokra és a gyermeknapi programokra is, valamint a civil szervezetek támogatására pályázati úton.

Idézet
Ha egy családban szűkösebb is a családi kassza, a gyermekszületésnapját, az ünnepnapokat azért megtartják”

– fogalmazott Márton László Szilárd.

Az egyház támogatása is szerepel a költségvetésben, különösen annak fényében, hogy amikor meg kellett emelni az épületadókat, a polgármester jelezte: a többletbevételből a templom felújítását is támogatni kívánják. Emellett az idei évben a község ingatlanainak újraházszámozása is megvalósul.

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vasárnapi medvejárás több településen
Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Kölcsönadna az államnak? Mutatjuk, hol dolgozik jobban a megtakarított pénz
Azari Zsolt: Örömmel fogadtuk, hogy egy újabb csapat csatlakozik az Erste Liga mezőnyéhez
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Vasárnapi medvejárás több településen
Székelyhon

Vasárnapi medvejárás több településen
Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Székelyhon

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Székely Sport

Kétszer is egyenlített, szétlövésekkel jutott negyeddöntőbe a magyar válogatott
Kölcsönadna az államnak? Mutatjuk, hol dolgozik jobban a megtakarított pénz
Krónika

Kölcsönadna az államnak? Mutatjuk, hol dolgozik jobban a megtakarított pénz
Azari Zsolt: Örömmel fogadtuk, hogy egy újabb csapat csatlakozik az Erste Liga mezőnyéhez
Székely Sport

Azari Zsolt: Örömmel fogadtuk, hogy egy újabb csapat csatlakozik az Erste Liga mezőnyéhez
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson

Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült.

Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson
Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson
2026. június 01., hétfő

Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét

Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.

Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét
Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét
2026. május 30., szombat

Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét
2026. május 30., szombat

Autóra dőlt egy fa Borzonton

Járműre dőlt egy fa szombaton délután a Gyergyóalfalu községhez tartozó Borzonton, a 13B jelzésű országúton – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Autóra dőlt egy fa Borzonton
Autóra dőlt egy fa Borzonton
2026. május 30., szombat

Autóra dőlt egy fa Borzonton
2026. május 28., csütörtök

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”

Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
2026. május 28., csütörtök

„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban
Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban
2026. május 28., csütörtök

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban
2026. május 28., csütörtök

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
2026. május 28., csütörtök

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson
2026. május 26., kedd

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
2026. május 26., kedd

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
2026. május 24., vasárnap

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!