A megszorítások, a létszámcsökkentés és a működtetési nehézségek ellenére folytatódnak a fejlesztések Gyergyóremetén, Gyergyóalfaluban és Gyergyócsomafalván

Kötelező megszorítások és fejlesztések egyszerre határozzák meg Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Gyergyócsomafalva idei költségvetését. A beruházások folytatódnak, de a működtetés egyre nehezebb.

Gergely Imre 2026. június 01., 11:452026. június 01., 11:45 2026. május 31., 11:532026. május 31., 11:53

Gyergyóremete idei költségvetése kevéssel marad el az 50 millió lejtől, ennek felét beruházásokra fordítják – számolt be a Székelyhon érdeklődésére Laczkó-Albert Elemér polgármester. Mint mondta, a nagyobb fejlesztések többsége már a befejezéséhez közeledik, ugyanakkor több kisebb projekt még folyamatban van, és komoly működési kihívásokkal is szembe kell nézniük. Hirdetés A polgármester tájékoztatása szerint befejezték a szociális központ építését, amely idősek nappali foglalkoztatójaként helyet biztosít és összefogja a község valamennyi segítő szolgáltatását. Önerőből korszerűsítik a Falu utcát, és készülnek arra, hogy a volt tejporgyár kútját rácsatlakoztassák az ivóvízhálózatra. Emellett a közszolgáltatásokat korszerűsítő digitalizációs projekten dolgoznak, és tervezés alatt áll egy járdaépítési program is a megyei utak mentén.

A legnagyobb kihívás az, hogy minden működjön, és ne szenvedjen kárt a jelenlegi áldatlan körülmények között”

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette: az általános bizonytalanság, a kötelező létszám- és bércsökkentés komoly nehézséget jelent az önkormányzatnak. Egyre nehezebb megőrizni a szakemberállományt, és megfelelően működtetni a szolgáltatásokat. A kormány intézkedései nyomán

Gyergyóremetén tíz álláshelyet kellett megszüntetni: ezek közül hat üres volt, négy személyt viszont el kellett bocsátani az önkormányzat kötelékéből.

Mindezt úgy, hogy a feladatok nem csökkennek, az adminisztrációt és az intézményeket továbbra is működtetni kell.

Gyergyóremetén elkészültek a szociális központ építésével Fotó: Gyergyóremete Önkormányzata

A polgármester kitért arra is, hogy a szociális nappali foglalkoztató akkreditációján dolgoznak, amelyet eredetileg a Caritas katolikus segélyszervezettel partnerségben terveztek működtetni, mivel ott rendelkezésre áll a szükséges szakmai háttér és a célirányú jogosultságok is. Abszurd helyzetnek nevezte ugyanakkor, hogy miközben más állásokat kötelező megszüntetni, a pályázati feltételek előírják: az önkormányzatnak saját szolgáltatást kell létrehoznia megfelelő személyzettel.

Fejetlenség van, az egyik minisztérium nem tudja, mit csinál a másik”

– fogalmazott Laczkó-Albert Elemér. Gyergyóalfalu lezárja a közmű nagyberuházást és újakat készít elő Gyergyóalfalu idei költségvetése 35 millió lej, amelyből a legnagyobb hangsúly a folyamatban lévő nagyberuházás befejezésén van – mondta Gáll Szabolcs polgármester.

A tavaly elkezdett víz- és csatornahálózat-bővítés, valamint a régi betonvezetékek felújítása és kibélelése a befejezéshez közelít.

A beruházást július végéig kell lezárni és átadni. Időközben azonban olyan többletköltségek merültek fel, amelyekkel eredetileg nem számoltak, így a projekt önrésze is jelentősen megnőtt. A legfontosabb most az, hogy ezt megoldják, és időben be tudják fejezni a beruházást – mondta el Gáll Szabolcs.

A fejlesztési tervek között szerepel egy 250 kilowattos napelempark kiépítése Alfalu és Borzont között,

az energiaügyi minisztériummal kötött finanszírozási szerződés alapján. Emellett további vízhálózat-fejlesztési projektek jóváhagyására is várnak, amelyek többek között a turisztikai övezet ellátását is biztosítanák. A gázhálózat-bővítés esetében pedig a finanszírozási szerződés aláírására várnak.

Gyergyóalfaluban egy alkalmazottól kellett megváljon az önkormányzat Fotó: Gergely Imre

Volt olyan beruházás is, amit el kellett halasztani. Így például

a buszmegállók kiépítése csak jövőre valósulhat meg.

Ez a fejlesztés kapcsolódik a Gyergyószentmiklóssal közösen előkészített kistérségi autóbuszos tömegközlekedési elképzeléshez is, amelynek részeként egy elektromos kisbusz is forgalomba állhat a Gyergyószentmiklós–Borzont útvonalon. Mindezekkel párhuzamosan zajlik a közigazgatás digitalizációját fejlesztő projekt megvalósítása. Az önkormányzat idén egymillió lejt fordít mezei és erdei utak javítására is.

A megszorítások Gyergyóalfalut sem kerülték el: egy álláshely megszüntetésére kényszerülnek.

„Örülünk, hogy ennyivel megúsztuk, mert kezdetben sokkal fájdalmasabbnak tűnt a helyzet” – fogalmazott Gáll Szabolcs, hozzátéve, hogy idén nincs lehetőség az önkormányzati alkalmazottak fizetésének emelésére. Gyergyócsomafalván fontos tisztségek betöltetlenek Márton László Szilárd gyergyócsomafalvi polgármester szerint a 22 millió lejes költségvetésük 52 százaléka különböző finanszírozási forrásokból származik, beleértve az országos és az európai uniós pályázati pénzeket is. Ezeket a forrásokat elsősorban a folyamatban lévő beruházások befejezésére fordítják.

A legfontosabb munkáik között szerepel a két útfelújítási beruházás, amelyek a turisztikai zónákba vezető utak korszerűsítését jelentik, valamint a hulladékudvar kiépítése.

Emellett elkezdték a mezei utak felújítását is uniós alapokból. A kivitelezővel egyeztetve ez várhatóan az idén 95 százalékban el is készül. A település újabb pályázatok benyújtására is készül.

Gyergyócsomafalva a megemelt adókból befolyó pénzből támogatja a templom felújítását Fotó: Gergely Imre

A létszámhelyzet kapcsán a polgármester elmondta, hogy náluk nem történt változás, eddig sem dolgoztak túl nagy személyzettel. Sőt, komoly nehézséget jelent, hogy

több kulcspozíció is betöltetlen, például a jegyzői, valamint a közbeszerzési tanácsadói feladatkör.

A működési költségek egy részét 9–10 hónapra tervezték be, bízva abban, hogy később költségvetés-kiegészítés vagy belső átcsoportosítás révén fedezni tudják a hiányzó összegeket. A polgármester szerint ez a fajta bizonytalanság minden év elején jelen van, és mára már megszokottá vált. A közösségi kiadások azonban nem szorultak háttérbe: a költségvetésben elkülönítettek forrásokat a helyi rendezvényekre, így a Csomafalvi Napokra és a gyermeknapi programokra is, valamint a civil szervezetek támogatására pályázati úton.

Ha egy családban szűkösebb is a családi kassza, a gyermekszületésnapját, az ünnepnapokat azért megtartják”