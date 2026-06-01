Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson

Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült. Hétfőre virradóra ismét Ro-Alert üzenet figyelmeztetett medveveszélyre.
2026. június 01., 09:53
Gyergyószentmiklós üdülőövezetében, a 4-es motel mellett csütörtökön helyezték ki a medvecsapdát, de azóta sem sikerült elfogni a környéken korábban rendszeresen megforduló állatot.
A helyszínt figyelő vadászok eddig hiába töltötték az éjszakákat a leshelyükön – tudtuk meg Nagy Zoltán polgármestertől.
A gyergyószentmiklósiaknak hétfőre virradóra sem volt nyugodt éjszakájuk: 2 óra 20 perckor újra Ro-Alert üzenetben figyelmeztették őket medveveszélyre. Ezúttal a városhoz közelebb, a Gyilkostó úton láttak egy példányt.
Csaknem minden este megjelennek a nagyvadak a gyergyószentmiklósi 4-es Motel közelében. A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.
"Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni"
