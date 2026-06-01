Hiába várják a vadászok, elkerüli a csapdát a medve Gyergyószentmiklóson

Elkerüli a kihelyezett csapdát a Gyergyószentmiklós üdülőövezetében korábban rendszeresen megforduló medve. Az állatot a csapda kihelyezése után látták ugyan a helyszínen, de elfogni egyelőre nem sikerült. Hétfőre virradóra ismét Ro-Alert üzenet figyelmeztetett medveveszélyre.

Gyergyószentmiklós üdülőövezetében, a 4-es motel mellett csütörtökön helyezték ki a medvecsapdát , de azóta sem sikerült elfogni a környéken korábban rendszeresen megforduló állatot.

A medvét a csapda kihelyezése után pénteken látták ugyan a helyszínen, de nem ment be a neki kikészített csapdába.

A helyszínt figyelő vadászok eddig hiába töltötték az éjszakákat a leshelyükön – tudtuk meg Nagy Zoltán polgármestertől.

A gyergyószentmiklósiaknak hétfőre virradóra sem volt nyugodt éjszakájuk: 2 óra 20 perckor újra Ro-Alert üzenetben figyelmeztették őket medveveszélyre. Ezúttal a városhoz közelebb, a Gyilkostó úton láttak egy példányt.