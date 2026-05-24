Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Gergely Imre

2026. május 24., 14:02

2026. május 24., 14:042026. május 24., 14:04

Már hagyomány, hogy pünkösdvasárnap délelőtt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia előtti téren szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak, amelyen a Boldogasszony Zarándokvonat Gyergyószéken elszállásolt utasai és a helyiek közösen imádkoznak.

Az idei szentmise főcelebránsa és szónoka Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Boldogasszony Zarándokvonat lelkivezetője volt. Az ünnepi eseményen Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester

önkormányzati díszoklevelet adott át Budai Lászlónak, a Misszió Tours vezetőjének.

Az elismeréssel azt a több mint egy évtizedes munkát köszönték meg, amelynek révén a csíksomlyói búcsúba tartó Boldogasszony Zarándokvonat évről évre több ezer anyaországi és távolabb élő hívőt hozott és hoz Gyergyóba, akik így Gyergyószéket is megismerhetik.

Budai László rövid felszólalásában úgy fogalmazott:

azt kéri imájában, hogy a mostani, 2026-os zarándoklatról szóló magyar nyelvű feljegyzéseket száz év múlva is magyarul beszélő és magyarul olvasó emberek vehessék kézbe Gyergyóban.

Ugyanakkor jelezte, hogy a vonat 2027-ben is befut majd Gyergyószentmiklósra. Az eseményen jelen volt Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke is.

Az államelnöki látogatást a romániai hatóságok nagyon komoly készültséggel várták. A városban korábban nem tapasztalt szigorú biztonsági intézkedések között zajlott a szentmise.

A városközpont egy részét elkordonozták, és az így lezárt részre csak a meghívott személyek léphettek be.

Noha az elnököt nem közelíthette meg a közösség, Sulyok Tamás az esemény végén a kordonon át sokakkal kezet fogott. Többen hangosan azt kérték tőle, hogy „ne mondjon le”.

Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását Magyar Péter magyar miniszterelnök követeli, politikai alkalmatlanságra, az Alkotmánybíróság korábbi döntéseire, a múlt rendszer kiszolgálására, valamint az államfői függetlenség hiányára hivatkozva.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.

2026. május 22., péntek

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

2026. május 21., csütörtök

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

2026. május 19., kedd

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

2026. május 18., hétfő

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

2026. május 18., hétfő

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút

Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.

2026. május 18., hétfő

Forgalomkorlátozások lesznek Gyergyószentmiklóson

Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

2026. május 15., péntek

Újraélesztési maraton Gyergyószentmiklóson

Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.

2026. május 12., kedd

Idősgondozásban dolgozók konferenciája Gyergyószentmiklóson

Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.

