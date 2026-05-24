Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Gergely Imre 2026. május 24., 14:022026. május 24., 14:02 2026. május 24., 14:042026. május 24., 14:04

Már hagyomány, hogy pünkösdvasárnap délelőtt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia előtti téren szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak, amelyen a Boldogasszony Zarándokvonat Gyergyószéken elszállásolt utasai és a helyiek közösen imádkoznak.

Fotó: Gergely Imre

Az idei szentmise főcelebránsa és szónoka Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Boldogasszony Zarándokvonat lelkivezetője volt. Az ünnepi eseményen Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester

önkormányzati díszoklevelet adott át Budai Lászlónak, a Misszió Tours vezetőjének.

Az elismeréssel azt a több mint egy évtizedes munkát köszönték meg, amelynek révén a csíksomlyói búcsúba tartó Boldogasszony Zarándokvonat évről évre több ezer anyaországi és távolabb élő hívőt hozott és hoz Gyergyóba, akik így Gyergyószéket is megismerhetik. Hirdetés Budai László rövid felszólalásában úgy fogalmazott:

azt kéri imájában, hogy a mostani, 2026-os zarándoklatról szóló magyar nyelvű feljegyzéseket száz év múlva is magyarul beszélő és magyarul olvasó emberek vehessék kézbe Gyergyóban.

Ugyanakkor jelezte, hogy a vonat 2027-ben is befut majd Gyergyószentmiklósra. Az eseményen jelen volt Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke is.

Fotó: Gergely Imre

Az államelnöki látogatást a romániai hatóságok nagyon komoly készültséggel várták. A városban korábban nem tapasztalt szigorú biztonsági intézkedések között zajlott a szentmise.

A városközpont egy részét elkordonozták, és az így lezárt részre csak a meghívott személyek léphettek be.

Noha az elnököt nem közelíthette meg a közösség, Sulyok Tamás az esemény végén a kordonon át sokakkal kezet fogott. Többen hangosan azt kérték tőle, hogy „ne mondjon le”.



Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását Magyar Péter magyar miniszterelnök követeli, politikai alkalmatlanságra, az Alkotmánybíróság korábbi döntéseire, a múlt rendszer kiszolgálására, valamint az államfői függetlenség hiányára hivatkozva.