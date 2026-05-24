Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

Fotó: Gergely Imre
A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.
2026. május 24., 14:022026. május 24., 14:02
2026. május 24., 14:042026. május 24., 14:04
Már hagyomány, hogy pünkösdvasárnap délelőtt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-plébánia előtti téren szabadtéri ünnepi szentmisét tartanak, amelyen a Boldogasszony Zarándokvonat Gyergyószéken elszállásolt utasai és a helyiek közösen imádkoznak.
Fotó: Gergely Imre
Az idei szentmise főcelebránsa és szónoka Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Boldogasszony Zarándokvonat lelkivezetője volt. Az ünnepi eseményen Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester
Az elismeréssel azt a több mint egy évtizedes munkát köszönték meg, amelynek révén a csíksomlyói búcsúba tartó Boldogasszony Zarándokvonat évről évre több ezer anyaországi és távolabb élő hívőt hozott és hoz Gyergyóba, akik így Gyergyószéket is megismerhetik.
Budai László rövid felszólalásában úgy fogalmazott:
Ugyanakkor jelezte, hogy a vonat 2027-ben is befut majd Gyergyószentmiklósra. Az eseményen jelen volt Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke is.
Fotó: Gergely Imre
Az államelnöki látogatást a romániai hatóságok nagyon komoly készültséggel várták. A városban korábban nem tapasztalt szigorú biztonsági intézkedések között zajlott a szentmise.
Noha az elnököt nem közelíthette meg a közösség, Sulyok Tamás az esemény végén a kordonon át sokakkal kezet fogott. Többen hangosan azt kérték tőle, hogy „ne mondjon le”.
Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását Magyar Péter magyar miniszterelnök követeli, politikai alkalmatlanságra, az Alkotmánybíróság korábbi döntéseire, a múlt rendszer kiszolgálására, valamint az államfői függetlenség hiányára hivatkozva.
Fotó: Gergely Imre
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.
Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.
A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.
Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.
Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.
Rendőrök, csendőrök és nyomkövető kutya indult egy nyolcéves gyermek keresésére hétfő reggel Gyergyószentmiklóson, miután a fiú eltűnt otthonról.
Folytatódnak a közműmunkálatok Gyergyószentmiklóson, ezért forgalmi korlátozások várhatók – tájékoztat a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Több mint 1800 diák és számos felnőtt sajátíthatta el az újraélesztés alapjait azon a tizenkét órás képzésmaratonon, amelyet Gyergyószentmiklóson szerveztek meg pénteken. Megtanulhatták, miként kell cselekedni szívleállás esetén az első percekben.
Új módszereket ismertek meg és hivatásuk fontosságáról hallgattak előadásokat az idősgondozásban dolgozók a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet konferenciáján Gyergyószentmiklóson, kedden.
szóljon hozzá!