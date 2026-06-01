Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt.

Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza Párt „a köztársasági elnöki hivatal védelme, megmaradt tekintélye érdekében” nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja.

Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet „az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak”.