Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt.
2026. június 01., 10:57
2026. június 01., 11:19
Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza Párt „a köztársasági elnöki hivatal védelme, megmaradt tekintélye érdekében” nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja.
Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet „az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak”.
– jelentette ki az MTI beszámolója szerint.
Közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként.
A magyar köztársaság nem Sulyok Tamásé, nem is Orbán Viktoré, nem egy párté és nem egy politikai rendszeré, hanem a magyar emberek közös alkotása – mondta a miniszterelnök.
Magyar Péter hangsúlyozta: azért jött ma el az államfőhöz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a magyar köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnénk helyreállítani.
Közölte: a találkozón nem mondott le Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.
