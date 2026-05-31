Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Emellett megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után – számol be az Agerpres.

„Oroszország felelőtlen légtérsértése és a civilek iránti tisztelet hiánya elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségeseink mellett áll ezzel a provokatív magatartással szemben” – írta az X közösségimédia-platformon az amerikai politikus.

Jim Risch hangsúlyozta, hogy erősíteni kell az elrettentő képességet, és világossá kell tenni, hogy