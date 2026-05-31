Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

A drón által eltalált galaci tömbház tetőzete
Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
Emellett megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után – számol be az Agerpres.
„Oroszország felelőtlen légtérsértése és a civilek iránti tisztelet hiánya elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségeseink mellett áll ezzel a provokatív magatartással szemben” – írta az X közösségimédia-platformon az amerikai politikus.
Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.
Jim Risch hangsúlyozta, hogy erősíteni kell az elrettentő képességet, és világossá kell tenni, hogy
Mint ismert, péntekre virradóan orosz drón csapódott egy galaci tömbházba. Az épület tizedik emeletén tűz ütött ki, ketten megsérültek, hetven embert pedig evakuálni kellett. Ez volt az első olyan eset, amikor egy drón sűrűn lakott területen csapódott be, és sérüléseket okozott Romániában.
Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan.
A román védelmi minisztérium közlése szerint
Az incidenst az Európai Unió és a NATO vezetői, valamint több tagállam is elítélte.
Oana Țoiu külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottsága elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy
Bejegyzésében a tárcavezető közölte, hogy megköszönte az amerikai politikus szolidaritását. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak, James Risch pedig Románia állandó párbeszédpartnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget.
„Nem mi választjuk meg az időket, amelyekben élünk, de azt igen, hogyan válaszolunk rájuk. A szolidaritás pedig kulcsfontosságú a békéhez, és az alapja a jólétnek is. Ezen dolgozunk tovább” – fogalmazott Oana Țoiu.
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.
