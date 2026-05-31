Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

A drón által eltalált galaci tömbház tetőzete • Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

A drón által eltalált galaci tömbház tetőzete

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

Székelyhon

2026. május 31., 18:082026. május 31., 18:08

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Emellett megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után – számol be az Agerpres.

Hirdetés

„Oroszország felelőtlen légtérsértése és a civilek iránti tisztelet hiánya elfogadhatatlan. Az Egyesült Államok Románia és NATO-szövetségeseink mellett áll ezzel a provokatív magatartással szemben” – írta az X közösségimédia-platformon az amerikai politikus.

korábban írtuk

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Jim Risch hangsúlyozta, hogy erősíteni kell az elrettentő képességet, és világossá kell tenni, hogy

a NATO területéből „egyetlen négyzetcentimétert sem” engednek át Oroszországnak.

Mint ismert, péntekre virradóan orosz drón csapódott egy galaci tömbházba. Az épület tizedik emeletén tűz ütött ki, ketten megsérültek, hetven embert pedig evakuálni kellett. Ez volt az első olyan eset, amikor egy drón sűrűn lakott területen csapódott be, és sérüléseket okozott Romániában.

korábban írtuk

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően
Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

A román védelmi minisztérium közlése szerint

a becsapódáskor felrobbant a Geran-2 típusú orosz drón teljes robbanótöltete.

Az incidenst az Európai Unió és a NATO vezetői, valamint több tagállam is elítélte.

A román külügyminiszter üdvözölte a nyilatkozatot

Oana Țoiu külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottsága elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy

James Risch határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelméért viselt közös felelősség jelentőségét.

Bejegyzésében a tárcavezető közölte, hogy megköszönte az amerikai politikus szolidaritását. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak, James Risch pedig Románia állandó párbeszédpartnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget.

„Nem mi választjuk meg az időket, amelyekben élünk, de azt igen, hogyan válaszolunk rájuk. A szolidaritás pedig kulcsfontosságú a békéhez, és az alapja a jólétnek is. Ezen dolgozunk tovább” – fogalmazott Oana Țoiu.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Csoportelsőként jutott tovább Románia a minifutball Európa-bajnokságon
BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Székelyhon

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Székelyhon

Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Csoportelsőként jutott tovább Románia a minifutball Európa-bajnokságon
Székely Sport

Csoportelsőként jutott tovább Románia a minifutball Európa-bajnokságon
BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Krónika

BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
Székely Sport

Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán
Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán
2026. május 31., vasárnap

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán
2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért – ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!