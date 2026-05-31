A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

Székelyhon 2026. május 31., 14:242026. május 31., 14:24

Erre hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (PTE ÁOK) a május 31-ei dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel negyven éve nyilvánította május 31-ét az WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető megelőzhető halálok.

Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében, ebből mintegy 1,6 millió haláleset a passzív dohányzás számlájára írható

– írták. A PTE ÁOK a WHO 2023-ban készült felmérésére hivatkozva közölte: az Európai Unióban 24 százalék a dohányzók aránya a 15 év feletti lakosság körében, míg Magyarországon e felmérés alapján a 15 év felettiek 26 százaléka használt hagyományos dohányterméket. A férfiak 32, a nők 21 százaléka dohányzik, míg a 40-54 évesek körében a legmagasabb – 36 százalékos – a dohányzók aránya, és a 15-24 évesek közül is majdnem minden 3. fiatal rendszeresen rágyújt. A közleményben rámutattak, hogy a dohányzás visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek – amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt – sem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról.

A WHO becslése szerint ma már több mint 100 millió ember használ e-cigarettát világszerte – főként a magas jövedelmű országokban –, köztük pedig legalább 15 millió 13–15 éves gyermek és serdülő.