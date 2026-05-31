Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint a rendőrök 516 akciót szerveztek, és 2888 esethez riasztották őket, ezek közül 2424-et a 112 segélyhívó számon jelentettek be – ismerteti az Agerpres.

Egy nap alatt 17 országosan vagy nemzetközileg körözött személyt fogtak el, a folyamatban lévő ügyekben pedig 71 kényszerintézkedést rendeltek el.