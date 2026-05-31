Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.
2026. május 31., 09:07
Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint a rendőrök 516 akciót szerveztek, és 2888 esethez riasztották őket, ezek közül 2424-et a 112 segélyhívó számon jelentettek be – ismerteti az Agerpres.
Egy nap alatt 17 országosan vagy nemzetközileg körözött személyt fogtak el, a folyamatban lévő ügyekben pedig 71 kényszerintézkedést rendeltek el.
A közúti ellenőrzések során 88 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és
Emellett 407 forgalmi engedélyt függesztettek fel.
A belügyminisztérium koordinálásával országszerte végrehajtott, Blokád nevű akció keretében több mint 3000 rendőr és csendőr lépett fel összehangoltan az erőszakos cselekmények, a drogkereskedelem és drogfogyasztás megelőzése, valamint a közúti biztonság növelése érdekében.
A hatóságok 390 ellenőrzőpontot állítottak fel, 6268 járművet vizsgáltak át és 9723 személyt igazoltattak. Ezenfelül
Az akció során 207 vezetői engedélyt vontak be és 166 forgalmi engedélyt függesztettek fel.
A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért - ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.
Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.
„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.
George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.
Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.
Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.
Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.
Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.
Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.
Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.
