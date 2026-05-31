Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.

Székelyhon

2026. május 31., 09:072026. május 31., 09:07

2026. május 31., 09:182026. május 31., 09:18

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleménye szerint a rendőrök 516 akciót szerveztek, és 2888 esethez riasztották őket, ezek közül 2424-et a 112 segélyhívó számon jelentettek be – ismerteti az Agerpres.

Egy nap alatt 17 országosan vagy nemzetközileg körözött személyt fogtak el, a folyamatban lévő ügyekben pedig 71 kényszerintézkedést rendeltek el.

A rendőrök 8423 szabálysértési bírságot szabtak ki a feltárt jogsértések miatt, összesen több mint 3,76 millió lej értékben.

A közúti ellenőrzések során 88 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és

478 jogosítványt vontak be, ezek közül 128-at gyorshajtás, 27-et pedig ittas vezetés miatt.

Emellett 407 forgalmi engedélyt függesztettek fel.

A belügyminisztérium koordinálásával országszerte végrehajtott, Blokád nevű akció keretében több mint 3000 rendőr és csendőr lépett fel összehangoltan az erőszakos cselekmények, a drogkereskedelem és drogfogyasztás megelőzése, valamint a közúti biztonság növelése érdekében.

A hatóságok 390 ellenőrzőpontot állítottak fel, 6268 járművet vizsgáltak át és 9723 személyt igazoltattak. Ezenfelül

2329 alkoholszondás és 55 drogfogyasztást kimutató gyorstesztet végeztek.

Az akció során 207 vezetői engedélyt vontak be és 166 forgalmi engedélyt függesztettek fel.

Belföld Rendőrség
1 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért - ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

Románia Csillaga érdemrendjének nagykeresztjével tüntette ki Nadia Comăneci tornászlegendát Nicușor Dan

Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést

„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött

Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem

Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél

Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

