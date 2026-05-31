Románia Csillaga érdemrendjének nagykeresztjével tüntette ki Nadia Comăneci tornászlegendát Nicușor Dan

A kitüntetés átadása előtt az államfő arról beszélt, hogy a „rendkívüli” szó mára elértéktelenedett a közbeszédben. Hangsúlyozta azonban, hogy

Nadia Comăneci teljesítménye valóban kivételes volt, amit az is bizonyít, hogy ötven év elteltével is emlékeznek rá, és sok kislány ma is szeretne hasonlítani rá.

Nicușor Dan szerint a sportoló pályafutása azt mutatja, hogy a tehetség önmagában nem elég, az időtálló eredményekhez sok munkára van szükség. Hozzátette: Nadia Comăneci a sikerei ellenére is

megmaradt hiteles személyiségnek, és ma is a sportot, illetve az ahhoz kapcsolódó értékeket – a munkát, a fair playt és a csapatmunkát – népszerűsíti.

Nadia Comăneci beszédében felidézte, hogy hatévesen, 'félénk, de bátor' kislányként fedezte fel a torna iránti szenvedélyét. Elmondta, hogy azt szeretné, ha a Nadia Comăneci-év arra ösztönözné a gyerekeket, hogy hozzá hasonlóan találják meg a szenvedélyüket.

„Számomra a sport egy olyan ajtó volt, amelyen keresztül az életem számos fontos találkozása, köztük a férjével való megismerkedésem is lehetővé vált. (...)