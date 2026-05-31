Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Románia Csillaga érdemrendjének nagykeresztjével tüntette ki Nadia Comăneci tornászlegendát Nicușor Dan

• Fotó: Silviu Matei/Agerpres

Fotó: Silviu Matei/Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicușor Dan szombaton a Románia Csillaga érdemrend nagykereszt fokozatával tüntette ki Nadia Comăneci-t a Cotroceni-palotában.

Székelyhon

2026. május 31., 10:012026. május 31., 10:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kitüntetés átadása előtt az államfő arról beszélt, hogy a „rendkívüli” szó mára elértéktelenedett a közbeszédben. Hangsúlyozta azonban, hogy

Nadia Comăneci teljesítménye valóban kivételes volt, amit az is bizonyít, hogy ötven év elteltével is emlékeznek rá, és sok kislány ma is szeretne hasonlítani rá.

Nicușor Dan szerint a sportoló pályafutása azt mutatja, hogy a tehetség önmagában nem elég, az időtálló eredményekhez sok munkára van szükség. Hozzátette: Nadia Comăneci a sikerei ellenére is

megmaradt hiteles személyiségnek, és ma is a sportot, illetve az ahhoz kapcsolódó értékeket – a munkát, a fair playt és a csapatmunkát – népszerűsíti.

Nadia Comăneci beszédében felidézte, hogy hatévesen, 'félénk, de bátor' kislányként fedezte fel a torna iránti szenvedélyét. Elmondta, hogy azt szeretné, ha a Nadia Comăneci-év arra ösztönözné a gyerekeket, hogy hozzá hasonlóan találják meg a szenvedélyüket.

Hirdetés

„Számomra a sport egy olyan ajtó volt, amelyen keresztül az életem számos fontos találkozása, köztük a férjével való megismerkedésem is lehetővé vált. (...)

Idézet
A sport mindenkit összeköt, és mindenhol ugyanazt a nyelvet beszéli”

– mondta a neves tornász az Agerpres tudósítása szerint.

A kitüntetési ceremónia előtt archív felvételeket vetítettek le Nadia Comăneci sportpályafutásáról, köztük a montreali olimpia történelmi pillanatáról is, amikor

a teljesítményéért 10-es pontszámot kapott, de a három számjegyű eredményjelzőn – az addig példátlan eredmény miatt – 1,00 jelent meg 10,00 helyett.

A kitüntetés átadása után Nadia Comăneci a Cotroceni-palota Egyesülés termének előcsarnokában kiállított archív fotókat is aláírta.

Az államfő tavaly júliusban írta alá a 2026-ot Nadia Comăneci-évvé nyilvánító rendeletet.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Alaposan megkavarták 2027-től a divíziós hokivébék lebonyolítását
Állami kitüntetést kapott a montreali olimpia hőse, Nadia Comăneci
A bajnokkal zárta az évet az FK Csíkszereda
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Székelyhon

Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók
Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Székelyhon

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Alaposan megkavarták 2027-től a divíziós hokivébék lebonyolítását
Székely Sport

Alaposan megkavarták 2027-től a divíziós hokivébék lebonyolítását
Állami kitüntetést kapott a montreali olimpia hőse, Nadia Comăneci
Krónika

Állami kitüntetést kapott a montreali olimpia hőse, Nadia Comăneci
A bajnokkal zárta az évet az FK Csíkszereda
Székely Sport

A bajnokkal zárta az évet az FK Csíkszereda
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését

A Duna-ház, a Duna Napok lelki kincseket adott a torockói, erdélyi magyarságnak, ezért - ha már „megkóstoltatták” velük – senki ne vegye el tőlük az összetartozás érzését – kérte Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész szombaton Torockón.

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
2026. május 31., vasárnap

Torockói lelkész: ne vegyék el az erdélyi magyaroktól az együvé tartozás érzését
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést

„Elítéljük a szabadkai zászlóégetést” – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombat este közzétett posztban.

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést
Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést
2026. május 31., vasárnap

Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést
2026. május 31., vasárnap

Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton

Közel 2900 lakossági bejelentésre reagált a rendőrség az elmúlt 24 órában, az országos ellenőrzések során pedig több mint 8400 szabálysértést állapítottak meg.

Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton
Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton
2026. május 31., vasárnap

Felfüggesztett jogosítványok, elfogott szökevények, közel négymillió lejnyi bírság – rendőrségi nagyüzem szombaton
2026. május 31., vasárnap

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban

George Toderașc Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyorssegélyt hagyott jóvá az érintett családok számára.

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban
Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban
2026. május 31., vasárnap

Felmérik, hogy mekkora károkat okozott a drónbecsapódás a galaci tömbházban
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött

Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
2026. május 30., szombat

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval
2026. május 30., szombat

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem

Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem
Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem
2026. május 30., szombat

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem
Hirdetés
2026. május 30., szombat

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél

Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
2026. május 30., szombat

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
2026. május 30., szombat

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le
Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le
2026. május 30., szombat

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le
2026. május 30., szombat

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben
Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben
2026. május 30., szombat

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!