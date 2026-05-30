Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan, az épület tizedik emeletén tűz ütött ki, ketten megsérültek, hetven embert pedig evakuálni kellett. Ez volt az első olyan eset az orosz–ukrán háborúban, amikor egy drón sűrűn lakott területen csapódott be, és sérüléseket okozott Romániában. Folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

Megtekintette pénteken Nicușor Dan államfő azt a galaci tömbházat, amelyre egy katonai drón zuhant • Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

29 perce

Putyin újra megszólalt a galaci drónincidens után

Vlagyimir Putyin pénteken kijelentette, hogy „Oroszország soha nem fenyegette és nem is fenyegeti az európai államokat”, miután az uniós országok Moszkvát tették felelőssé azért, hogy egy drón egy galaci tömbházra zuhant – jelentette az AFP.

Kazahsztáni sajtótájékoztatón az orosz elnök elmondta, hogy Ukrajnát támogató európai államok „mindössze annyit tesznek, hogy folytatják a konfrontációt Oroszországgal, és ezzel próbálják indokolni az adófizetőknek a költségvetésük túlzott kiadásait” – írja az Agerpres az AFP jelentésére hivatkozva.

Miután arról kérdezték, hogyan értendő egyik korábbi kijelentése, miszerint az ukrajnai háború „a végéhez közeledik”, Putyin kijelentette: lehetetlen konkrét időpontot megjelölni a harcok befejezésére.

Lehetetlen pontos határidőket megadni, miközben a harcok folytatódnak.

Ez nemcsak meggondolatlanság, hanem ilyet gyakorlatilag soha nem is szoktak tenni” – idézte Putyint az EFE. Hozzátette, hogy a korábbi kijelentése a „harctéri helyzet” értékelésére vonatkozott, ahol szerinte az orosz csapatok „minden irányban, nap mint nap előrenyomulnak”.

A sajtótájékoztatón Putyin pénteken kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt az a drón, amely az éjszaka folyamán egy galaci tömbházra zuhant, és bizonyítékokat kért Romániától erre vonatkozóan. Szerinte senki nem tudja megállapítani a drón eredetét addig, amíg nem vizsgálják meg a szerkezetet. Azt is felvetette, hogy a roncsokat adják át Oroszországnak kivizsgálás céljából.

Fotókat tettek közzé a dróntól felrobbant galaci lakásról

Oroszország nem fogja tudni megosztani a román társadalmat, amikor Románia területi épségéről, a demokráciáról és a szabadságról van szó – közölte pénteki galaci látogatása után a Facebook-oldalán Nicușor Dan.

Bejegyzésében az államfő beszámolt arról, hogy Galacon találkozott a drónincidens érintettjeivel, akiket együttérzéséről és szolidaritásáról biztosított. Egyúttal megköszönte a gyors reagálást a beavatkozásban részt vevő helyi és központi hatóságoknak.

Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a galaci drónbecsapódás több volt egy egyszerű biztonsági incidensnél. „Oroszország súlyos cselekményt követett el, amely román állampolgárok életét sodorta veszélybe román területen.

Ez olyan eszkaláció, amelyet nem tudunk elfogadni, nem fogunk eltűrni, és nem marad válasz nélkül

– idéz a bejegyzésből az Agerpres hírügynökség. Az államfő szerint a történtek Oroszország felelőtlen, a civilek életét semmibe vevő taktikáinak következményei. Úgy vélekedett, hogy drónincidens része Moszkva eszköztárának, amellyel félelmet akar kelteni, alá akarja ásni a bizalmat és kárt akar okozni.

„De bármennyire is próbálkozik ezzel, Oroszország nem fogja tudni megosztani a román társadalmat, amikor az ország területi épségéről, a demokráciáról és a szabadságról van szó. Ezek olyan értékek, amelyek mellett a társadalom történelmi pillanatokban is kiállt, és amelyek körül ma is egység van” – fogalmazott Nicușor Dan.

Nincs kétsége a román félnek a drón eredetét illetően

Radu Miruță védelmi miniszter kijelentette, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be Galacon egy tömbházba, és azokat, akik Oroszországban ezt kétségbe vonják, szívesen látják a katonai hírszerzés székhelyén, „ahol megnézhetik a sorozatszámát”.

A minisztérium székhelyén tartott sajtótájékoztatón a tárcavezető elmondta, hogy pénteken a hajnali incidenst okozó drón orosz eredetét megkérdőjelező vélemények jelentek meg a nyilvánosságban. A kétkedőknek azt ajánlotta, hogy keressék fel a román katonai hírszerzés központját, ahol megtekinthetik az orosz gyártásra utaló sorozatszámot a drón alkatrészein.

Miruță szerint megszokottá vált az Oroszország Ukrajna elleni háborúját övező „ködösítés”, de

a helyszínen talált alkatrészek sorozatszáma alapján minden kétséget kizáróan orosz gyártmányú drón zuhant a galaci tömbházra.

Az orosz nagykövetség Facebook-oldalán péntek este közzétett állásfoglalás szerint, amikor a nap folyamán berendelték a külügyminisztériumba, a román fél nem tájékoztatta Vlagyimir Lipajev nagykövetet arról, hogy hol lépett be a drón a román légtérbe, milyen pályán haladt, illetve milyen magasságban és sebességgel repült – írja az Agerpres hírügynökség.

A nagykövetség szerint a román hatóságok „megalapozatlan és elfogult” vádakat fogalmaztak meg Oroszországgal szemben, de nem magyarázták meg, hogyan állapították meg a drón eredetét.

Péntekre virradóan orosz drón csapódott egy galaci tömbházba. Az épület tizedik emeletén tűz ütött ki, ketten megsérültek, hetven embert pedig evakuálni kellett. Ez volt az első olyan eset, amikor egy drón sűrűn lakott területen csapódott be, és sérüléseket okozott Romániában.

