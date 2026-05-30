Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval

Fotó: Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal

Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 30., 12:37

Folyamatosan bukkantak fel medvék az elmúlt napokban a székelyudvarhelyi házak között, akár naponta több alkalommal is.

Dávid Endre alpolgármester szerint egy magányos, illetve egy bocsos anyamedve is riogatja a lakókat a Szentimre, illetve a Rózsa utcák környékén, ahol pénteken is látták a nagyvadakat.

Szombaton reggel viszont egy új, eddig még nem látott medve járt a terelőút környékén, a Fások utcában, amit végül sikerült visszakergetni a természetbe.

Az elmúlt napokban több Ro-Alert riasztást is kiküldtek a Tulipán, a Jázmin és a II. Rákóczi Ferenc utcákból érkezett jelzések alapján. Itt valószínűleg ugyanarról a magányos medvéről van szó, amely több alkalommal okozott károkat egy méhészetben, kaptárokat törve össze.

A legfőbb probléma az, hogy még jövő hónap közepéig párzási időszakban vannak a medvék, így

a bocsaikat a hím egyedektől féltő nőstények gyakran a települések környékére menekülnek, ahol nagyobb biztonságban érzik magukat

– magyarázta Dávid Endre.

De továbbra is gondot jelentenek Székelyudvarhelyen a bebokrosodott területek, ahol elrejtőzhetnek a nagyvadak. Noha tavaly óta javult a helyzet, idén is sok felszólítást kellett kiküldeni a tulajdonosoknak, hogy takarítsák a telkeiket. A közterületeken a polgármesteri hivatal munkatársai végzik el ezt a feladatot.

A medvéket az is a városba vonzza, hogy élelmet találnak a szemeteseknél. Éppen ezért

a városháza azt tervezi, hogy medvebiztos kukákat hoznak létre a vadhúzók nyomvonalán, például a Szejkefürdőn.

Ezt már korábban szerették volna megvalósítani, ám a költségvetés kései elfogadása gátat szabott a terveknek.

A felsoroltak mellett ugyanakkor az sem javítja a székelyudvarhelyi helyzetet, hogy többen zajt csapnak az erdőkben a krosszmotorokkal és egyéb terepjárművekkel.

Jelenteni kell

Dávid Endre hangsúlyozta, noha vannak, akik azt terjesztik, hogy nem érdemes jelenteni a 112-es segélyhívószámon, ha medvét látnak – „hisz úgysem történik semmi” –, ez nem így van. A törvények ugyan jelentősen korlátozzák a beavatkozásokat, de

több bejelentés után igenis lehet cselekedni.

Ha sikerül beazonosítani, hogy melyik medve hol jár, akkor a sorozatos elkergetéseket követően drasztikusabb lépéseket is lehet alkalmazni a visszatérő egyedeknél.

A medvecsapda alkalmazása mellett a kilövésektől sem riad vissza a városháza, ám azokat a törvényeknek megfelelően fogják végrehajtani. Erre példa a Szombatfalván rendszeresen megjelenő medve, amelyet azóta sikerült ártalmatlanítani, így a gondok is megszűntek.

Az alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén zajló szejkefürdői eseményeken kiemelt figyelmet szentelnek az emberek biztonságára, így készen állnak beavatkozni, ha megjelenik egy nagyvad.

„Arra kérünk mindenkit, hogy jelentsék, ha medvét látnak a rendezvény során, még akkor is, ha ártalmatlannak tűnik, hiszen lehet, hogy változik a helyzet, ha egy másik ember más körülmények között találkozik az egyeddel” – mondta.

Máshol is voltak gondok

A Hargita megyei katasztrófavédelem jelentése szerint több településen is figyelmeztettek medvékre az elmúlt éjszaka. Székelyudvarhely mellett Sikaszóban, Ivóban és Csíkszentmihályon láttak nagyvadakat.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

Hirdetés
2026. május 27., szerda

A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

