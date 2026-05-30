Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval

Fotó: Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.
2026. május 30., 12:37
Folyamatosan bukkantak fel medvék az elmúlt napokban a székelyudvarhelyi házak között, akár naponta több alkalommal is.
Dávid Endre alpolgármester szerint egy magányos, illetve egy bocsos anyamedve is riogatja a lakókat a Szentimre, illetve a Rózsa utcák környékén, ahol pénteken is látták a nagyvadakat.
Szombaton reggel viszont egy új, eddig még nem látott medve járt a terelőút környékén, a Fások utcában, amit végül sikerült visszakergetni a természetbe.
Az elmúlt napokban több Ro-Alert riasztást is kiküldtek a Tulipán, a Jázmin és a II. Rákóczi Ferenc utcákból érkezett jelzések alapján. Itt valószínűleg ugyanarról a magányos medvéről van szó, amely több alkalommal okozott károkat egy méhészetben, kaptárokat törve össze.
A legfőbb probléma az, hogy még jövő hónap közepéig párzási időszakban vannak a medvék, így
– magyarázta Dávid Endre.
De továbbra is gondot jelentenek Székelyudvarhelyen a bebokrosodott területek, ahol elrejtőzhetnek a nagyvadak. Noha tavaly óta javult a helyzet, idén is sok felszólítást kellett kiküldeni a tulajdonosoknak, hogy takarítsák a telkeiket. A közterületeken a polgármesteri hivatal munkatársai végzik el ezt a feladatot.
A medvéket az is a városba vonzza, hogy élelmet találnak a szemeteseknél. Éppen ezért
Ezt már korábban szerették volna megvalósítani, ám a költségvetés kései elfogadása gátat szabott a terveknek.
A felsoroltak mellett ugyanakkor az sem javítja a székelyudvarhelyi helyzetet, hogy többen zajt csapnak az erdőkben a krosszmotorokkal és egyéb terepjárművekkel.
Dávid Endre hangsúlyozta, noha vannak, akik azt terjesztik, hogy nem érdemes jelenteni a 112-es segélyhívószámon, ha medvét látnak – „hisz úgysem történik semmi” –, ez nem így van. A törvények ugyan jelentősen korlátozzák a beavatkozásokat, de
Ha sikerül beazonosítani, hogy melyik medve hol jár, akkor a sorozatos elkergetéseket követően drasztikusabb lépéseket is lehet alkalmazni a visszatérő egyedeknél.
A medvecsapda alkalmazása mellett a kilövésektől sem riad vissza a városháza, ám azokat a törvényeknek megfelelően fogják végrehajtani. Erre példa a Szombatfalván rendszeresen megjelenő medve, amelyet azóta sikerült ártalmatlanítani, így a gondok is megszűntek.
Az alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén zajló szejkefürdői eseményeken kiemelt figyelmet szentelnek az emberek biztonságára, így készen állnak beavatkozni, ha megjelenik egy nagyvad.
„Arra kérünk mindenkit, hogy jelentsék, ha medvét látnak a rendezvény során, még akkor is, ha ártalmatlannak tűnik, hiszen lehet, hogy változik a helyzet, ha egy másik ember más körülmények között találkozik az egyeddel” – mondta.
Máshol is voltak gondok
A Hargita megyei katasztrófavédelem jelentése szerint több településen is figyelmeztettek medvékre az elmúlt éjszaka. Székelyudvarhely mellett Sikaszóban, Ivóban és Csíkszentmihályon láttak nagyvadakat.
