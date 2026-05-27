Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Elsősorban a gyerekek figyelmét szeretnék felhívni a biztonságos közlekedésre

Elsősorban a gyerekek figyelmét szeretnék felhívni a biztonságos közlekedésre

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 27., 15:572026. május 27., 15:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem árt, ha van – ez lehet az első reakciója a piktogramok láttán a gyalogosnak, akit arra figyelmeztetnek a rajzok, hogy az átjárónál ne a telefonját bámulja, illetve halkítsa le a fülhallgatója hangerejét. Így biztonságosabb lehet az átkelés. Ezt a módszert világszerte alkalmazzák, nemrég Csíkszereda egyes átjáróihoz is ilyen piktogramokat festett a városháza.

Hirdetés

Több önkormányzat egyenesen egy-egy kampányt is rááldoz ezekre a rajzokra, hiszen

az elmúlt években drasztikusan megnőtt az átjárókon elszenvedett balesetek száma.

Az áthúzott fejhallgató arra figyelmeztet, hogy a zenehallgatás elnyomja a közeledő járművek (autók, vonatok) hangját. Áthúzott okostelefon pedig arra int, hogy a gyalogos ne a kijelzőt nézze áthaladás közben. A figyelemfelkeltő vizuális jelzések közvetlenül a lábunk elé van festve, így a lefelé néző (pl. telefonozó) emberek is észreveszik.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Pedagógus ötletét karolta fel a városháza

Dávid Endrétől, Székelyudvarhely alpolgármestertől megtudtuk, hogy valójában nem a polgármesteri hivatal kezdeményezéséről van szó, ők csak a kivitelezésben vállaltak részt. Az ötlet ugyanis Sándor Emőke Erikától, a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusától származik.

A tanítónő lapunknak elmondta, hogy diákjaival már régebb óta foglalkoznak önkéntességgel, illetve közlekedésbiztonsággal, ezekért pedig díjat is nyertek. Korábban például

a városban felfestett biciklisávok használatára oktatták a diákokat.

„Azt látom, hogy már kisgyerekkorban el kellene mélyíteni a közlekedéskultúrát a biztonság érdekében” – magyarázta.

A biciklisávok gyarapodásával megnőtt a rolleresek és kerékpározók száma Székelyudvarhelyen, így sajnos arányosan több baleset is történik. Utóbbiak oka viszont legtöbbször a figyelmetlenség. Sokan úgy mennek át az úton, hogy közben telefonoznak vagy éppen zenét hallgatnak, de az sem ritka látvány, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról az átkelőknél.

A városvezetéssel, a helyi rendőrséggel és egy gépjárművezető-oktatóval egyeztetve azt találták ki, hogy falfestésekkel, az átjáróknál felfestett piktogramokkal, a gyerekekkel közösen készített szórólapokkal és hirdetésekkel hívják fel a figyelmet a problémára. Ezen ötletük megvalósítása van folyamatban.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A tanintézmények környékén

„Mi is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne biciklivel vagy éppen rollerrel menjenek át az úton. Szálljanak inkább le ezekről a járművekről, tegyék el a telefonjaikat és állítsák meg a zenét, amikor az átjárókon haladnak át” – jelentette ki az alpolgármester.

Hangsúlyozta, hogy a piktogramok elsősorban az iskolákhoz közeli átjáróknál lesznek felfestve, ott, ahol ezt a körülmények lehetővé teszik, hiszen elsősorban a gyerekeket szeretnék figyelmességre inteni.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Székelyhon

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Székely Sport

Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
Hirdetés
2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!