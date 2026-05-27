Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 27., 15:572026. május 27., 15:57

Nem árt, ha van – ez lehet az első reakciója a piktogramok láttán a gyalogosnak, akit arra figyelmeztetnek a rajzok, hogy az átjárónál ne a telefonját bámulja, illetve halkítsa le a fülhallgatója hangerejét. Így biztonságosabb lehet az átkelés. Ezt a módszert világszerte alkalmazzák, nemrég Csíkszereda egyes átjáróihoz is ilyen piktogramokat festett a városháza. Hirdetés Több önkormányzat egyenesen egy-egy kampányt is rááldoz ezekre a rajzokra, hiszen

az elmúlt években drasztikusan megnőtt az átjárókon elszenvedett balesetek száma.

Az áthúzott fejhallgató arra figyelmeztet, hogy a zenehallgatás elnyomja a közeledő járművek (autók, vonatok) hangját. Áthúzott okostelefon pedig arra int, hogy a gyalogos ne a kijelzőt nézze áthaladás közben. A figyelemfelkeltő vizuális jelzések közvetlenül a lábunk elé van festve, így a lefelé néző (pl. telefonozó) emberek is észreveszik.

Fotó: Olti Angyalka

Pedagógus ötletét karolta fel a városháza Dávid Endrétől, Székelyudvarhely alpolgármestertől megtudtuk, hogy valójában nem a polgármesteri hivatal kezdeményezéséről van szó, ők csak a kivitelezésben vállaltak részt. Az ötlet ugyanis Sándor Emőke Erikától, a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusától származik. A tanítónő lapunknak elmondta, hogy diákjaival már régebb óta foglalkoznak önkéntességgel, illetve közlekedésbiztonsággal, ezekért pedig díjat is nyertek. Korábban például

a városban felfestett biciklisávok használatára oktatták a diákokat.

„Azt látom, hogy már kisgyerekkorban el kellene mélyíteni a közlekedéskultúrát a biztonság érdekében” – magyarázta. A biciklisávok gyarapodásával megnőtt a rolleresek és kerékpározók száma Székelyudvarhelyen, így sajnos arányosan több baleset is történik. Utóbbiak oka viszont legtöbbször a figyelmetlenség. Sokan úgy mennek át az úton, hogy közben telefonoznak vagy éppen zenét hallgatnak, de az sem ritka látvány, hogy egyesek nem szállnak le a rollerről vagy a kerékpárról az átkelőknél. A városvezetéssel, a helyi rendőrséggel és egy gépjárművezető-oktatóval egyeztetve azt találták ki, hogy falfestésekkel, az átjáróknál felfestett piktogramokkal, a gyerekekkel közösen készített szórólapokkal és hirdetésekkel hívják fel a figyelmet a problémára. Ezen ötletük megvalósítása van folyamatban.

A tanintézmények környékén „Mi is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne biciklivel vagy éppen rollerrel menjenek át az úton. Szálljanak inkább le ezekről a járművekről, tegyék el a telefonjaikat és állítsák meg a zenét, amikor az átjárókon haladnak át” – jelentette ki az alpolgármester. Hangsúlyozta, hogy a piktogramok elsősorban az iskolákhoz közeli átjáróknál lesznek felfestve, ott, ahol ezt a körülmények lehetővé teszik, hiszen elsősorban a gyerekeket szeretnék figyelmességre inteni.