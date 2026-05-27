Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.
A képviselőházi szavazáson a májusban felbomlott kormánykoalícióhoz tartozó Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki Szövetség a Románok Egységéért (AUR) által benyújtott tervezetet 178 igen, 103 nem és 8 tartózkodás mellett fogadták el. A szenátus május 4-én, egy nappal a Bolojan-kabinet bukásához vezető bizalmatlansági indítvány megszavazása előtt szavazta meg a törvénytervezetet. A jogszabály értelmében
A tiltás a folyamatban levő tranzakciókra is vonatkozik. Kivételt képeznek az utóbbi öt évben folyamatosan veszteséges cégek, valamint azok, amelyek fizetésképtelenségi eljárás alatt állnak. Értékesíthetők olyan részvénycsomagok is, amelyeknek az értéke nem haladja meg az 5 millió lejt.
A törvény lehetővé teszi a tőkeemelés céljából kibocsátott részvények értékesítését, valamint részvényekre átváltható kötvények kibocsátását.
A PSD és az AUR azt követően nyújtotta be a törvénytervezetet, hogy Oana Gheorghiu miniszterelnök-helyettes
A legértékesebb román állami vállalatok közé tartozik
a vízerőműveket működtető Hidroelectrica (mintegy 80 milliárd lejes piaci kapitalizáció, 80 százalékos állami tulajdonrész),
a gázipari Romgaz (mintegy 58 milliárd lejes kapitalizáció, 70 százalékos állami tulajdonrész),
valamint a cernavodai atomerőművet működtető Nuclearelectrica (mintegy 22 milliárd lejes kapitalizáció, 82,5 százalékos állami tulajdonrész).
