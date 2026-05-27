Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Székelyhon 2026. május 27., 15:462026. május 27., 15:46

A prefektus az Agerpresnek elmondta, hogy a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett. Hirdetés „Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos” – jelentette ki, hozzátéve, hogy

a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak.

Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Korond-patak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederelterelési beruházásaira utalt. Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal és a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. „A gazdasági helyzet és a polgártársaink hangulata sem túl rózsás” – fogalmazott.

„Olyan érzés, mintha elvesztettünk volna egy csatát. Három hét intenzív erőfeszítés után május 27-én odaveszett minden, amit elértünk.

Tehetetlenséget és csalódást érzek azok miatt az évek vagy hónapok miatt, amikor még lehetett volna tenni valamit”

– mondta a prefektus. Tavaly május végén a hatóságok bejelentették, hogy tovább romlott a parajdi sóbánya helyzete a Korond-patakon levonuló áradások miatt. „Elvesztettük a harcot a természettel” – jelentette ki a prefektus. Megoldásokat sürgetnek Ígéretek helyett konkrét megoldásokat és valódi felelősségre vonást sürget a román hatóságok részéről egy évvel a parajdi bányakatasztrófa után Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.

A politikus kedden román nyelvű Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben hívta fel a figyelmet a parajdi bányakatasztrófa évfordulójára. Rámutatott: a román államnak az a kötelessége, hogy

visszanyerje a parajdiak bizalmát, ezt pedig nyilatkozatok helyett tettekkel lehet elérni, és azáltal, ha elkötelezettek az ügy mellett, és egyértelmű megoldásokat javasolnak.

Hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy a hatóságok megtalálják a valódi megoldásokat a térség számára, valamint felelősségre vonják mindazokat, akik felelősek a kialakult helyzetért. A tanácselnök azon meggyőződésének adott hangot, hogy a parajdi helyzetet nem lehet pusztán technikai problémaként kezelni,

emberi sorsokról, egy egész közösségről van szó, és az állam felelősségéről az itteni emberek iránt

– írta.

„Egy évvel később a parajdi embereknek nemcsak ígéretekre van szüksége, hanem konkrét megoldásokra, kiszámíthatóságra és világos jelzésekre, hogy ez a közösség számít” – fogalmazott Bíró Barna Botond. A parajdi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet az előző napok heves esőzései okoztak. A helyi vészhelyzeti bizottság május 8-án veszélyhelyzetet hirdetett. Pár hétre rá, május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két nap után fel kellett adni a föld alatti védekezést, a betörő víz teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító létesítményt.

