Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Székelyhon

2026. május 27., 15:462026. május 27., 15:46

A prefektus az Agerpresnek elmondta, hogy a bányakatasztrófa után egy rendkívül intenzív és nehéz időszak következett.

„Most ugyan kisebb az intenzitás, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos” – jelentette ki, hozzátéve, hogy

a középtávú következmények a település és a térség gazdaságában, valamint a lakosság hangulatában is megmutatkoztak.

Petres Sándor szerint a hatóságok továbbra is igyekeznek megmenteni a térség stabilizálásához és a hasonló incidensek megelőzéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokat. Ezzel a Korond-patak medrében végzett munkálatokra és a Román Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és mederelterelési beruházásaira utalt.

Hozzátette, hogy a megyei hatóságok továbbra is kapcsolatban vannak a helyi önkormányzattal és a parajdiakkal, ugyanakkor elismerte, hogy a helyzet egyáltalán nem kedvező. „A gazdasági helyzet és a polgártársaink hangulata sem túl rózsás” – fogalmazott.

Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

„Olyan érzés, mintha elvesztettünk volna egy csatát. Három hét intenzív erőfeszítés után május 27-én odaveszett minden, amit elértünk.

Tehetetlenséget és csalódást érzek azok miatt az évek vagy hónapok miatt, amikor még lehetett volna tenni valamit”

– mondta a prefektus.

Tavaly május végén a hatóságok bejelentették, hogy tovább romlott a parajdi sóbánya helyzete a Korond-patakon levonuló áradások miatt. „Elvesztettük a harcot a természettel” – jelentette ki a prefektus.

Megoldásokat sürgetnek

Ígéretek helyett konkrét megoldásokat és valódi felelősségre vonást sürget a román hatóságok részéről egy évvel a parajdi bányakatasztrófa után Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.

Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A politikus kedden román nyelvű Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben hívta fel a figyelmet a parajdi bányakatasztrófa évfordulójára. Rámutatott: a román államnak az a kötelessége, hogy

visszanyerje a parajdiak bizalmát, ezt pedig nyilatkozatok helyett tettekkel lehet elérni, és azáltal, ha elkötelezettek az ügy mellett, és egyértelmű megoldásokat javasolnak.

Hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy a hatóságok megtalálják a valódi megoldásokat a térség számára, valamint felelősségre vonják mindazokat, akik felelősek a kialakult helyzetért.

A tanácselnök azon meggyőződésének adott hangot, hogy a parajdi helyzetet nem lehet pusztán technikai problémaként kezelni,

emberi sorsokról, egy egész közösségről van szó, és az állam felelősségéről az itteni emberek iránt

– írta.

Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

„Egy évvel később a parajdi embereknek nemcsak ígéretekre van szüksége, hanem konkrét megoldásokra, kiszámíthatóságra és világos jelzésekre, hogy ez a közösség számít” – fogalmazott Bíró Barna Botond.

A parajdi sóbányát 2025. május 6-án zárták be vízszivárgás miatt, melyet az előző napok heves esőzései okoztak. A helyi vészhelyzeti bizottság május 8-án veszélyhelyzetet hirdetett. Pár hétre rá, május 27-én már ömlött a víz a sóbányába, miután az esőzések nyomán megduzzadt a Korond-patak, és megsérült a medrét védő geofólia. Két nap után fel kellett adni a föld alatti védekezést, a betörő víz teljesen elöntötte a regionális turizmus motorjának számító létesítményt.

Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az évforduló kapcsán készített riportjában a Recorder oknyomozó portál rámutatott: miközben a bánya elárasztása nyomán a helyi gazdaság összeomlott, a katasztrófa felelősét egy évvel a tragédia után sem nevezték meg, és a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) is a javasolt sürgősségi munkálatoknak csak a felét végezte el. A portál Gerhard Winters holland hidrológust is megszólaltatta, aki az Európai Unió Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központjának a kataszrófa után a helyszínen tájékozódó küldöttségét vezette. A szakember rámutatott, a veszély nem múlt el, nehéz megjósolni, mikor következhet be egy beomlás vagy egyéb történés Parajdon. A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon

Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron

Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

