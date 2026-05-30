Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött

Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.

Egy hét férőhelyes személygépkocsit vezetett egy 30 éves, persányi férfi Brassó irányából Szeben felé, amikor az autóval felborultak az úttesten kívül. A borulást megelőzően a Brassó megyei rendőrség közlése szerint előzésbe kezdtek – egyelőre tisztázatlan körülmények között –, amit az előtte haladó járművek egyike is végrehajtott. Az ütközéstől az utóbbi jármű lesodródott az úttestről és felborult, aminek következtében két felnőtt (a gépjárművezető és egy nő), valamint négy gyermek (2 és 6 év közöttiek) megsérültek.

A balesetben életét vesztette egy két éves és nyolc hónapos gyermek – közölte a rendőrség.

„A helyszínen végzett első vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az a jármű, amelyben a kiskorúakat szállították, nem volt felszerelve a gyermekek korának megfelelő gyermekülésekkel” – közölte még a rendőrség, hozzátéve, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatják a nyomozást.

