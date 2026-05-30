Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött

Fotó: Brassó megyei rendőrség

Kijött az elsődleges rendőrségi vizsgálat a szombat délután Brassó megyében bekövezett tragikus baleset után, amelynek következtében egy felnőttet és egy kiskorút próbáltak újraéleszteni, de csak előbbit sikerült, a gyermek életét vesztette.

2026. május 30., 21:13

Egy hét férőhelyes személygépkocsit vezetett egy 30 éves, persányi férfi Brassó irányából Szeben felé, amikor az autóval felborultak az úttesten kívül. A borulást megelőzően a Brassó megyei rendőrség közlése szerint előzésbe kezdtek – egyelőre tisztázatlan körülmények között –, amit az előtte haladó járművek egyike is végrehajtott. Az ütközéstől az utóbbi jármű lesodródott az úttestről és felborult, aminek következtében két felnőtt (a gépjárművezető és egy nő), valamint négy gyermek (2 és 6 év közöttiek) megsérültek.

A balesetben életét vesztette egy két éves és nyolc hónapos gyermek – közölte a rendőrség.

„A helyszínen végzett első vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az a jármű, amelyben a kiskorúakat szállították, nem volt felszerelve a gyermekek korának megfelelő gyermekülésekkel” – közölte még a rendőrség, hozzátéve, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával folytatják a nyomozást.

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem
Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél
Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.

2026. május 30., szombat

Vezetéstechnikai képzés: kezdőknek kötelező kellene legyen, de haladóknak is erősen ajánlott – videóval

Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.

Csak a nőt sikerült újraéleszteni, a gyermeket nem

Nem sikerült a gyermek életét megmenteni a szombat délután Brassó megyében bekövetkezett baleset után, a nő viszont reagált az újraélesztésre és kórházba vitték.

Székelyföldi talajszelvény is elnyerheti az Év talaja elismerést

A Magyar Talajtani Társaság minden évben meghirdeti talajszelvény-versenyét, melyen idén egy, az Apor Lányok Feredője melletti talajszelvény is versenybe száll. Szavazatával ön is növelheti nyerési esélyeit.

Egy kiskorút és egy felnőttet próbálnak újraéleszteni a szombat délutáni súlyos balesetnél

Négy gyermek és öt felnőtt érintett abban a balesetben, amely szombaton délután következett be az 1-es országúton a Brassó megyei Sárkány és Mundra között, amikor három autó is összeütközött.

Két éve körözték nemzetközi szinten, záróvonalas forduláson bukott le

Záróvonalon fordult meg autójával egy sofőr, így szúrták ki a rendőrök Bukarestben. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 44 éves férfit nemzetközileg körözik Ausztriában elkövetett lopások miatt.

Június első hete a ballagásoké Maros megyében

Maros megye 33 középiskolájából ballagnak el a végzős diákok az első nyári hónap legelső hetén. Legtöbb tanintézetben június 2-4. között búcsúznak az alma matertől a tizenkettedikesek.

Kétéves gyermek vesztette életét egy légváras balesetben

Meghalt péntek este Szatmárnémetiben egy kétéves gyermek egy felfújható csúszdán. A hatóságok vizsgálják a tragédiát, a városháza pedig arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak.

Bizonyítékkal szolgál a román védelmi miniszter a Galacon becsapódott drón eredetét illetően

Orosz drón csapódott egy galaci tömbházba péntekre virradóan. Szombaton is folyamatosan érkeznek a fejlemények mind országos, mind pedig nemzetközi szinten.

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval

Húszezer lejre bírságolták azt a bolgár turistát, akit szerdán megharapott egy medve a Transzfogarasi úton.

A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

