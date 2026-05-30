Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Még víz borítja az egész tófelszínt – így is kellene maradnia
Fotó: Tuchiluș Alex
Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Mivel a vízutánpótlást biztosító Szacsva-pataka a nyári hőség érkeztével már alig vagy egyáltalán nem folyik, a község vezetése már korábban felszerelt egy nagy teljesítményű szivattyút, amellyel a Feketeügyből biztosítja a víz szinten tartását – vagy legalábbis törekszik erre.
„Tavaly májusig sikerült egész jól feltöltenünk a rétyi tavat, de a hónap végi áradások tönkretették a vadonatúj szivattyúnkat. Mire megjavíttattuk, ősz lett, a nyári párolgás miatt pedig a korábbi 1,20 méteres átlagmélység kb. 50 centire csökkent.
a szivattyú teljesítménye pedig alulmúlja a várakozásainkat” – közölte a Székelyhonnal Dombora Lehel polgármester.
A vendéglő felújítása szemmel láthatóan lassan halad
Fotó: Tuchiluș Alex
Mivel a helyi költségvetésbe idén új beruházás nem fér bele, úgy tűnik, az ég kegyelmére van bízva a tó sorsa. Jó esetben stagnálhat a vízszint, de egy heves nyár, tartós hőség nagy károkat okozna.
– fogalmazott a polgármester, akinél rákérdeztünk arra is, sikerült-e a korábbi tervek szerint halakkal (amurokkal) betelepíteni a tavat.
Tavaly nyári felvétel a rétyi tóról
Fotó: Tuchiluș Alex
Ennek elsősorban az lett volna a célja, hogy a halak elpusztítsák a hínárt, ám végül nem sikerült megvalósítani, ugyanis – a községvezető szerint – a telepítés optimális idejében nem kapott az önkormányzat olyan szállítót, aki vállalta volna a halak elhozatalát. Idén pedig erre költeni nem lehet.
Fotó: Tuchiluș Alex
Terepszemlénken úgy tűnt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint. Dombora Lehel úgy tudja, az emeleti szobák elő vannak készítve a felújításra, azaz minden helyiség ki van ürítve. Mozgásnak nyoma sem volt az egykor igen kedvelt és látogatott vendéglő környékén. Annak rendbetétele pedig fontos lenne ahhoz, hogy a tó turisztikai potenciálját jobban ki lehessen használni.
Rétyen nagyon sok beruházás zajlott egyszerre, néhánynak már pontot tettek a végére, de az önkormányzaton még sok a teher, többek között a pályázati önrészek kifizetése miatt.
Az egerpataki kultúrotthon
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Anghel Saligny-programon belül három beruházáson dolgoznak:
Egerpatak és Szacsva szennyvízrendszerének kiépítésén,
összesen hat kilométernyi mellékutca aszfaltozásán a községben,
valamint a rétyi víztisztító-állomás és a víztartály cseréjén.
A PNRR finanszírozásával Komollón befejeződött a volt iskola felújítása, amelyben a könyvtár, a polgármesteri hivatal archívuma és a község saját vízszolgáltatója kap helyet. Az egerpataki kultúrotthon és az iskola teljes felújítására is pontot tettek, mint ahogy a rétyi óvodáéra is.
A rétyi óvóda
Fotó: Dombora Lehel
Egy másik PNRR-s pályázatból az óvodát és iskolát be is bútorozták. Két rétyi tömbház szigetelése is jó ütemben halad, mint ahogy az egerpataki volt önkormányzati épület munkálatai is.
egyedül ezzel kapcsolatban merülnek fel kérdőjelek a határidőt illetően. Szükség van ugyanis a Brassó, Hargita és Kovászna megyében illetékes regionális műemlékvédelmi bizottság jóváhagyására is, ez viszont csak egy hónapban egyszer ülésezik, közölte a polgármester.
A rétyi iskola
Fotó: Dombora Lehel
