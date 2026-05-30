Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Még víz borítja az egész tófelszínt – így is kellene maradnia

Még víz borítja az egész tófelszínt – így is kellene maradnia

Fotó: Tuchiluș Alex

Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Mivel a vízutánpótlást biztosító Szacsva-pataka a nyári hőség érkeztével már alig vagy egyáltalán nem folyik, a község vezetése már korábban felszerelt egy nagy teljesítményű szivattyút, amellyel a Feketeügyből biztosítja a víz szinten tartását – vagy legalábbis törekszik erre.

Bodor Tünde

2026. május 30., 21:262026. május 30., 21:26

„Tavaly májusig sikerült egész jól feltöltenünk a rétyi tavat, de a hónap végi áradások tönkretették a vadonatúj szivattyúnkat. Mire megjavíttattuk, ősz lett, a nyári párolgás miatt pedig a korábbi 1,20 méteres átlagmélység kb. 50 centire csökkent.

Sziszifuszi munkának bizonyul a tó újratöltése,

a szivattyú teljesítménye pedig alulmúlja a várakozásainkat” – közölte a Székelyhonnal Dombora Lehel polgármester.

A vendéglő felújítása szemmel láthatóan lassan halad

A vendéglő felújítása szemmel láthatóan lassan halad

Fotó: Tuchiluș Alex

Mivel a helyi költségvetésbe idén új beruházás nem fér bele, úgy tűnik, az ég kegyelmére van bízva a tó sorsa. Jó esetben stagnálhat a vízszint, de egy heves nyár, tartós hőség nagy károkat okozna.

Az alapvető célt, hogy a tó megmeneküljön a pusztulástól, sikerült elérni. De messze nem lett olyan látványos, ahogy szerettük volna

– fogalmazott a polgármester, akinél rákérdeztünk arra is, sikerült-e a korábbi tervek szerint halakkal (amurokkal) betelepíteni a tavat.

Tavaly nyári felvétel a rétyi tóról

Tavaly nyári felvétel a rétyi tóról

Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek elsősorban az lett volna a célja, hogy a halak elpusztítsák a hínárt, ám végül nem sikerült megvalósítani, ugyanis – a községvezető szerint – a telepítés optimális idejében nem kapott az önkormányzat olyan szállítót, aki vállalta volna a halak elhozatalát. Idén pedig erre költeni nem lehet.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Terepszemlénken úgy tűnt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint. Dombora Lehel úgy tudja, az emeleti szobák elő vannak készítve a felújításra, azaz minden helyiség ki van ürítve. Mozgásnak nyoma sem volt az egykor igen kedvelt és látogatott vendéglő környékén. Annak rendbetétele pedig fontos lenne ahhoz, hogy a tó turisztikai potenciálját jobban ki lehessen használni.

Egyéb beruházások

Rétyen nagyon sok beruházás zajlott egyszerre, néhánynak már pontot tettek a végére, de az önkormányzaton még sok a teher, többek között a pályázati önrészek kifizetése miatt.

Az egerpataki kultúrotthon

Az egerpataki kultúrotthon

Fotó: Tuchiluș Alex

Az Anghel Saligny-programon belül három beruházáson dolgoznak:

  • Egerpatak és Szacsva szennyvízrendszerének kiépítésén,

  • összesen hat kilométernyi mellékutca aszfaltozásán a községben,

  • valamint a rétyi víztisztító-állomás és a víztartály cseréjén.

A PNRR finanszírozásával Komollón befejeződött a volt iskola felújítása, amelyben a könyvtár, a polgármesteri hivatal archívuma és a község saját vízszolgáltatója kap helyet. Az egerpataki kultúrotthon és az iskola teljes felújítására is pontot tettek, mint ahogy a rétyi óvodáéra is.

A rétyi óvóda

A rétyi óvóda

Fotó: Dombora Lehel

Egy másik PNRR-s pályázatból az óvodát és iskolát be is bútorozták. Két rétyi tömbház szigetelése is jó ütemben halad, mint ahogy az egerpataki volt önkormányzati épület munkálatai is.

Minden pályázat közül a legnagyobb a község általános urbanisztikai rendezési terve,

egyedül ezzel kapcsolatban merülnek fel kérdőjelek a határidőt illetően. Szükség van ugyanis a Brassó, Hargita és Kovászna megyében illetékes regionális műemlékvédelmi bizottság jóváhagyására is, ez viszont csak egy hónapban egyszer ülésezik, közölte a polgármester.

A rétyi iskola

A rétyi iskola

Fotó: Dombora Lehel

korábban írtuk

Emelkedik a Rétyi-tó vízszintje, megmenekült a teljes kiszáradástól
Emelkedik a Rétyi-tó vízszintje, megmenekült a teljes kiszáradástól

Kevesebb mint egy éve még vészesen közel állt a kiszáradáshoz, a sürgősségi beavatkozások azonban meghozták az eredményt: lassan visszanyeri régi formáját a Rétyi-tó. A partján lévő szálloda gazdát cserélt, így hamarosan a vendéglátás is fellendülhet.

korábban írtuk

Ki kell várni, de nagy arculatváltozáson fog átesni a Rétyi-tó
Ki kell várni, de nagy arculatváltozáson fog átesni a Rétyi-tó

Még csak egy hattyúval ékeskedik a rétyi tó – amely annyira otthonra talált ott, hogy fészket is épített a tó közepén –, de hamarosan az egész környék arculata megváltozik. Ígéretesnek mutatkoznak a tervezett fejlesztések, de fürödni idén nem lehet.

Háromszék
2026. május 30., szombat

Csak másnap reggelre tudták eloltani a tüzet a rétyi fűrészüzemnél

Szombaton reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, amely pénteken délután keletkezett a rétyi fűrészüzemnél. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg, de jelentős mennyiségű fűrészpor égett el – közölte a Kovászna megyei katasztrófavédelem.

2026. május 30., szombat

2026. május 29., péntek

Tűz ütött ki a rétyi fűrészüzemnél, füst nehezíti a közlekedést

Meggyulladt és erősen füstöl három fűrészporrakás a rétyi fűrészüzemnél péntek délután. A sűrű füst miatt a 11-es országúton, Maksa környékén nehézkessé vált a közlekedés.

2026. május 29., péntek

2026. május 29., péntek

Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

2026. május 29., péntek

2026. május 28., csütörtök

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

