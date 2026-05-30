Víz és halak híján elúszni látszik a terv

Még víz borítja az egész tófelszínt – így is kellene maradnia

Egyre nehezebb fenntartani egykori állapotában Háromszék egyik legvonzóbb látványosságát, a rétyi tavat. Mivel a vízutánpótlást biztosító Szacsva-pataka a nyári hőség érkeztével már alig vagy egyáltalán nem folyik, a község vezetése már korábban felszerelt egy nagy teljesítményű szivattyút, amellyel a Feketeügyből biztosítja a víz szinten tartását – vagy legalábbis törekszik erre.

Bodor Tünde 2026. május 30., 21:262026. május 30., 21:26

„Tavaly májusig sikerült egész jól feltöltenünk a rétyi tavat, de a hónap végi áradások tönkretették a vadonatúj szivattyúnkat. Mire megjavíttattuk, ősz lett, a nyári párolgás miatt pedig a korábbi 1,20 méteres átlagmélység kb. 50 centire csökkent.

Sziszifuszi munkának bizonyul a tó újratöltése,

a szivattyú teljesítménye pedig alulmúlja a várakozásainkat” – közölte a Székelyhonnal Dombora Lehel polgármester.

A vendéglő felújítása szemmel láthatóan lassan halad Fotó: Tuchiluș Alex

Mivel a helyi költségvetésbe idén új beruházás nem fér bele, úgy tűnik, az ég kegyelmére van bízva a tó sorsa. Jó esetben stagnálhat a vízszint, de egy heves nyár, tartós hőség nagy károkat okozna.

Az alapvető célt, hogy a tó megmeneküljön a pusztulástól, sikerült elérni. De messze nem lett olyan látványos, ahogy szerettük volna

– fogalmazott a polgármester, akinél rákérdeztünk arra is, sikerült-e a korábbi tervek szerint halakkal (amurokkal) betelepíteni a tavat.

Tavaly nyári felvétel a rétyi tóról Fotó: Tuchiluș Alex

Ennek elsősorban az lett volna a célja, hogy a halak elpusztítsák a hínárt, ám végül nem sikerült megvalósítani, ugyanis – a községvezető szerint – a telepítés optimális idejében nem kapott az önkormányzat olyan szállítót, aki vállalta volna a halak elhozatalát. Idén pedig erre költeni nem lehet.

Fotó: Tuchiluș Alex

Terepszemlénken úgy tűnt, a tóparti vendéglő felújítása sem halad a tervek szerint. Dombora Lehel úgy tudja, az emeleti szobák elő vannak készítve a felújításra, azaz minden helyiség ki van ürítve. Mozgásnak nyoma sem volt az egykor igen kedvelt és látogatott vendéglő környékén. Annak rendbetétele pedig fontos lenne ahhoz, hogy a tó turisztikai potenciálját jobban ki lehessen használni. Egyéb beruházások Rétyen nagyon sok beruházás zajlott egyszerre, néhánynak már pontot tettek a végére, de az önkormányzaton még sok a teher, többek között a pályázati önrészek kifizetése miatt.

Az egerpataki kultúrotthon Fotó: Tuchiluș Alex

Az Anghel Saligny-programon belül három beruházáson dolgoznak: Egerpatak és Szacsva szennyvízrendszerének kiépítésén,

összesen hat kilométernyi mellékutca aszfaltozásán a községben,

valamint a rétyi víztisztító-állomás és a víztartály cseréjén. A PNRR finanszírozásával Komollón befejeződött a volt iskola felújítása, amelyben a könyvtár, a polgármesteri hivatal archívuma és a község saját vízszolgáltatója kap helyet. Az egerpataki kultúrotthon és az iskola teljes felújítására is pontot tettek, mint ahogy a rétyi óvodáéra is.

A rétyi óvóda Fotó: Dombora Lehel

Egy másik PNRR-s pályázatból az óvodát és iskolát be is bútorozták. Két rétyi tömbház szigetelése is jó ütemben halad, mint ahogy az egerpataki volt önkormányzati épület munkálatai is.

Minden pályázat közül a legnagyobb a község általános urbanisztikai rendezési terve,

egyedül ezzel kapcsolatban merülnek fel kérdőjelek a határidőt illetően. Szükség van ugyanis a Brassó, Hargita és Kovászna megyében illetékes regionális műemlékvédelmi bizottság jóváhagyására is, ez viszont csak egy hónapban egyszer ülésezik, közölte a polgármester.

A rétyi iskola Fotó: Dombora Lehel