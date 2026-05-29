Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Kónya Ádám Művelődési Ház Sepsiszentgyörgy
Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.
Gyermeknapon a kicsiké a főszerep Sepsiszentgyörgy főterén. Mint Sipos Zoltán, a Kónya Ádám Művelődési Ház illetékesétől megtudtuk, a főtéri kőszínpadon már délelőtt beindul az élet. A modern tánccsoportok lendületes koreográfiái után gyermekkoncertre, illetve gyermek- és ifjúsági zenekarok szórakoztatják az egybegyűlteket.
Az Erzsébet park és a főtér egész nap igazi élménybirodalommá változik: lesz mászófal, drótkötélpálya és kézműves foglalkozások is. A kicsik kipróbálhatják a pónilovaglást és játékosan még az elsősegélynyújtás alapjait is megtanulhatják. A napot egy hatalmas közös táncház zárja majd.
Örökbefogadásra is lehetőség lesz hétfőn, Sepsiszentgyörgyön
Közelebbről is meg lehet ismerkedni a menhely lakóival 11 és 16 óra között. A menhely munkatársai a helyszínen részletes tájékoztatást nyújtanak a felelős állattartás alapjairól, valamint az örökbefogadás pontos menetéről. Az örökbefogadás ingyenes, a kutyák pedig oltva, mikrocsippel ellátva és féregtelenítve kerülnek az új gazdához.
