Gyermekbirodalom Sepsiszentgyörgy főterén

Június 1-jén ismét a gyermekek vehetik birtokukba Sepsiszentgyörgy főterét és az Erzsébet parkot, ahol sok színes programmal várják őket.

Simon Virág 2026. május 29., 11:302026. május 29., 11:30 2026. május 29., 14:362026. május 29., 14:36

Gyermeknapon a kicsiké a főszerep Sepsiszentgyörgy főterén. Mint Sipos Zoltán, a Kónya Ádám Művelődési Ház illetékesétől megtudtuk, a főtéri kőszínpadon már délelőtt beindul az élet. A modern tánccsoportok lendületes koreográfiái után gyermekkoncertre, illetve gyermek- és ifjúsági zenekarok szórakoztatják az egybegyűlteket.

Ha a nagy pörgésben jól jönne egy kis pihenés, a Művész Mozi varázslatos történetekkel várja a nézőket a mozivászon elé.

Hirdetés Az Erzsébet park és a főtér egész nap igazi élménybirodalommá változik: lesz mászófal, drótkötélpálya és kézműves foglalkozások is. A kicsik kipróbálhatják a pónilovaglást és játékosan még az elsősegélynyújtás alapjait is megtanulhatják. A napot egy hatalmas közös táncház zárja majd.

Örökbefogadásra is lehetőség lesz hétfőn, Sepsiszentgyörgyön Fotó: Szépmezői Kutyamenhely

Gyermeknapon a szépmezői kutyamenhely munkatársai és önkéntesei is az Erzsébet parkban, a tónál lesznek, felnőtt és kölyökkutyákkal várják a barátkozókat.