Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

Baróton megnevezték a költségvetés prioritásait, és azt is, amire már nem jut pénz

Baróton megnevezték a költségvetés prioritásait, és azt is, amire már nem jut pénz

Fotó: Tuchiluș Alex

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

Farkas Orsolya

2026. május 26., 19:452026. május 26., 19:45

Pénzügyi szempontból 2025 volt a város történetének eddigi legeredményesebb éve: a bevételeik 50, a kiadásaik pedig 58 százalékkal voltak nagyobbak, mint korábban bármikor. Ehhez képest a 2026-os költségvetés kevesebb mozgásteret ad az önkormányzatnak, és a működési költségekből is kénytelenek lefaragni, így ebben az esztendőben le kellett mondani többek között a kórházudvar felújításának folytatásáról, továbbá a városünnepről is.

Csökkennek a támogatások

A város 48,1 millió lej bevételre számít, míg a kiadási oldal 48,5 millió lejt tesz ki, a különbséget a tavalyi költségvetési többletből fedezik.

Benedek-Huszár János polgármester kiemelte: a működési költségek összességében a tavalyi szinten maradtak, ugyanakkor a központilag visszaosztott járulékokból származó bevétel több mint egymillió lejjel csökkent az előző évhez képest, így

bizonyos területeken megszorításokat kellett alkalmazni.

Például a vízszolgáltatónál dolgozó húsz alkalmazott utolsó negyedévi bére már nem szerepel a költségvetésben. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a tanács korábban határozatot fogadott el a víz- és szennyvízszolgáltatás átadásáról a Hydrokov Rt.-nek. Az átvétel a működési engedélyek, valamint a szennyvíztisztító hálózat befejezését követően, a remények szerint még az utolsó negyedév előtt megtörténik.

Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere ismertette a költségvetést

Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere ismertette a költségvetést

Fotó: Tuchiluș Alex

Míg tavaly az önkormányzat csaknem 732 ezer lejjel egészítette ki az iskolák fejkvóta alapú finanszírozását, addig idén erre mindössze 80 ezer lejt tudnak biztosítani. Ezenkívül csökkentik a pályázatokra szánt összegeket is:

  • a sporttevékenységek esetében a tavalyi 196 ezer lejről 180 ezer lejre;

  • az egyházak esetében 60 ezerről 50 ezer lejre;

  • míg a kulturális és civil programok esetében 353 ezer lejről 150 ezer lejre csökken a támogatás. A mintegy 200 ezer lejes különbség a Liget Fesztre keresztelt városnapok költségeit jelenti, amelyet az önkormányzat az idei pénzügyi helyzetre való tekintettel nem szervez meg.

Elkezdtek dolgozni a negyven férőhelyes bölcsődén a kivitelezők

Elkezdtek dolgozni a negyven férőhelyes bölcsődén a kivitelezők

Fotó: Tuchiluș Alex

Így alakul a beruházások listája

Az idei beruházási lista tervezett főösszege 28,4 millió lej. Amint Benedek-Huszár János elmondta, most arra összpontosítanak, hogy még a nyári határidőig befejezzék az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) finanszírozott projekteket: a polgármesteri hivatal, a kórház egyik épületszárnya, valamint a régi iskolaépület munkálatait.

Elkezdődtek az Országos Beruházási Társaság (CNI) által finanszírozott bölcsőde kivitelezési munkálatai is,

ám a város feladata az intézmény közművesítésének kiépítése, tehát ezt is befoglalták a költségvetésbe. Szeretnék befejezni a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) részfinanszírozásával megvalósuló szennyvíztisztítót, illetve az új iskolaépület – mindkét esetben ez év vége határidő.

Dolgoznak a kórház épületszárnyán, de az udvaron zajló munkálatokat idénre felfüggesztik

Dolgoznak a kórház épületszárnyán, de az udvaron zajló munkálatokat idénre felfüggesztik

Fotó: Tuchiluș Alex

A fennmaradó összegből kifizetnék többek között a kórházudvar munkálataihoz kapcsolódó, még a tavalyi évre szóló számlákat. Az önkormányzat ugyanakkor

az idei évre felfüggeszti ennek a beruházásnak folytatását.

A nagy iskolaépület felújítását viszont elindítanák, és folytatják az Anghel Saligny-programból finanszírozott baróti közművesítési projektet is. A falusi közműprojektek esetében nemsokára megkötik a finanszírozási szerződést. Elindítják a Petőfi Sándor utcai munkálatokat is, amennyiben a hitelfelvétel sikeres lesz – összegzett a polgármester.

Barót város 2026-os költségvetésére egyhangúlag bólintott rá a képviselő-testület

Barót város 2026-os költségvetésére egyhangúlag bólintott rá a képviselő-testület

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Barót
szóljon hozzá! Hozzászólások
Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről
Eldőlt Marius Coman sorsa, piros-fehér mezben folytatja
PSD-s politikus akadékoskodik, amiért a gyimesbükki Rákóczi-vár avatásán a magyar és a székely zászló is ott volt
Egy pont kell Parajdnak, hogy az Udvarhely körzeti bajnoka legyen
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

2026. május 21., csütörtök

