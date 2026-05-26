Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

Baróton megnevezték a költségvetés prioritásait, és azt is, amire már nem jut pénz
A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.
Pénzügyi szempontból 2025 volt a város történetének eddigi legeredményesebb éve: a bevételeik 50, a kiadásaik pedig 58 százalékkal voltak nagyobbak, mint korábban bármikor. Ehhez képest a 2026-os költségvetés kevesebb mozgásteret ad az önkormányzatnak, és a működési költségekből is kénytelenek lefaragni, így ebben az esztendőben le kellett mondani többek között a kórházudvar felújításának folytatásáról, továbbá a városünnepről is.
A város 48,1 millió lej bevételre számít, míg a kiadási oldal 48,5 millió lejt tesz ki, a különbséget a tavalyi költségvetési többletből fedezik.
Benedek-Huszár János polgármester kiemelte: a működési költségek összességében a tavalyi szinten maradtak, ugyanakkor a központilag visszaosztott járulékokból származó bevétel több mint egymillió lejjel csökkent az előző évhez képest, így
Például a vízszolgáltatónál dolgozó húsz alkalmazott utolsó negyedévi bére már nem szerepel a költségvetésben. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a tanács korábban határozatot fogadott el a víz- és szennyvízszolgáltatás átadásáról a Hydrokov Rt.-nek. Az átvétel a működési engedélyek, valamint a szennyvíztisztító hálózat befejezését követően, a remények szerint még az utolsó negyedév előtt megtörténik.
Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere ismertette a költségvetést
Míg tavaly az önkormányzat csaknem 732 ezer lejjel egészítette ki az iskolák fejkvóta alapú finanszírozását, addig idén erre mindössze 80 ezer lejt tudnak biztosítani. Ezenkívül csökkentik a pályázatokra szánt összegeket is:
a sporttevékenységek esetében a tavalyi 196 ezer lejről 180 ezer lejre;
az egyházak esetében 60 ezerről 50 ezer lejre;
míg a kulturális és civil programok esetében 353 ezer lejről 150 ezer lejre csökken a támogatás. A mintegy 200 ezer lejes különbség a Liget Fesztre keresztelt városnapok költségeit jelenti, amelyet az önkormányzat az idei pénzügyi helyzetre való tekintettel nem szervez meg.
Elkezdtek dolgozni a negyven férőhelyes bölcsődén a kivitelezők
Az idei beruházási lista tervezett főösszege 28,4 millió lej. Amint Benedek-Huszár János elmondta, most arra összpontosítanak, hogy még a nyári határidőig befejezzék az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) finanszírozott projekteket: a polgármesteri hivatal, a kórház egyik épületszárnya, valamint a régi iskolaépület munkálatait.
ám a város feladata az intézmény közművesítésének kiépítése, tehát ezt is befoglalták a költségvetésbe. Szeretnék befejezni a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) részfinanszírozásával megvalósuló szennyvíztisztítót, illetve az új iskolaépület – mindkét esetben ez év vége határidő.
Dolgoznak a kórház épületszárnyán, de az udvaron zajló munkálatokat idénre felfüggesztik
A fennmaradó összegből kifizetnék többek között a kórházudvar munkálataihoz kapcsolódó, még a tavalyi évre szóló számlákat. Az önkormányzat ugyanakkor
A nagy iskolaépület felújítását viszont elindítanák, és folytatják az Anghel Saligny-programból finanszírozott baróti közművesítési projektet is. A falusi közműprojektek esetében nemsokára megkötik a finanszírozási szerződést. Elindítják a Petőfi Sándor utcai munkálatokat is, amennyiben a hitelfelvétel sikeres lesz – összegzett a polgármester.
Barót város 2026-os költségvetésére egyhangúlag bólintott rá a képviselő-testület
