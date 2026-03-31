A baróti líceumnak ígérték, most az általános iskola is pályázik a negyven éve épülő iskolaépületre

Az önkormányzat döntésén múlik, hogy a korábban a líceumnak ígért épületet mely tanintézménynek adja

Két tanintézmény is magának szeretné a befejezés előtt álló iskolaépületet Baróton. Az általános iskola hivatalos beadványban fordult az önkormányzathoz, a líceum munkaközössége nyílt levélben kéri, hogy a város vegye figyelembe a líceum érdekeit.

Farkas Orsolya 2026. március 31., 20:002026. március 31., 20:00

A magas diáklétszámra és az oktatás jelenlegi széttagoltságára hivatkozva szeretné használatba venni a Baróti Szabó Dávid utcai új ingatlant a Gaál Mózes Általános Iskola. Az építkezésnek nagyjából negyven éve kezdett neki a város, és már a kezdetektől fogva a líceumnak szánták. Most, hogy a munkálatok lassan lezárulnak, kérdésessé vált, kié lesz az új épület. Az önkormányzaton múlik a döntés Kisebb vita alakult ki a baróti tanács tagjai között, miután március 31-i ülésük végén Benedek-Huszár János polgármester tájékoztatta a testületet a kialakult helyzetről. Mint mondta, a Gaál Mózes Általános Iskola vezetőtanácsa március 16-án hivatalos átiratban értesítette az önkormányzatot arról, hogy igényt tartana az új iskolaépületre. Mivel ez a beruházás a fejlesztési minisztériumon keresztül valósul meg, ezért a polgármester másnap átiratban kérdezett rá, ki dönt az épület rendeltetéséről. Március 25-én megkapták a minisztérium válaszát, amely szerint

az önkormányzat szabadon határozhat, de az ingatlannak kötelezően oktatási célt kell szolgálnia.

A választ minden önkormányzati képviselőnek, és mindkét érintett iskolának kiküldték. A városvezető kiemelte: egyelőre egyik iskola javára sem dönthetnek, mert a közigazgatási törvénykönyv szerint az épületet előbb be kell venni a város közvagyonába. Az építkezés hivatalosan még nem zárult le, a kivitelező most végzi az utolsó simításokat, és az üzembe helyezési próbákat is áprilisban végzik.

Az átvétel, a telekkönyvezés, és a közvagyonba vétel után születhet tanácshatározat arról, melyik tanintézmény kapja meg használatra az ingatlant,

és ez a jelenlegi becslés szerint leghamarabb júniusban esedékes. A polgármester tehát azt javasolta a testületnek, hogy az említett tényekre hivatkozva adjanak választ a Gaál Mózes Általános Iskola hivatalos megkeresésére. A hír lesújtotta a líceum közösségét A középiskola vezetősége nyílt levélben, a munkatársak névsorát és kézjegyét mellékelve fogalmazta meg az aggályait, miután kiderült, hogy az általános iskola is igényt tartana az épületre. Mint írják, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum évtizedek óta Erdővidék szellemi központjának számított és számít, és mint a térség egyetlen középiskolája, megmaradása, fejlesztése létszükséglet. Kifejtették, hogy ez

a kezdeményezés a gimnázium részéről lesújtotta az iskolai közösséget,

nemcsak azért, mert etikátlannak tartják, hanem azért is, mert már érezhető ennek a döntésnek a közösségromboló, közösséget megosztó hatása.

A líceum munkaközössége úgy véli, az általános iskola kezdeményezésével megosztotta a közösséget Fotó: Tuchiluș Alex

Azzal érvelnek, hogy az új iskolaépület a középfokú oktatás igényeinek megfelelően lett kialakítva, például az alagsor a szakmai oktatás működtetésére alkalmas, de elméleti oktatásra kevésbé, a technikai berendezés, a tantermek kialakítása szintén előnyösebb a középiskolai oktatáshoz. Ugyanakkor

csak abban az esetben férnének el a Gaál Mózes Általános Iskola tanulói az új iskolaépületben, ha az alagsorban is osztálytermeket alakítanának ki.

A jelenlegi beosztás 20+4 termet számlál, amely elegendő a középiskola diákjai számára, de a gimnázium összes diákjának nem. A líceum álláspontja szerint a régi iskolaépületek alkalmasabbak a gimnáziumi diákok számára. Arra kérik a város döntéshozó testületét, a döntés meghozásakor vegye figyelembe ezeket az érveket. Velencei Piroska tanárnő, helyi képviselő a keddi tanácsülésen kiemelte: amellett, hogy az új épületet a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumnak tervezték, a középiskolai oktatásra alkalmasan lett kialakítva, erkölcsi és etikai szempontból is kifogásolható, hogy az általános iskola most magának szeretné az épületet, amire a líceum majdnem negyven éve vár. Ezzel

a gimnázium kellemetlen helyzetbe hozta a testületet, megosztja a közösséget, és ez a konfliktus az egész erdővidéki közösségre kihat.

Leszögezte továbbá: kizárólag az oktatási célt és a diákok érdekeit kell figyelembe venni a döntésnél. Véleményével Kisgyörgy Tünde óvodapedagógus, tanácstag is egyetértett.

A líceum szerint a szinte negyven éve épülő ingatlan nem alkalmas az általános iskola számára Fotó: Tuchiluș Alex

Bán István tanácstag rámutatott: míg az általános iskola vezetőtanácsa hivatalos beadványban jelezte szándékát az önkormányzatnak, addig a líceum mindössze Facebook-bejegyzésben fejezte ki az álláspontját és gerjesztett feszültséget. Mint mondta,

megválasztott képviselőkként nem alapozhatják a döntést a közösségi médiában megjelent véleményekre,

érdemben tárgyalni csak akkor lehet róla, ha a középiskola is hivatalos úton fordul a városvezetéshez. Benedek-Huszár János az elhangzottakra reagálva kijelentette: az önkormányzat mindkét tanintézmény felé ugyanolyan felelősséggel tartozik, ezért láttak neki már a régi iskolaépületek felújításának is, hiszen így a város minden diákjának, függetlenül attól, melyik iskolába jár, megfelelő környezetet fognak biztosítani. Egy fedél alá szeretnék hozni a gyerekeket Benedek-Huszár Erikát, a Gaál Mózes Általános Iskola igazgatóját kérdeztük arról, milyen érvek alapján szeretnék használatba venni az új épületet. Mint mondta, tanintézményükhöz tartoznak a közigazgatási szempontból Baróthoz csatlakozó falvak iskolái is, ami azt jelenti, hogy az oktatás jelenleg hat településen, tíz épületben zajlik. Baróton jelenleg négy különböző ingatlanban tanulnak a gyerekek, de volt olyan év is, amikor öt különböző épület között ingáztak a pedagógusok.

Szeretnék, ha a diákok és tanítók, tanárok negyven év széttagoltság után egy fedél alá kerülhetnének és nem épületek, hanem emeletek között kellene közlekedjenek.

A költözést indokolná, hogy az általános iskolának jelenleg 543 személy elhelyezéséről kell gondoskodnia a városban, ezzel szemben a líceumban mindössze 386-an vannak, közülük 350 nappali tagozatos diák.

A Gaál Mózes Általános Iskola diákjai, tanárai jelenleg négy épület között ingáznak, szeretnének végre megállapodni Fotó: Tuchiluș Alex

Az igazgató elmondása szerint az intézményük felé irányuló elvárások teljesítése is sokkal egyszerűbb lenne, ha nem kellene több épület között ingázni. Példaként említette, hogy az iskola részt vesz az Egészséges ebéd elnevezésű programban, de csak szendvicset tudnak felszolgálni a gyerekeknek, mert nincs lehetőség étkeztetésre.

Több tornateremre is igény lenne,

mivel a gyerekek huszonhárom osztályban tanulnak, gyakran két osztálynak egyidejűleg tartanak testnevelésórát, különben nem tudnak alkalmazkodni az órarendhez. Ezenkívül pályázatot nyertek, amelynek keretében robotika-szaktermet, idegennyelv-kabinetet, olvasótermet szeretnének létrehozni, és erre a célra megfelelne az új épület. Meglátásuk szerint az alagsorban tornatermet, étkezdét lehetne kialakítani.

Tiszteletben tartjuk a múltnak az álmait, csakhogy úgy gondoljuk, hogy a jövő stratégiáját a jelen szükségleteire kell építenünk.

Azt látjuk, hogy vannak kíváncsi gyermekeink, felkészült pedagógusaink, izgalmas programjaink, intézményünk aktivitása pezseg, eközben jó néhány dolog nem olyan minőségű, amilyent szeretnénk, mert hiányzik hozzá a tér” – húzta alá Benedek-Huszár Erika. Mint fogalmazott, az iskola vezetőtanácsa tulajdonképpen egy ajánlatot tett a város felé, hogy amennyiben teret biztosít számukra, az épületet benépesítik, és

a gyerekek általános iskolában töltött kilenc évében (nulladiktól nyolcadik osztályig) az iskolaidőn kívül is programokat fognak számukra biztosítani,