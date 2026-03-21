Az iskolaigazgató szerint a felszerelt, tágas épület nemcsak az oktatásra, hanem az iskola vonzerejére is pozitív hatással lesz
Fotó: Tuchiluș Alex
Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.
Több forgatókönyv is készült már arról, hogy mikor vehetik birtokba a baróti középiskolások a nekik szánt ingatlant. Legutóbb azt a célt tűzte ki az önkormányzat, hogy a diákokat még ebben a tanévben átköltöztetik, de mostanáig a tanintézet nem kapott hivatalos értesítést e tekintetben.
A megszokott termekben kezdődik a tanév a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákjai számára, de nem ott fejeződik be. A város ugyanis újabb iskolafelújítás előtt áll, ezért a költözésre még a tanév közben sort kell keríteni.
Az új épületnél még zajlik a munka, de a városvezetés mihamarabb pontot szeretne tenni a közel négy évtizede húzódó építkezés végére, hogy elkezdhessen egy másik fontos beruházást.
A költözés azért is egyre sürgetőbb, mert azoknak az épületeknek a felújítására, amelyben jelenleg tanulnak a középiskolások, pályázatot nyert a város. A beruházás keretében energetikai korszerűsítésen esik át a nagy épület és a régi polgári fiúiskola is. A tervezett beruházás azonban határidőhöz kötött:
Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, egyelőre nincs hivatalos dokumentum a kezükben az átadás időpontjáról.
Ki kellene üríteni az épületet, ahol jelenleg tanulnak a diákok, hogy az önkormányzat felújíthassa
Fotó: Farkas Orsolya
Az iskola számára a legkézenfekvőbb az lenne, ha a nyári vakáció alatt vinnék véghez a költözést, mert a teljes oktatási infrastruktúrát is át kell helyezni: tanfelszereléseket, informatikai rendszert, és ami még fontosabb, az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges technikai hátteret is, például a kamerarendszert. Ráadásul
a tűzoltóságtól, valamint a romániai közoktatási minőségbiztosítási hatóságtól (ARACIP). „Az épület át kell essen egy akkreditációs folyamaton ahhoz, hogy legyen ott oktatás, illetve vizsgáztatás, és ezt nem lehet néhány hét alatt megoldani” – világított rá az intézményvezető.
Az iskola közössége ugyanakkor örül annak, hogy az építkezés halad, hiszen ezzel az oktatás minősége, a középiskola vonzereje is javulni fog. „Csaknem negyven éve várjuk, hogy felépüljön. Úgy volt megálmodva az épület, hogy benne külön szaktermek létesülnek, minden osztálynak, minden katedrának megvan a saját terme.
– fogalmazott Derzsi-Ráduly Kázmér. A középiskola saját berendezéseit is át kell majd szállítani, közöttük az új, Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén beszerzett felszereléseket.
A diáklétszám ingadozó, az elmúlt tíz évet tekintve csökkent.
„Erdővidék egyetlen líceumaként begyűrűzik hozzánk a mostani demográfiai mutatók eredménye, tehát hogyha mindenütt csökken a diáklétszám, akkor ez nálunk halmozottan kimutatható, mert bentlakás hiányában szinte kizárólag csak Erdővidékről szoktunk diákot kapni. Hogyha az elmúlt 3–4 évet tekintjük, akkor inkább stagnálás jellemző” – emelte ki.
A középiskola népszerűségén javítana a bentlakás is – mutatott rá az igazgató –, de a városvezetés eddig elutasítóan viszonyult a kérdéshez. Reméli azonban, hogy az új iskolaépületbe való átköltözést követően, illetve kedvezőbb költségvetési helyzet esetén ismét
Hiszen a baróti középiskola iránt van érdeklődés Sepsiszentgyörgy környékéről is, de diákszállás hiányában más opció mellett döntenek a gyerekek és szülők. Ami a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum kínálatát illeti, rendszerint az elméleti osztályok (társadalomtudományok és természettudományok) a legnépszerűbbek, de a szaklíceumi osztályba (környezetvédelmi technikus) is előszeretettel jelentkeznek a diákok.
