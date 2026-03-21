Az iskolaigazgató szerint a felszerelt, tágas épület nemcsak az oktatásra, hanem az iskola vonzerejére is pozitív hatással lesz

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

Farkas Orsolya 2026. március 21., 16:282026. március 21., 16:28

Több forgatókönyv is készült már arról, hogy mikor vehetik birtokba a baróti középiskolások a nekik szánt ingatlant. Legutóbb azt a célt tűzte ki az önkormányzat, hogy a diákokat még ebben a tanévben átköltöztetik, de mostanáig a tanintézet nem kapott hivatalos értesítést e tekintetben. korábban írtuk Tanév közben költöznek a baróti középiskola diákjai A megszokott termekben kezdődik a tanév a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákjai számára, de nem ott fejeződik be. A város ugyanis újabb iskolafelújítás előtt áll, ezért a költözésre még a tanév közben sort kell keríteni. Az új épületnél még zajlik a munka, de a városvezetés mihamarabb pontot szeretne tenni a közel négy évtizede húzódó építkezés végére, hogy elkezdhessen egy másik fontos beruházást. Sürgős lenne a költözés A költözés azért is egyre sürgetőbb, mert azoknak az épületeknek a felújítására, amelyben jelenleg tanulnak a középiskolások, pályázatot nyert a város. A beruházás keretében energetikai korszerűsítésen esik át a nagy épület és a régi polgári fiúiskola is. A tervezett beruházás azonban határidőhöz kötött:

június végéig kell befejezni a munkálatokat, különben az eddig beérkezett támogatást vissza kell fizetni.

Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, egyelőre nincs hivatalos dokumentum a kezükben az átadás időpontjáról.

Ki kellene üríteni az épületet, ahol jelenleg tanulnak a diákok, hogy az önkormányzat felújíthassa Fotó: Farkas Orsolya

Az iskola számára a legkézenfekvőbb az lenne, ha a nyári vakáció alatt vinnék véghez a költözést, mert a teljes oktatási infrastruktúrát is át kell helyezni: tanfelszereléseket, informatikai rendszert, és ami még fontosabb, az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges technikai hátteret is, például a kamerarendszert. Ráadásul

az építkezés lezárása önmagában nem elég, be kell szerezni a szükséges engedélyeket

a tűzoltóságtól, valamint a romániai közoktatási minőségbiztosítási hatóságtól (ARACIP). „Az épület át kell essen egy akkreditációs folyamaton ahhoz, hogy legyen ott oktatás, illetve vizsgáztatás, és ezt nem lehet néhány hét alatt megoldani” – világított rá az intézményvezető. Régi beruházás, nagy várakozások Az iskola közössége ugyanakkor örül annak, hogy az építkezés halad, hiszen ezzel az oktatás minősége, a középiskola vonzereje is javulni fog. „Csaknem negyven éve várjuk, hogy felépüljön. Úgy volt megálmodva az épület, hogy benne külön szaktermek létesülnek, minden osztálynak, minden katedrának megvan a saját terme.

Egy új, kényelmes, tágas épületben teljesen másképp zajlik az oktatás, és az iskola imázsának is jót tesz

– fogalmazott Derzsi-Ráduly Kázmér. A középiskola saját berendezéseit is át kell majd szállítani, közöttük az új, Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén beszerzett felszereléseket.

Jelenleg az intézményben mintegy 35 pedagógus dolgozik és 380 diák tanul 20 osztályban, az esti tagozatot és posztliceális képzést végzőket is beleszámítva.

A diáklétszám ingadozó, az elmúlt tíz évet tekintve csökkent. Hirdetés „Erdővidék egyetlen líceumaként begyűrűzik hozzánk a mostani demográfiai mutatók eredménye, tehát hogyha mindenütt csökken a diáklétszám, akkor ez nálunk halmozottan kimutatható, mert bentlakás hiányában szinte kizárólag csak Erdővidékről szoktunk diákot kapni. Hogyha az elmúlt 3–4 évet tekintjük, akkor inkább stagnálás jellemző” – emelte ki. Sokat segítene egy bentlakás A középiskola népszerűségén javítana a bentlakás is – mutatott rá az igazgató –, de a városvezetés eddig elutasítóan viszonyult a kérdéshez. Reméli azonban, hogy az új iskolaépületbe való átköltözést követően, illetve kedvezőbb költségvetési helyzet esetén ismét

napirendre kerülhet a bentlakás létrehozása.