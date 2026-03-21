Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Az iskolaigazgató szerint a felszerelt, tágas épület nemcsak az oktatásra, hanem az iskola vonzerejére is pozitív hatással lesz

Az iskolaigazgató szerint a felszerelt, tágas épület nemcsak az oktatásra, hanem az iskola vonzerejére is pozitív hatással lesz

Fotó: Tuchiluș Alex

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

Farkas Orsolya

2026. március 21., 16:282026. március 21., 16:28

Több forgatókönyv is készült már arról, hogy mikor vehetik birtokba a baróti középiskolások a nekik szánt ingatlant. Legutóbb azt a célt tűzte ki az önkormányzat, hogy a diákokat még ebben a tanévben átköltöztetik, de mostanáig a tanintézet nem kapott hivatalos értesítést e tekintetben.

korábban írtuk

Tanév közben költöznek a baróti középiskola diákjai
A megszokott termekben kezdődik a tanév a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákjai számára, de nem ott fejeződik be. A város ugyanis újabb iskolafelújítás előtt áll, ezért a költözésre még a tanév közben sort kell keríteni.

Az új épületnél még zajlik a munka, de a városvezetés mihamarabb pontot szeretne tenni a közel négy évtizede húzódó építkezés végére, hogy elkezdhessen egy másik fontos beruházást.

Sürgős lenne a költözés

A költözés azért is egyre sürgetőbb, mert azoknak az épületeknek a felújítására, amelyben jelenleg tanulnak a középiskolások, pályázatot nyert a város. A beruházás keretében energetikai korszerűsítésen esik át a nagy épület és a régi polgári fiúiskola is. A tervezett beruházás azonban határidőhöz kötött:

június végéig kell befejezni a munkálatokat, különben az eddig beérkezett támogatást vissza kell fizetni.

Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, egyelőre nincs hivatalos dokumentum a kezükben az átadás időpontjáról.

Az iskola számára a legkézenfekvőbb az lenne, ha a nyári vakáció alatt vinnék véghez a költözést, mert a teljes oktatási infrastruktúrát is át kell helyezni: tanfelszereléseket, informatikai rendszert, és ami még fontosabb, az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges technikai hátteret is, például a kamerarendszert. Ráadásul

az építkezés lezárása önmagában nem elég, be kell szerezni a szükséges engedélyeket

a tűzoltóságtól, valamint a romániai közoktatási minőségbiztosítási hatóságtól (ARACIP). „Az épület át kell essen egy akkreditációs folyamaton ahhoz, hogy legyen ott oktatás, illetve vizsgáztatás, és ezt nem lehet néhány hét alatt megoldani” – világított rá az intézményvezető.

Régi beruházás, nagy várakozások

Az iskola közössége ugyanakkor örül annak, hogy az építkezés halad, hiszen ezzel az oktatás minősége, a középiskola vonzereje is javulni fog. „Csaknem negyven éve várjuk, hogy felépüljön. Úgy volt megálmodva az épület, hogy benne külön szaktermek létesülnek, minden osztálynak, minden katedrának megvan a saját terme.

Egy új, kényelmes, tágas épületben teljesen másképp zajlik az oktatás, és az iskola imázsának is jót tesz

– fogalmazott Derzsi-Ráduly Kázmér. A középiskola saját berendezéseit is át kell majd szállítani, közöttük az új, Országos Helyreállítási Terv (PNRR) révén beszerzett felszereléseket.

Jelenleg az intézményben mintegy 35 pedagógus dolgozik és 380 diák tanul 20 osztályban, az esti tagozatot és posztliceális képzést végzőket is beleszámítva.

A diáklétszám ingadozó, az elmúlt tíz évet tekintve csökkent.

„Erdővidék egyetlen líceumaként begyűrűzik hozzánk a mostani demográfiai mutatók eredménye, tehát hogyha mindenütt csökken a diáklétszám, akkor ez nálunk halmozottan kimutatható, mert bentlakás hiányában szinte kizárólag csak Erdővidékről szoktunk diákot kapni. Hogyha az elmúlt 3–4 évet tekintjük, akkor inkább stagnálás jellemző” – emelte ki.

Sokat segítene egy bentlakás

A középiskola népszerűségén javítana a bentlakás is – mutatott rá az igazgató –, de a városvezetés eddig elutasítóan viszonyult a kérdéshez. Reméli azonban, hogy az új iskolaépületbe való átköltözést követően, illetve kedvezőbb költségvetési helyzet esetén ismét

napirendre kerülhet a bentlakás létrehozása.

Hiszen a baróti középiskola iránt van érdeklődés Sepsiszentgyörgy környékéről is, de diákszállás hiányában más opció mellett döntenek a gyerekek és szülők. Ami a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum kínálatát illeti, rendszerint az elméleti osztályok (társadalomtudományok és természettudományok) a legnépszerűbbek, de a szaklíceumi osztályba (környezetvédelmi technikus) is előszeretettel jelentkeznek a diákok.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények
Hirdetés
A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre
Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre
2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen
A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre
Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében
2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek
Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat

Lezárult a felterjesztési időszak a Pro Urbe díjakra Kovászna megye két legnagyobb városában. Míg Kézdivásárhelyen két név már publikus, Sepsiszentgyörgyön egyelőre titkos az a tizenkét fős lista, amelyből a városvezetők kiválasztják az idei díjazottakat.

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat
Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat
2026. március 17., kedd

Háromszékiek, akiknek élete és munkássága kiérdemli a Pro Urbe díjat
Ismét lomtalanítanak Háromszéken

Több mint száz háromszéki települést érint, és az első félévi program július 9-én ér véget. A sepsiszentgyörgyi TEGA köztisztasági vállalat vidéki lomtalanítási akciójáról van szó, amely hétfőn kezdődött Illyefalván.

Ismét lomtalanítanak Háromszéken
Ismét lomtalanítanak Háromszéken
2026. március 16., hétfő

Ismét lomtalanítanak Háromszéken
