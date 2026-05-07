Nézzük csak, mennyit is fizetünk a villanyért EU-s viszonylatban

Noha az Európai Unió tagállamaiban a villamosenergia-árak nagyrészt stabilak maradtak a tavalyi év második felében a háztartási fogyasztók számára, ez Romániára nem érvényes: meredek drágulás következett be. A tavalyi esztendő második részében ugyanis 58,6 százalékkal többe került Romániában a villamos energia a háztartási fogyasztók számára, mint 2024 második felében – derül ki az Eurostat frissen közzétett adataiból.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának friss adatai szerint vannak olyan EU-tagállamok, ahol még csökkent is a villamos energia ára: Cipruson 14,7 százalékkal, Franciaországban 12,5 százalékkal, Dániában pedig 11,9 százalékkal került kevesebbe a villany 2025 második felében, mint egy évvel korábban.

Vásárlóerő-egységben (PPS, egyfajta mesterséges valutaegység, amit az Európai Unióban használnak a tagországok közötti életszínvonal és gazdasági teljesítmény összehasonlítására) kifejezve a villamosenergia-árak Romániában voltak a legmagasabbak (49,52 euró/100 kWh), aztán Csehországban (38,65 euró) és Lengyelországban (37,15 euró).

Ebben a tekintetben a legalacsonyabb árakat Máltán (14,09 euró), Magyarországon (15,10 euró) és Finnországban (18,77 euró) jegyezték.

Ami a lakosok pénztárcáját terheli

Míg 2025 elején Románia az alacsonyabb energiaárú országok közé tartozott az árplafon miatt, az év második felében – az árplafon kivezetése után – már