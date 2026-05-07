Nézzük csak, mennyit is fizetünk a villanyért EU-s viszonylatban

Jókora drágulás ment végbe 2025 második felében Romániában. Képünk illusztráció • Fotó: Jakab Mónika

Noha az Európai Unió tagállamaiban a villamosenergia-árak nagyrészt stabilak maradtak a tavalyi év második felében a háztartási fogyasztók számára, ez Romániára nem érvényes: meredek drágulás következett be. A tavalyi esztendő második részében ugyanis 58,6 százalékkal többe került Romániában a villamos energia a háztartási fogyasztók számára, mint 2024 második felében – derül ki az Eurostat frissen közzétett adataiból.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának friss adatai szerint vannak olyan EU-tagállamok, ahol még csökkent is a villamos energia ára: Cipruson 14,7 százalékkal, Franciaországban 12,5 százalékkal, Dániában pedig 11,9 százalékkal került kevesebbe a villany 2025 második felében, mint egy évvel korábban.

Vásárlóerő-egységben (PPS, egyfajta mesterséges valutaegység, amit az Európai Unióban használnak a tagországok közötti életszínvonal és gazdasági teljesítmény összehasonlítására) kifejezve a villamosenergia-árak Romániában voltak a legmagasabbak (49,52 euró/100 kWh), aztán Csehországban (38,65 euró) és Lengyelországban (37,15 euró).

Ebben a tekintetben a legalacsonyabb árakat Máltán (14,09 euró), Magyarországon (15,10 euró) és Finnországban (18,77 euró) jegyezték.

Ami a lakosok pénztárcáját terheli

Míg 2025 elején Románia az alacsonyabb energiaárú országok közé tartozott az árplafon miatt, az év második felében – az árplafon kivezetése után – már

a tíz legdrágább közé került.

A háztartási fogyasztók árait tekintve Románia a nyolcadik helyen állt a vizsgált időszakban, közel 0,3 euró/kWh-val, közvetlenül Olaszország után. Miközben az EU-ban az átlagár 0,28 euró/kWh volt.

És akkor íme, a sorrend • Fotó: Eurostat Galéria

2025 második felében a legmagasabb villamosenergia-árakat Írországban (0,4 euró/kWh), Németországban (0,38 euró/kWh), Belgiumban (0,34 euró/kWh) és Dániában (0,33 euró/kWh) jegyezték, a legalacsonyabbakat pedig Magyarországon (0,1 euró/kWh), Máltán (0,12 euró/kWh) és Bulgáriában (0,13 euró/kWh).

Az ipari fogyasztók, azaz a vállalatok esetében Románia a tizedik helyen állt, Lengyelország után, közel 0,2 euró/kWh-val. Ebben a kategóriában az átlagár 0,18 euró/kWh volt.

Visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot kínál az egyik nagy áramszolgáltató, mégis tartunk a váltástól
Bő fél éve annak, hogy megszüntették a villamos energia árplafonját Romániában, azóta pedig a legtöbb fogyasztónál – pláne aki maradt a korábbi szolgáltatójánál – jóformán megduplázódott a villanyszámla értéke. Ebből lehetne visszavenni.

Huszonöt fokot zuhant a hőmérséklet fél nap alatt Csíkszeredában

Székelyföld-szerte nyárias meleg volt tegnap délután, Csíkszeredában is 25,2 Celsius-fokig melegedett fel napközben a levegő hőmérséklete.

Gyorsabb, egyszerűbb pénzváltás Kézdivásárhelyen – nyílik a Rubin Exchange
Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

