Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Az intézmény arra kérte a gazdákat, hogy az utolsó napok torlódásának és az esetleges késéseknek az elkerülése érdekében

tartsák be az APIA munkatársai által megadott időpontokat, és időben nyújtsák be kérelmeiket.

Felhívta a figyelmet, hogy akkor is csak egyetlen kifizetési kérelmet kell benyújtani, ha az igénylő több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet – ismerteti az Agerpres.

A közleményben arra kérték az támogatásokat igénylő gazdákat, hogy frissítsék az adataikat a kérelem benyújtása előtt.