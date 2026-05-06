Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Képünk illusztráció • Fotó: Csató Andrea

Képünk illusztráció

Fotó: Csató Andrea

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

Székelyhon

2026. május 06., 18:312026. május 06., 18:31

Az intézmény arra kérte a gazdákat, hogy az utolsó napok torlódásának és az esetleges késéseknek az elkerülése érdekében

tartsák be az APIA munkatársai által megadott időpontokat, és időben nyújtsák be kérelmeiket.

Felhívta a figyelmet, hogy akkor is csak egyetlen kifizetési kérelmet kell benyújtani, ha az igénylő több településen vagy megyében használ mezőgazdasági területet – ismerteti az Agerpres.

A közleményben arra kérték az támogatásokat igénylő gazdákat, hogy frissítsék az adataikat a kérelem benyújtása előtt.

A kifizetési kérelem az AGI Online alkalmazásban tölthető ki, az APIA honlapján elérhető útmutató alapján.

Az APIA adatai szerint 2026. március 16. és május 5. között 389 020 kifizetési kérelmet nyújtottak be, összesen 2,45 millió hektár területre.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A kormánybuktatás után George Simion már azt kéri a magyaroktól, hogy csatlakozzanak az AUR-hoz
Koponyaműtét után lábadozik a csíki vonatbalesetben súlyosan megsérült csecsemő
A Bayern vagy a PSG jut be a döntőbe? – szerdán a tévében
Simion bírálja az RMDSZ-t, az AUR-ba hívja a magyarokat
Felszabadultan, de pontéhesen utazik az FK Csíkszereda Aradra
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojant ismerve, határozott választ adott az újságíróknak Kelemen Hunor

Kelemen Hunor szerint a szövetség számára a PSD, a PNL, az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója alkotta koalíció újraalakítása jelenti az első számú opciót.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Ahány nap, annyi rekord: újabb mélyponton a lej az euróhoz képeset

Újabb történelmi mélypontra süllyedt a lej az euróval szemben: a Román Nemzeti Bank (BNR) által szerdán közzétett árfolyam szerint egy euró 5,2688 lejbe kerül, 5,08 banival (0,97 százalékkal) többe, mint kedden.

2026. május 06., szerda

2026. május 06., szerda

Bolojan: bebizonyítottuk, hogy másképpen is lehet kormányozni

Ilie Bolojan szerdán közölte, hogy miniszterelnöki tisztsége utolsó napjáig dolgozni fog Romániáért, és nem adja fel azokat az elveket, amelyeket egész pályafutása alatt vallott.

2026. május 06., szerda

