Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Az ötletverseny apropóját az adta, hogy a Petőfi utca gyalogosoknak fenntartott szakasza ne csak egy átjáró legyen nagyon sok ember számára, hanem tartalommal, élettel teli közösségi tér, ahová érdemes kimenni. A sétálóutca egyik állandó problémáját, az autók behajtását az új szabályzat mellett

egy sorompó is igyekezett megoldani, igaz, ezt tavaly összetörték , és költségvetés kell ahhoz, hogy újat lehessen rendelni.

A különböző, időnként változó profilú üzletek, a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális eseményeket biztosító terek változatlanul jelen vannak, de az ötletverseny eredménye alapvetően nem formálta át a sétálóutcát. korábban írtuk Hogyan tovább, Petőfi utca? Fekvéséből adódóan a csíkszeredai Petőfi utca sétálóutcai szakaszát egyszerű átjáróként használják a legtöbben, ráadásul sötétedés után gyakorlatilag kihaltnak tűnik – télen, nyáron egyaránt. Mit tehet ennek megváltozásáért a csíkszeredai önkormányzat? A nyertes csapat egyébként akkor többek között

kockakő- és tűzfalfestést, mozgatható elemekből, farönkökből álló és többféle rendeltetésre alkalmas térbútorzatot, pavilont képzelt el a sétálóutcában.

Ezekből a leglátványosabb, az egyik vendéglő tűzfalán Petőfit ábrázoló falfestmény egy évvel később jelent meg, a térbútorzat viszont nem. Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, az ötletverseny kiterjedt a Fodor Sándor parkra is, ennek eredménye a tervezett átépítés, amelynek nyomán a park megváltozik.

Gyaslogosok és autók osztoznak a sétálóutcán

A sétálóutca esetében arra törekedtek, hogy több eseményt vigyenek oda, legutóbb a Füst és Só – Székelyföldi Szalonna Mustra zajlott ott.

A bútorzat viszont még nem változott, mert az igen szigorú műemlékvédelmi előírásokhoz kötött építkezési engedélyt igényel, ezért még nem sikerült előrelépni

– tudtuk meg.

Petőfi utca. Az alakítható térbútorzat egyelőre hiányzik

Az ötletverseny hatásai megvannak, de ez még nem elég, még tovább kell vinni – szögezte le a polgármester, emlékeztetve, azóta

három kulturális intézmény is megjelent a sétálóutcában, az is pozitív fejlemény.

Hozzátette: most tervezik a turisztikai egyesületekkel közösen létrehozni a város számára a turisztikai desztináció menedzsmentet, (TDM) amelynek

egyik eleme a turisztikai információs iroda, ez pedig a Csíki Mozi földszintjén kap helyet.

Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a turisták felkeressék a Petőfi utcát – érvelt.