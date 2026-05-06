Petőfi utca: az ötletelésen túl mi változik?

Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

A csíkszeredai sétálóutca lehetőségeinek hangsúlyosabb kihasználásához közel négy évvel ezelőtt ötletversennyel igyekezett jó elképzeléseket gyűjteni a városháza. Korodi Attila polgármester szerint utána történt elmozdulás, de még van mit tenni.

Kovács Attila

2026. május 06., 21:022026. május 06., 21:02

Az ötletverseny apropóját az adta, hogy a Petőfi utca gyalogosoknak fenntartott szakasza ne csak egy átjáró legyen nagyon sok ember számára, hanem tartalommal, élettel teli közösségi tér, ahová érdemes kimenni.

Hirdetés

A sétálóutca egyik állandó problémáját, az autók behajtását az új szabályzat mellett

egy sorompó is igyekezett megoldani, igaz, ezt tavaly összetörték, és költségvetés kell ahhoz, hogy újat lehessen rendelni.

A különböző, időnként változó profilú üzletek, a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális eseményeket biztosító terek változatlanul jelen vannak, de az ötletverseny eredménye alapvetően nem formálta át a sétálóutcát.

korábban írtuk

Hogyan tovább, Petőfi utca?
Hogyan tovább, Petőfi utca?

Fekvéséből adódóan a csíkszeredai Petőfi utca sétálóutcai szakaszát egyszerű átjáróként használják a legtöbben, ráadásul sötétedés után gyakorlatilag kihaltnak tűnik – télen, nyáron egyaránt. Mit tehet ennek megváltozásáért a csíkszeredai önkormányzat?

A nyertes csapat egyébként akkor többek között

kockakő- és tűzfalfestést, mozgatható elemekből, farönkökből álló és többféle rendeltetésre alkalmas térbútorzatot, pavilont képzelt el a sétálóutcában.

Ezekből a leglátványosabb, az egyik vendéglő tűzfalán Petőfit ábrázoló falfestmény egy évvel később jelent meg, a térbútorzat viszont nem. Korodi Attila polgármester kérdésünkre elmondta, az ötletverseny kiterjedt a Fodor Sándor parkra is, ennek eredménye a tervezett átépítés, amelynek nyomán a park megváltozik.

A sétálóutca esetében arra törekedtek, hogy több eseményt vigyenek oda, legutóbb a Füst és Só – Székelyföldi Szalonna Mustra zajlott ott.

A bútorzat viszont még nem változott, mert az igen szigorú műemlékvédelmi előírásokhoz kötött építkezési engedélyt igényel, ezért még nem sikerült előrelépni

– tudtuk meg.

Az ötletverseny hatásai megvannak, de ez még nem elég, még tovább kell vinni – szögezte le a polgármester, emlékeztetve, azóta

három kulturális intézmény is megjelent a sétálóutcában, az is pozitív fejlemény.

Hozzátette: most tervezik a turisztikai egyesületekkel közösen létrehozni a város számára a turisztikai desztináció menedzsmentet, (TDM) amelynek

egyik eleme a turisztikai információs iroda, ez pedig a Csíki Mozi földszintjén kap helyet.

Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a turisták felkeressék a Petőfi utcát – érvelt.

Csíkszék Csíkszereda
A rovat további cikkei

2026. május 06., szerda

Bolojan: a Romgaz és az Azomureș megállapodása fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé

A Romgaz és az Azomureș közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

2026. május 06., szerda

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival

Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

2026. május 06., szerda

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés

Megalakul szombaton az új Országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert.

2026. május 06., szerda

Június 5-ig lehet benyújtani a 2026-os támogatásigényléseket az APIA-hoz

Június 5-e a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásának határideje – közölte szerdán a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA).

2026. május 06., szerda

Bűnügyi eljárás indult a lelőtt börtönszökevény ügyében

Büntetőeljárást indított a Dolj megyei ügyészség annak az elítéltnek az ügyében, aki kedden megszökött a craiovai börtön egyik munkapontjáról, és üldözése közben lelőtték a rendőrök.

2026. május 06., szerda

A PSD elnöke máris kizárta, hogy RMDSZ-szel, a kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítsanak kormányt

Sorin Grindeanu kizártnak tartja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségekkel és a függetlenekkel alakítson kormányt.

2026. május 06., szerda

Simion: az AUR részt kíván venni az új kormány megalakításában

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion szerint Nicușor Dan megsérti az alkotmány 103. cikkelyét azzal, hogy „titokban” politikai vezetőkkel egyeztet „saját kormánya” megalakításáról.

2026. május 06., szerda

Balesethez és kigyúlt takarmányhoz is riasztották a Hargita megyei tűzoltókat

Az elmúlt 24 órában hét bevetésük volt a Hargita megyei tűzoltóknak és a hozzájuk tartozó és mentőegységeknek.

2026. május 06., szerda

Balhé és lebukás: egy nap, két rendőrségi ügy Hargita megyében

Egy felfüggesztett jogosítvánnyal vezető nőt füleltek le, és egy randalírozó férfit is őrizetbe vettek a rendőrök a keddi nap folyamán.

2026. május 06., szerda

Jelzésértékű? Máris tárgyalt az államfővel az egyik párt vezetője politikai források szerint

Szerdán a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicușor Dan államfővel a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz – közölték politikai források az Agerpres hírügynökséggel.

