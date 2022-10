Hogyan tovább, Petőfi utca?

Fekvéséből adódóan a csíkszeredai Petőfi utca sétálóutcai szakaszát egyszerű átjáróként használják a legtöbben, ráadásul sötétedés után gyakorlatilag kihaltnak tűnik – télen, nyáron egyaránt. Mit tehet ennek megváltozásáért a csíkszeredai önkormányzat?

Kozán István 2022. október 20., 21:422022. október 20., 21:42

A hajdani lakossági viták újragondolt változatának helyi bevezetésére készül a csíkszeredai városháza gazdaságfejlesztési és digitalizációs irodája: egy egész hétvégés ötletversenyt (angolul hackathon) szerveznek november 11-13. között azzal a céllal, hogy a csíkszeredaiaktól „begyűjtsék” a városuk sétálóutcájával kapcsolatos ötleteiket. korábban írtuk Közös ötletelésre hívják mindazokat, akiknek fontos a csíkszeredai sétálóutca Közösségi ötletbörzét szervez a csíkszeredai Petőfi utca szerepének újragondolására a város önkormányzata, a The House civil szervezet és a Kohó Szakmai Munkacsoport. Hirdetés A kiindulópont „Tény, hogy a múlt század közepi Csíkszereda arculata igencsak megszenvedte az 1968-as megyésítés következményeit.

Nagyon sok épületet leromboltak, a kevesek egyike, ami megmaradt a régi városból, az épp a mostani Petőfi utca, ahol el lehet képzelni egy igazi, élettel teli sétálóutcát – ehhez azonban ötletek kellenek.

Úgy látjuk ugyanis, hogy a gazdasági élet pillanatnyi helyzetétől függően benépesül bizonyos üzletekkel ez a szakasz (időnként bankokkal, máskor használtruha-kereskedésekkel vagy épp gyógyszertárakkal – szerk. megj.), majd ahogy a világ változik, ugyanannak a lenyomata meglátszik a boltok felhozatalán is. Mi több, vannak hagyományosan olyan helyiségek is, amelyek gazdái nagyon gyakran változnak; nehezen találják meg az ott megtelepedő vállalkozók a számításaikat. Különösen örülök, hogy az utca felső szakasza kulturális téren kezdett megmozdulni: olyan helyek alakulnak ott ki, amelyek beleillenek a mi elképzelésünkbe, sok embert vonzanak be. Mindezek mellett azonban azt tapasztaljuk, hogy a fekvéséből eredően az emberek az utcát napközben gyakorlatilag átjárónak használják, esetenként egy-egy üzletbe betérnek,

ám klasszikus értelemben nincs sétálóutca hangulata

– vezette fel érdeklődésünkre tervük, a novemberi ötletbörzéjük alapgondolatát Juhász-Borsa Orsolya, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Gazdaságfejlesztési és digitalizációs irodájának vezetője. Hirdetés Sétálóutca kontra pláza Elképzelésük szorosan kapcsolódik az önkormányzat elmúlt időszakban tett lépéseihez. A polgármesteri hivatal másfél éves „vajúdás” után februárban életbe léptette az autók behajtási szabályzóját, továbbá módosította a teraszhasználat eddigi módszertanát. Télen már nem kötelező a teraszokat lebontani, tavasszal pedig visszaépíteni, az ugyanis az érintett cégek számára nagy költséget jelentetett; így

az önkormányzat abban reménykedik, hogy a téliesített teraszokra talán lesz majd igény.

„Brassó központjában, a Kapu utcában sincs sokkal melegebb, és mégis használják a teraszokat. Az más kérdés, hogy a vállalkozók ezzel élni fognak vagy sem; mi minden esetre a jogi keretet megalkottuk” – fogalmazott az irodavezető.

Fotó: Veres Nándor

Visszakanyarodva még egy mondat erejéig a sétálóutca nem túl távoli múltjára, Egyed-Erőss Anita, a gazdaságfejlesztési és digitalizációs iroda munkatársa emlékeztetett: a Petőfi utcában több olyan egység is üzemelt, amely pezsgő közösséget alkotott, aztán egy idő után megszűntek: ilyen volt a Tilos kávéház vagy később a Backstage kávézó.

Egyébként világszinten szinte minden sétálóutcának konkurenciát hoztak a megépített bevásárlóközpontok, hiszen a tömeg rövid idő alatt kivonult a központokból, mivel a plázákban gyakorlatilag egy helyen mindent megtaláltak

– fogalmazott Anita. És akkor hackathon „Amióta a városházán dolgozunk, egyik gondolatunk az volt, hogy behozzuk a csíki köztudatba az IT (információs technológia) világában már elterjedt ötletversenyt, angolul hackhathont módszert, közösségi témákra szabva; Petőfi utca helyzetére pedig úgy gondoljuk, hogy ez a módszer jó válaszokat tud adni. A városlakók részéről elsősorban nyitottságot várunk, pontosabban azt, hogy a novemberi 11-13. közötti ötletbörzére ötlettel jelentkezzenek. Az esemény november 11-én, pénteken kezdődik, a bejelentkezők gyakorlatilag egy egész hétvégén együtt fognak dolgozni, gondolkodni, terepezni, étkezni; a munkát mentorok irányítják majd. A kidolgozott ötleteket pedig majd vasárnap mutatják be.

Ezek az ötletbörzék akár arra is jók lehetnek, hogy a tőkével rendelkezők ötletet kapjanak arra, hogy a pénzükkel mit kezdjenek, esetleg mibe fektessék be a pénzüket. Ugyanakkor a helyi vállalkozók számára nincs is jobb lehetőség arra, hogy ez alkalommal piackutatást végezzenek. Nyilván a városvezetés számára is az a lényeg, hogy felmérje, mi fontos a csíkszeredaiak számára, mit látnak jó ötletnek

– avatott be a részletekbe Juhász-Borsa Orsolya.

Fotó: Veres Nándor

Az elmondottakhoz kapcsolódott másik kollégája, Tánczos Levente is, aki szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor nem is sok pénz kell egy-egy ötlet megvalósításához. „Erre jó példa egy tavalyi ilyen ötletbörze a Homoród-Küküllő Leader Egyesületnél, ahol három ötletet is megvalósítottak.

Csíkszeredában is azt érzem, hogy a közösségben van energia, fontos lenne, hogy ez ne negatív energiákba forduljon át, hanem hasznos ötletelésbe