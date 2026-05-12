Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Az 5. SepsiBookon csaknem 150 meghívott, 115 programpont, 56 kiadó várja az érdeklődőket
Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.
A május 14. és 17. között esedékes 5. SepsiBookot Berg Judit és Ioana Pârvulescu írók nyitják meg csütörtökön. A meghívottak listája színes, közöttük számos háromszéki kötődésű szerző nevét – többek között Benkő Levente, Dimény H. Árpád, Szekeres Attila, Várkonyi Eszter – olvashatjuk. A könyvbemutatók, közönségtalálkozók mellett
amelyeken Victor Drujiniu képregényrajzoló, Csere Mihály háromszéki gyűjtő és Maksa Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatója vesz részt.
A Diákok évében a fesztivál programjainak több mint egyharmada kifejezetten a gyerekeknek és diákoknak szól.
továbbá Béres Judit irodalomterapeutával és oktatóval is lehet majd találkozni.
A résztvevőket idén is kimozdítják a komfortzónájukból: irodalmi jóga, pilates és közösségi futás is lesz. Izgalmas kiállítások gazdagítják a kínálatot, például a Csipike több mint hatvanéves, eredeti illusztrációit bemutató anyag. A fesztiválon fellép többek között az Össztoszteron, a Dan Byron duó, a PressTones, a fesztivál zárómomentuma pedig a helyi zenészek közreműködésével megvalósuló Filmharmónia koncert lesz. A teljes program elérhető a SepsiBook honlapján.
