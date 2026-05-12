Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Az 5. SepsiBookon csaknem 150 meghívott, 115 programpont, 56 kiadó várja az érdeklődőket

Az 5. SepsiBookon csaknem 150 meghívott, 115 programpont, 56 kiadó várja az érdeklődőket

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

Farkas Orsolya

2026. május 12., 08:302026. május 12., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A május 14. és 17. között esedékes 5. SepsiBookot Berg Judit és Ioana Pârvulescu írók nyitják meg csütörtökön. A meghívottak listája színes, közöttük számos háromszéki kötődésű szerző nevét – többek között Benkő Levente, Dimény H. Árpád, Szekeres Attila, Várkonyi Eszter – olvashatjuk. A könyvbemutatók, közönségtalálkozók mellett

újdonságnak számítanak a képregényekkel kapcsolatos foglalkozások,

amelyeken Victor Drujiniu képregényrajzoló, Csere Mihály háromszéki gyűjtő és Maksa Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatója vesz részt.

Hirdetés

A Diákok évében a fesztivál programjainak több mint egyharmada kifejezetten a gyerekeknek és diákoknak szól.

Külön figyelmet kapnak idén az önismeret és a belső egyensúly kérdései is,

továbbá Béres Judit irodalomterapeutával és oktatóval is lehet majd találkozni.

A résztvevőket idén is kimozdítják a komfortzónájukból: irodalmi jóga, pilates és közösségi futás is lesz. Izgalmas kiállítások gazdagítják a kínálatot, például a Csipike több mint hatvanéves, eredeti illusztrációit bemutató anyag. A fesztiválon fellép többek között az Össztoszteron, a Dan Byron duó, a PressTones, a fesztivál zárómomentuma pedig a helyi zenészek közreműködésével megvalósuló Filmharmónia koncert lesz. A teljes program elérhető a SepsiBook honlapján.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Hazai közönség előtt búcsúzik a szezontól az FK Csíkszereda
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Székelyhon

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Székelyhon

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Hazai közönség előtt búcsúzik a szezontól az FK Csíkszereda
Székely Sport

Hazai közönség előtt búcsúzik a szezontól az FK Csíkszereda
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Krónika

Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Székely Sport

Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz
2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében
2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

Erős közösségben sérülékeny emberek
Erős közösségben sérülékeny emberek
2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!