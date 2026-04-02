Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

A Sepsi Book területére a belépés, és kevés kivételtől eltekintve a rendezvények látogatása is ingyenes – hangzott el a sajtótájékoztatón

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Bodor Tünde 2026. április 02., 17:092026. április 02., 17:09 2026. április 02., 17:142026. április 02., 17:14

A szervezők változatlan céllal készülnek az ötödik könyvvásárra: szeretnék aktiválni az agytekervényeket, mert egyre ritkábban élünk az olvasás nyújtotta belső képalkotás lehetőségével. „Az a lényeg, hogy ember az emberhez szóljon” – fogalmazott Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester a Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott csütörtöki beharangozó sajtótájékoztatón, amelyen a szervező partnerintézmények és egyesületek képviselői is jelen voltak. Négyszázezer lejt szánnak a rendezvényre Idén a város 400 ezer lejt szán a rendezvényre, tavaly 500 ezer lej jutott rá a helyi költségvetésből. A sajtótájékoztatón elhangzott: az önkormányzat a szűkebb költségvetés ellenére is igyekszik forrást találni azokra az eseményekre, amelyek fontosak a közösség számára. A könyvfesztivál ilyen, hiszen közösséget teremt, és hidat épít különböző generációk, illetve eltérő világszemléletű emberek között.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idei Sepsi Book a Kovászna Megye Tanácsa által meghirdetett Diákok évéhez is csatlakozik, sok gyermekeknek szóló rendezvénnyel. A szervezők ugyanakkor többször hangsúlyozták:

minden korosztályt várnak, mindenki találhat magának programot.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója úgy fogalmazott, amikor annyi nyomasztó dolog vesz körül bennünket, a könyvekbe rejtett életek megélése örömforrás, felszabadító erejű utazás, egyfajta menedék lehet az agynak és a léleknek.

Szonda Szabolcs: arra biztatnám a közönséget, hogy pillantsanak, kóstoljanak bele a párhuzamos programokba is Fotó: Vargyasi Levente

Mint mondta: „azt kínáljuk, amit mi is érzünk, a felfedezés szabadságát!" Szerzők és programok A meghívott szerzők között olyan alkotók szerepelnek, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon régen jártak Sepsiszentgyörgyön, köztük Rakovszky Zsuzsa és Barnás Ferenc. A fesztivál a szépirodalom határterületei felé is nyit: érkezik Tisza Kata és Tari Annamária is. Visszatérő vendég lesz Berg Judit, aki a könyvvásár megnyitóján is felszólal, valamint a brassói Oana Pârvulescu. Emellett több mint tizenöt háromszéki származású író és költő is jelen lesz.

Tavaly több mint 12 ezer látogatója volt a Sepsi Booknak. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére idén is tudnak kedvezményeket kínálni a kiadók, és a korábban tapasztalt vásárlási kedv sem csökken. Hollanda Andrea könyvtáros arról számolt be, hogy idén több gyermekkönyvkiadó is jelen lesz a rendezvényen, noha az első években ezek a kiadók jellemzően távol maradtak nemcsak a sepsiszentgyörgyi, hanem általában az erdélyi könyvvásároktól is. A Cerkabella Kiadó volt az első, amely 2020-ban elfogadta a szervezők meghívását, így őket már régi ismerősként köszönthetik Háromszéken. Idén ott lesz a Csimota, a Kis Gombos, a Móra és a Pagony is, számos népszerű szerző könyveivel.

A képregénykultúráról workshopok, beszélgetések és kiállítás is lesz.

A szervezők tájékoztatása szerint negyven standon mintegy 73 író műveit mutatják be. Kulturális ínyencségek Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor elmondta, a Sepsi Book mögött komoly társadalmi összefogás áll, és az első kiadás kedvező fogadtatása máig erős motivációt jelent a szervezők számára. A könyvfesztiválon a zene is hangsúlyos szerepet kap: fellép a PressTones, valamint több helyi, fiatal klasszikus zenész is.

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában Fotó: Tuchiluș Alex

Vasárnap reggel a Tamási Áron Színház színészei és klasszikus zenészek közös, didaktikus és szórakoztató zenei produkcióval lépnek a közönség elé. A Sepsi Book területére a belépés, és kevés kivételtől eltekintve a rendezvények látogatása is ingyenes.