Sepsi Book: május közepén könyvvásár és kulturális programkavalkád a Sepsi Arénában

A Sepsi Book területére a belépés, és kevés kivételtől eltekintve a rendezvények látogatása is ingyenes – hangzott el a sajtótájékoztatón

A Sepsi Book területére a belépés, és kevés kivételtől eltekintve a rendezvények látogatása is ingyenes – hangzott el a sajtótájékoztatón

Fotó: Vargyasi Levente

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában, több tucat kulturális programmal, neves szerzőkkel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenesen látogatható eseményekkel.

Bodor Tünde

2026. április 02., 17:092026. április 02., 17:09

2026. április 02., 17:142026. április 02., 17:14

A szervezők változatlan céllal készülnek az ötödik könyvvásárra: szeretnék aktiválni az agytekervényeket, mert egyre ritkábban élünk az olvasás nyújtotta belső képalkotás lehetőségével. „Az a lényeg, hogy ember az emberhez szóljon” – fogalmazott Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester a Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott csütörtöki beharangozó sajtótájékoztatón, amelyen a szervező partnerintézmények és egyesületek képviselői is jelen voltak.

Négyszázezer lejt szánnak a rendezvényre

Idén a város 400 ezer lejt szán a rendezvényre, tavaly 500 ezer lej jutott rá a helyi költségvetésből. A sajtótájékoztatón elhangzott: az önkormányzat a szűkebb költségvetés ellenére is igyekszik forrást találni azokra az eseményekre, amelyek fontosak a közösség számára. A könyvfesztivál ilyen, hiszen közösséget teremt, és hidat épít különböző generációk, illetve eltérő világszemléletű emberek között.

Idén a város 400 ezer lejt szán a rendezvényre, tavaly 500 ezer lej jutott rá a helyi költségvetésből • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Idén a város 400 ezer lejt szán a rendezvényre, tavaly 500 ezer lej jutott rá a helyi költségvetésből

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idei Sepsi Book a Kovászna Megye Tanácsa által meghirdetett Diákok évéhez is csatlakozik, sok gyermekeknek szóló rendezvénnyel. A szervezők ugyanakkor többször hangsúlyozták:

minden korosztályt várnak, mindenki találhat magának programot.

Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója úgy fogalmazott, amikor annyi nyomasztó dolog vesz körül bennünket, a könyvekbe rejtett életek megélése örömforrás, felszabadító erejű utazás, egyfajta menedék lehet az agynak és a léleknek.

Szonda Szabolcs: arra biztatnám a közönséget, hogy pillantsanak, kóstoljanak bele a párhuzamos programokba is • Fotó: Vargyasi Levente Galéria

Szonda Szabolcs: arra biztatnám a közönséget, hogy pillantsanak, kóstoljanak bele a párhuzamos programokba is

Fotó: Vargyasi Levente

Mint mondta: „azt kínáljuk, amit mi is érzünk, a felfedezés szabadságát!”

Szerzők és programok

A meghívott szerzők között olyan alkotók szerepelnek, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon régen jártak Sepsiszentgyörgyön, köztük Rakovszky Zsuzsa és Barnás Ferenc. A fesztivál a szépirodalom határterületei felé is nyit: érkezik Tisza Kata és Tari Annamária is. Visszatérő vendég lesz Berg Judit, aki a könyvvásár megnyitóján is felszólal, valamint a brassói Oana Pârvulescu. Emellett több mint tizenöt háromszéki származású író és költő is jelen lesz.

Tavaly több mint 12 ezer látogatója volt a Sepsi Booknak. A szervezők abban bíznak, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére idén is tudnak kedvezményeket kínálni a kiadók, és a korábban tapasztalt vásárlási kedv sem csökken.

Hollanda Andrea könyvtáros arról számolt be, hogy idén több gyermekkönyvkiadó is jelen lesz a rendezvényen, noha az első években ezek a kiadók jellemzően távol maradtak nemcsak a sepsiszentgyörgyi, hanem általában az erdélyi könyvvásároktól is. A Cerkabella Kiadó volt az első, amely 2020-ban elfogadta a szervezők meghívását, így őket már régi ismerősként köszönthetik Háromszéken. Idén ott lesz a Csimota, a Kis Gombos, a Móra és a Pagony is, számos népszerű szerző könyveivel.

A képregénykultúráról workshopok, beszélgetések és kiállítás is lesz.

A szervezők tájékoztatása szerint negyven standon mintegy 73 író műveit mutatják be.

Kulturális ínyencségek

Gombos Zoltán fesztiválkoordinátor elmondta, a Sepsi Book mögött komoly társadalmi összefogás áll, és az első kiadás kedvező fogadtatása máig erős motivációt jelent a szervezők számára. A könyvfesztiválon a zene is hangsúlyos szerepet kap: fellép a PressTones, valamint több helyi, fiatal klasszikus zenész is.

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az 5. Sepsi Book könyvvásár május 14. és 17. között várja a közönséget a Sepsi Arénában

Fotó: Tuchiluș Alex

Vasárnap reggel a Tamási Áron Színház színészei és klasszikus zenészek közös, didaktikus és szórakoztató zenei produkcióval lépnek a közönség elé. A Sepsi Book területére a belépés, és kevés kivételtől eltekintve a rendezvények látogatása is ingyenes.

A Sepsi Book idén is meghirdeti kreatív íráspályázatát. Mivel kerek évfordulója van Csipike, Rumini és Micimackó születésének, a gyerekeknek olyan mesét kell írniuk, amelyben ezek a szereplők találkoznak, a történetet pedig illusztrálniuk is kell. A díjakat a megnyitón Berg Judittól vehetik át a nyertesek.

Ezek is érdekelhetik

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka" – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
Székelyhon

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Székelyhon

„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Székely Sport

Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Krónika

Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról

Leesett a kerékpárról egy idős férfi Bodzafordulón péntek délután, a sérültet a SMURD helikoptere szállította Brassóba a helyi kórházból.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Mentőhelikopterrel vitték kórházba az idős férfit, miután leesett a kerékpárjáról
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak

Telefonjáért támadtak rá egy férfira Sepsiszentgyörgyön: három fiatal bántalmazta, majd elvette a készülékét. A sértettet kórházban ápolják, a két fiú 30 napos előzetes letartóztatásba került, a 15 éves lány szabadlábon védekezhet.

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Telefonjáért vertek meg egy férfit Sepsiszentgyörgyön – két fiatalt letartóztattak
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken

A Kovászna megyei rendőrség járőrei két olyan körözött férfit fogtak el és kísértek börtönbe, akiket a bíróság már korábban jogerősen elítélt közlekedési bűncselekmények miatt.

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 03., péntek

Körözött férfiakat fogtak el Háromszéken
2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel

Az autizmus spektrumzavar tünetei rendkívül széles skálát fognak át, és kombinációjuk esetről esetre egyedi lehet, ezért nagyon nehéz két egyforma autistát találni. Április 2-a az autizmus világnapja.

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
2026. április 02., csütörtök

Minden egyes délutánjuk be van táblázva – élet az autizmus spektrumzavaros gyermekkel
2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat

Kovászna megyében is lehetőség nyílik hivatásos személyi gondozóként bekapcsolódni a súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élő felnőttek ellátásába. A program célja, hogy a rászorulók családias környezetben részesüljenek gondozásban.

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
2026. április 02., csütörtök

Fogyatékkal élő felnőttekhez keresnek hivatásos gondozókat
2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak

Március folyamán a Kovászna megyei tűzoltóság összesen 486 sürgősségi esetnél avatkozott be – derül ki a múlt havi mérlegből. A legtöbb esetben elsősegélynyújtásra volt szükség, de számos tarlótűz is történt a megyében.

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
2026. április 02., csütörtök

Egy hónap alatt ötszáz sürgősségi bevetésük volt a háromszéki tűzoltóknak
2026. április 01., szerda

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval

Két bocsával együtt tűnt fel egy medve Kézdivásárhelyen, a kutyamenhely közelében. A medve a lemhényi erdőből ereszkedhetett le egy vadász szerint, és akár területet is kereshetett magának.

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
2026. április 01., szerda

Nem nézte az akadályt a kétbocsos anyamedve, amikor elkergették Kézdivásárhelyen – videóval
2026. április 01., szerda

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén

A híveket vasárnap reggel várják Sepsiszentgyörgy főterére, hogy az egyházi elöljárók megszentelhessék a kosarukban lévő étkeket. A húsvéti ételszentelést idén ötödik alkalommal szervezi meg a Magyar Erdélyért Egyesület (MERT).

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
2026. április 01., szerda

Húsvéti ételszentelés Sepsiszentgyörgy főterén
2026. április 01., szerda

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt

Ittasan vezető férfi akadt fenn a bodzafordulói rendőrség hálóján egy március 31-i ellenőrzés során. A gépjárművezető jogosítványát bevonták, de fél órával később a rendőrök ismét kiszúrták az autóját a forgalomban.

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
2026. április 01., szerda

Fél óra alatt kétszer csípték nyakon az ittas sofőrt
2026. március 31., kedd

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében

Marosugrára riasztották a radnóti tűzoltókat kedden délután, miután egy személyautó lángra kapott az országúton.

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
2026. március 31., kedd

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében
