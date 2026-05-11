Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

Az érintett utcák az Ady Endre utca Torjai út és Bod Péter utca közötti szakasza, valamint a Keresztes Máté utca – tájékoztat a Hydrokov közösségi oldalán.

A szolgáltató közlése szerint a hiba elhárítása várhatóan hétfő 16 óráig tart.

Kézdivásárhely teljes területén vasárnap estétől hétfő hajnalig tervezett vízkimaradás volt, ugyanis egy korábbi építkezési munkálat során megsérült a város egyik fővezetéke.