Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Háromszék magyar tannyelvű középiskoláiban a ballagási szezon két hétvégére korlátozódik.

Bodor Tünde

2026. május 10., 15:002026. május 10., 15:00

Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős diákjait május 29-én, pénteken 10 órától búcsúztatják a Krisztus Király templomban, a Berde Áron Gazdasági Líceum diákjainak pedig ugyanaznap az iskolaudvaron tartják a ballagást 11 órától.

Eközben Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában 10 órakor ballagnak el az érettségizők, mint a Bod Péter Tanítóképzőben is, míg a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium végzősei 11 órától a református templomban tartják az ünnepséget.

Sepsiszentgyörgyön május 30-án szombaton 9 órától a Székely Mikó Kollégium udvarán hangzik fel a Gaudeamus, és ugyanakkor kezdődik a Puskás Tivadar Szakközépiskolában is a ballagási ünnepség. A Református Kollégium közössége 10 órától a Vártemplomban ünnepli a tizenkettedikeseket.

Következő hétvégén, június 5-én Kézdivásárhelyen ismét két helyszínen lesz ballagási ünnepség: a Nagy Mózes Elméleti Líceum ballagóinak 10 órától az iskola épületében, az Apor Péter Szakközépiskolának a református templomban 11 órától.

Szombaton, június 6-án kicsengetik a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum, a baróti Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium végzős diákjait is, az előbbi tanintézményben 10 órakor, utóbbi kettőben pedig 9 órakor.

Háromszék
2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 09., szombat

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

2026. május 08., péntek

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

2026. május 08., péntek

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

2026. május 07., csütörtök

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

2026. május 07., csütörtök

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

