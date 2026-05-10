Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős diákjait május 29-én, pénteken 10 órától búcsúztatják a Krisztus Király templomban, a Berde Áron Gazdasági Líceum diákjainak pedig ugyanaznap az iskolaudvaron tartják a ballagást 11 órától.

Eközben Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában 10 órakor ballagnak el az érettségizők, mint a Bod Péter Tanítóképzőben is, míg a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium végzősei 11 órától a református templomban tartják az ünnepséget.

Hirdetés

Sepsiszentgyörgyön május 30-án szombaton 9 órától a Székely Mikó Kollégium udvarán hangzik fel a Gaudeamus, és ugyanakkor kezdődik a Puskás Tivadar Szakközépiskolában is a ballagási ünnepség. A Református Kollégium közössége 10 órától a Vártemplomban ünnepli a tizenkettedikeseket.

Következő hétvégén, június 5-én Kézdivásárhelyen ismét két helyszínen lesz ballagási ünnepség: a Nagy Mózes Elméleti Líceum ballagóinak 10 órától az iskola épületében, az Apor Péter Szakközépiskolának a református templomban 11 órától.

Szombaton, június 6-án kicsengetik a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum, a baróti Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium végzős diákjait is, az előbbi tanintézményben 10 órakor, utóbbi kettőben pedig 9 órakor.