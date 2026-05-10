Nem minden balesetnél a biciklis a hibás – a puszta számadatoknál árnyaltabb a kép

Vezetik a biciklis és rolleres balesetek a súlyos közúti esetek statisztikáit Hargita megyében, de a jelenség hátterében nemcsak a kerékpárosok hibái állnak. A közlekedési kultúra és a forgalomban részt vevők számának növekedése sem elhanyagolható.

Barabás Hajnal 2026. május 10., 14:072026. május 10., 14:07

A biciklis és rolleres balesetek vezetik immár a súlyos közúti baleseti statisztikákat Hargita megyében. Erről az idei rendőrségi mérleg bemutatásakor számoltunk be a Székelyhonon. korábban írtuk Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között. A jelenség mögött azonban sokkal több tényező áll annál, hogy egyszerűen csak a kerékpárosok hibáit emeljük ki – véli a csíkszeredai származású, jelenleg Kolozsváron élő Tamás Győző, aki rendszeresen kerékpározik Hargita megyében is. Azért kereste meg szerkesztőségünket, hogy a rendőrség puszta számadatainál árnyaltabb képet fessen a kerékpáros közlekedésről.

Árnyaltabb a kép a kerékpáros közlekedésről „Nem azt mondom, hogy a biciklisek nem hibásak, hanem az arány, amely szerint ők okozzák a legtöbb súlyos balesetet, drámainak volt feltüntetve, hogy 36,8 százalék, miközben hét esetről volt szó, ez a szám már visszafogottabban hangzik” – fogalmazott. Hozzátette, tovább árnyalja a képet, hogy

a rendőrség a biciklis balesetek közé sorolta a rollerrel és elektromos kerékpárral történt incidenseket is.

A bringás nemcsak Székelyföldön, hanem több nagyobb európai városban is sokat kerékpározott.

A rolleres baleseteket is a biciklis balesetekhez sorolják rendőrségi szinten

Mint magyarázta, a kerékpáros közlekedés biztonságát az infrastruktúra és a közlekedési kultúra is jelentősen befolyásolja.

Ott működik jól a rendszer, ahol a bicikliút fizikailag el van választva az autós forgalomtól.

Nemcsak felfestve van, hanem külön nyomvonalon halad. Az ilyen szakaszokat sokkal többen használják, és kevesebb a baleset is” – fogalmazott. Nyugat-Európában hosszabb távokat is meg lehet tenni úgy, hogy a kerékpáros egyáltalán nem találkozik autós forgalommal. Ez azért is fontos, mert ha egy biciklis autóval ütközik, ő kerül a legkiszolgáltatottabb helyzetbe. Hirdetés A közlekedési kultúrával kapcsolatban elmondta, a legnagyobb különbség az, hogy Nyugaton általában minden közlekedő türelmesebb, például Milánóban még a villamosvezető is elsőbbséget adott nekik. „Ehhez képest

nálunk inkább a túlélésről szól a biciklizés”

– jegyezte meg. Saját tapasztalatát is megosztotta: felidézte, hogy egy sofőr a dupla záróvonalon áthajtva frontálisan elütötte.

Tamás Győző úgy véli, Hargita megyében és általában Erdélyben is van még tennivaló a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén, hiszen

sok helyen csak felfestett sávok vannak, amelyek nem nyújtanak valódi biztonságot.

Tapasztalatai szerint gyakori probléma az is, hogy az autósok nem tartják be az előzéshez szükséges oldaltávolságot, ami szintén növeli a balesetveszélyt. A kerékpáros a saját biztonságát azzal is növelheti, hogy láthatóvá teszi magát villogó első és hátsó lámpával, ugyanakkor az is saját érdeke, hogy sisakot viseljen.

Többen bicikliznek, ezért nagyobb az esély a balesetre is Sebestyén Szabolcs, az Országos Kerékpáros Szövetség alelnöke megkeresésünkre a témában kifejtette:

az utóbbi tíz évben exponenciálisan megnőtt a kerékpárosok száma a közutakon, ahogy az autósoké is.

Ezzel együtt természetszerű, hogy megnövekedett a balesetek valószínűsége is. Ugyanakkor ehhez a közlekedési kultúra is hozzájárul. „Sajnos vannak autósok, akik szerint a bicikliseknek nincs helyük az úttesten” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egyes kerékpárosok részéről is vannak hibák. „Gyakori, hogy csoportosan, egymás mellett haladnak, ami megnehezíti az előzést. Ilyenkor egy sorba kellene rendeződniük” – részletezte.

Úgy lenne biztonságos, ha a biciklis forgalom elkülönítve lenne az autós forgalomtól

Emellett a biztonság további növelésének egyik legegyszerűbb módja a láthatóság javítása – emelte ki, akárcsak Tamás Győző.

Ma már alap kellene legyen, hogy nappal is használjanak villogó lámpát: elöl fehéret, hátul pirosat. Így sokkal hamarabb észreveszik őket”

– fogalmazott. Arra is figyelmeztetett, hogy a fülhallgató használata kerékpározás közben komoly kockázatot jelent. „Ha zenét hallgat valaki, egy érzékszervvel kevesebbet használ, és nem reagál időben a forgalmi helyzetekre” – mondta. Hiányos infrastruktúra, magas padkák A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén ugyan vannak itthon is előrelépések, de még számos hiányosság tapasztalható. „Sok helyen csak köztes megoldások születtek, gyakran nincs fizikailag elválasztva az autós forgalomtól, vagy nem összefüggő” – mutatott rá Sebestyén Szabolcs.

