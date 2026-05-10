Nem minden balesetnél a biciklis a hibás – a puszta számadatoknál árnyaltabb a kép

Fotó: Borbély Fanni
Vezetik a biciklis és rolleres balesetek a súlyos közúti esetek statisztikáit Hargita megyében, de a jelenség hátterében nemcsak a kerékpárosok hibái állnak. A közlekedési kultúra és a forgalomban részt vevők számának növekedése sem elhanyagolható.
A biciklis és rolleres balesetek vezetik immár a súlyos közúti baleseti statisztikákat Hargita megyében. Erről az idei rendőrségi mérleg bemutatásakor számoltunk be a Székelyhonon.
A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.
A jelenség mögött azonban sokkal több tényező áll annál, hogy egyszerűen csak a kerékpárosok hibáit emeljük ki – véli a csíkszeredai származású, jelenleg Kolozsváron élő Tamás Győző, aki rendszeresen kerékpározik Hargita megyében is. Azért kereste meg szerkesztőségünket, hogy a rendőrség puszta számadatainál árnyaltabb képet fessen a kerékpáros közlekedésről.
„Nem azt mondom, hogy a biciklisek nem hibásak, hanem az arány, amely szerint ők okozzák a legtöbb súlyos balesetet, drámainak volt feltüntetve, hogy 36,8 százalék, miközben hét esetről volt szó, ez a szám már visszafogottabban hangzik” – fogalmazott. Hozzátette, tovább árnyalja a képet, hogy
A bringás nemcsak Székelyföldön, hanem több nagyobb európai városban is sokat kerékpározott.
A rolleres baleseteket is a biciklis balesetekhez sorolják rendőrségi szinten
Mint magyarázta, a kerékpáros közlekedés biztonságát az infrastruktúra és a közlekedési kultúra is jelentősen befolyásolja.
Nemcsak felfestve van, hanem külön nyomvonalon halad. Az ilyen szakaszokat sokkal többen használják, és kevesebb a baleset is” – fogalmazott. Nyugat-Európában hosszabb távokat is meg lehet tenni úgy, hogy a kerékpáros egyáltalán nem találkozik autós forgalommal. Ez azért is fontos, mert ha egy biciklis autóval ütközik, ő kerül a legkiszolgáltatottabb helyzetbe.
A közlekedési kultúrával kapcsolatban elmondta, a legnagyobb különbség az, hogy Nyugaton általában minden közlekedő türelmesebb, például Milánóban még a villamosvezető is elsőbbséget adott nekik. „Ehhez képest
– jegyezte meg. Saját tapasztalatát is megosztotta: felidézte, hogy egy sofőr a dupla záróvonalon áthajtva frontálisan elütötte.
Tamás Győző úgy véli, Hargita megyében és általában Erdélyben is van még tennivaló a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén, hiszen
Tapasztalatai szerint gyakori probléma az is, hogy az autósok nem tartják be az előzéshez szükséges oldaltávolságot, ami szintén növeli a balesetveszélyt. A kerékpáros a saját biztonságát azzal is növelheti, hogy láthatóvá teszi magát villogó első és hátsó lámpával, ugyanakkor az is saját érdeke, hogy sisakot viseljen.
Sebestyén Szabolcs, az Országos Kerékpáros Szövetség alelnöke megkeresésünkre a témában kifejtette:
Ezzel együtt természetszerű, hogy megnövekedett a balesetek valószínűsége is. Ugyanakkor ehhez a közlekedési kultúra is hozzájárul. „Sajnos vannak autósok, akik szerint a bicikliseknek nincs helyük az úttesten” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egyes kerékpárosok részéről is vannak hibák. „Gyakori, hogy csoportosan, egymás mellett haladnak, ami megnehezíti az előzést. Ilyenkor egy sorba kellene rendeződniük” – részletezte.
Úgy lenne biztonságos, ha a biciklis forgalom elkülönítve lenne az autós forgalomtól
Emellett a biztonság további növelésének egyik legegyszerűbb módja a láthatóság javítása – emelte ki, akárcsak Tamás Győző.
– fogalmazott. Arra is figyelmeztetett, hogy a fülhallgató használata kerékpározás közben komoly kockázatot jelent. „Ha zenét hallgat valaki, egy érzékszervvel kevesebbet használ, és nem reagál időben a forgalmi helyzetekre” – mondta.
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén ugyan vannak itthon is előrelépések, de még számos hiányosság tapasztalható. „Sok helyen csak köztes megoldások születtek, gyakran nincs fizikailag elválasztva az autós forgalomtól, vagy nem összefüggő” – mutatott rá Sebestyén Szabolcs.
Hozzátette, hogy a kivitelezési hibák is gondot okoznak. „Egy rosszul kialakított szegély, egy túl magas padka már önmagában balesetveszélyes lehet. Emellett a felfestések karbantartására is jobban oda kellene figyelni” – zárta gondolatmenetét a szakember.
