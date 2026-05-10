Nem minden balesetnél a biciklis a hibás – a puszta számadatoknál árnyaltabb a kép

• Fotó: Borbély Fanni

Vezetik a biciklis és rolleres balesetek a súlyos közúti esetek statisztikáit Hargita megyében, de a jelenség hátterében nemcsak a kerékpárosok hibái állnak. A közlekedési kultúra és a forgalomban részt vevők számának növekedése sem elhanyagolható.

Barabás Hajnal

2026. május 10., 14:072026. május 10., 14:07

A biciklis és rolleres balesetek vezetik immár a súlyos közúti baleseti statisztikákat Hargita megyében. Erről az idei rendőrségi mérleg bemutatásakor számoltunk be a Székelyhonon.

Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében
Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

A jelenség mögött azonban sokkal több tényező áll annál, hogy egyszerűen csak a kerékpárosok hibáit emeljük ki – véli a csíkszeredai származású, jelenleg Kolozsváron élő Tamás Győző, aki rendszeresen kerékpározik Hargita megyében is. Azért kereste meg szerkesztőségünket, hogy a rendőrség puszta számadatainál árnyaltabb képet fessen a kerékpáros közlekedésről.

Árnyaltabb a kép a kerékpáros közlekedésről

„Nem azt mondom, hogy a biciklisek nem hibásak, hanem az arány, amely szerint ők okozzák a legtöbb súlyos balesetet, drámainak volt feltüntetve, hogy 36,8 százalék, miközben hét esetről volt szó, ez a szám már visszafogottabban hangzik” – fogalmazott. Hozzátette, tovább árnyalja a képet, hogy

a rendőrség a biciklis balesetek közé sorolta a rollerrel és elektromos kerékpárral történt incidenseket is.

A bringás nemcsak Székelyföldön, hanem több nagyobb európai városban is sokat kerékpározott.

Mint magyarázta, a kerékpáros közlekedés biztonságát az infrastruktúra és a közlekedési kultúra is jelentősen befolyásolja.

Idézet
Ott működik jól a rendszer, ahol a bicikliút fizikailag el van választva az autós forgalomtól.

Nemcsak felfestve van, hanem külön nyomvonalon halad. Az ilyen szakaszokat sokkal többen használják, és kevesebb a baleset is” – fogalmazott. Nyugat-Európában hosszabb távokat is meg lehet tenni úgy, hogy a kerékpáros egyáltalán nem találkozik autós forgalommal. Ez azért is fontos, mert ha egy biciklis autóval ütközik, ő kerül a legkiszolgáltatottabb helyzetbe.

A közlekedési kultúrával kapcsolatban elmondta, a legnagyobb különbség az, hogy Nyugaton általában minden közlekedő türelmesebb, például Milánóban még a villamosvezető is elsőbbséget adott nekik. „Ehhez képest

Idézet
nálunk inkább a túlélésről szól a biciklizés”

– jegyezte meg. Saját tapasztalatát is megosztotta: felidézte, hogy egy sofőr a dupla záróvonalon áthajtva frontálisan elütötte.

Tamás Győző úgy véli, Hargita megyében és általában Erdélyben is van még tennivaló a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén, hiszen

sok helyen csak felfestett sávok vannak, amelyek nem nyújtanak valódi biztonságot.

Tapasztalatai szerint gyakori probléma az is, hogy az autósok nem tartják be az előzéshez szükséges oldaltávolságot, ami szintén növeli a balesetveszélyt. A kerékpáros a saját biztonságát azzal is növelheti, hogy láthatóvá teszi magát villogó első és hátsó lámpával, ugyanakkor az is saját érdeke, hogy sisakot viseljen.

Többen bicikliznek, ezért nagyobb az esély a balesetre is

Sebestyén Szabolcs, az Országos Kerékpáros Szövetség alelnöke megkeresésünkre a témában kifejtette:

az utóbbi tíz évben exponenciálisan megnőtt a kerékpárosok száma a közutakon, ahogy az autósoké is.

Ezzel együtt természetszerű, hogy megnövekedett a balesetek valószínűsége is. Ugyanakkor ehhez a közlekedési kultúra is hozzájárul. „Sajnos vannak autósok, akik szerint a bicikliseknek nincs helyük az úttesten” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egyes kerékpárosok részéről is vannak hibák. „Gyakori, hogy csoportosan, egymás mellett haladnak, ami megnehezíti az előzést. Ilyenkor egy sorba kellene rendeződniük” – részletezte.

Úgy lenne biztonságos, ha a biciklis forgalom elkülönítve lenne az autós forgalomtól

Emellett a biztonság további növelésének egyik legegyszerűbb módja a láthatóság javítása – emelte ki, akárcsak Tamás Győző.

Idézet
Ma már alap kellene legyen, hogy nappal is használjanak villogó lámpát: elöl fehéret, hátul pirosat. Így sokkal hamarabb észreveszik őket”

– fogalmazott. Arra is figyelmeztetett, hogy a fülhallgató használata kerékpározás közben komoly kockázatot jelent. „Ha zenét hallgat valaki, egy érzékszervvel kevesebbet használ, és nem reagál időben a forgalmi helyzetekre” – mondta.

Hiányos infrastruktúra, magas padkák

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése terén ugyan vannak itthon is előrelépések, de még számos hiányosság tapasztalható. „Sok helyen csak köztes megoldások születtek, gyakran nincs fizikailag elválasztva az autós forgalomtól, vagy nem összefüggő” – mutatott rá Sebestyén Szabolcs.

Hozzátette, hogy a kivitelezési hibák is gondot okoznak. „Egy rosszul kialakított szegély, egy túl magas padka már önmagában balesetveszélyes lehet. Emellett a felfestések karbantartására is jobban oda kellene figyelni” – zárta gondolatmenetét a szakember.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Közlekedés
A rovat további cikkei

2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

2026. május 09., szombat

