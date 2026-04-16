Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

Sokszor a biciklis közlekedési kultúra és az infrastruktúra hiánya is hozzájárul a balesetekhez • Fotó: Haáz Vince

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

Barabás Hajnal

2026. április 16., 13:272026. április 16., 13:27

Fontos felhívni a kerékpárosok figyelmét, hogy figyelmesebben, a szabályokat betartva közlekedjenek a közutakon – hangsúlyozta Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka csütörtökön, a közúti balesetek statisztikáiról szóló sajtótájékoztatón.

Az első negyedévi mérleg adatai szerint ugyanis

Hirdetés

a legsúlyosabb közúti balesetek okai között első helyen a biciklisek szabályszegései állnak, többségében azért, mert alkohol befolyásoltság alatt közlekednek.

Ez a tendencia pedig már öt éve tart, ezért egy olyan jelenségről van szó, amelynek megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni – mondta Nica Nicolae, a közlekedésrendészet vezetője. Hozzátette, hogy a biciklis balestei statisztikákban az elektromos kerékpárok és a rollerek is beleszámítanak. Szerinte

a balesetekhez hozzájárul a kerékpáros közlekedési kultúra, valamint a megfelelő infrasktúra hiányossága.

A blaesetek elkerülése érdekében a hatóságok arra kérik a kerékpárosokat, hogy viseljenek láthatósági elemeket, ne közlekedjenek alkohol hatása alatt, és mindig győződjenek meg a biztonságos irányváltásról, míg az autósokat fokozott óvatosságra intik a biciklisek közelében.

Első negyedévi számadatok

Az év első három hónapjában 19 súlyos közúti baleset történt a megyében:

négyen életüket vesztették, 17-en súlyosan, további hatan könnyebben sérültek meg.

A kerékpárosok által elkövetett szabálysértések adták a súlyos balesetek több mint egyharmadát, azaz 36,8 százalékát. Például január végén történt egy halálos biciklis baleset, amikor egy székelyudvarhelyi idős férfit ütöttek el. A második leggyakoribb ok a nem megfelelő sebesség volt, így ez a két tényező együtt adja a súlyos balesetek közel kétharmadának a hátterét.

A statisztikák szerint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma ugyanakkor csökkent: 46 ilyen esetet jegyeztek, ami 25-tel kevesebb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ezekben 63-an sérültek meg.

Intézkedések és bírságok

A megelőzés érdekében a rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek az első negyedévben, amelyek során

219 bírságot szabtak ki biciklisekre, 336-ot pedig szabálytalanul közlekedő gyalogosokra.

Összességében pedig több mint hatezer közlekedési bírságot alkalmaztak, 427 jogosítványt vontak be, és 387 forgalmi engedélyt is elvettek.

A rendőrparancsnok arra is rámutatott, hogy az országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint 2030-ig – a 2019-es adatokhoz viszonyítva –

felére kell csökkenteni a súlyos balesetek, valamint a halálos és súlyos sérülések számát.

A jelenlegi állás szerint a csökkenő tendencia adott Hargita megyében, ugyanis míg 2019-ben 19 halálos áldozatot és 165 súlyos sérültet jegyeztek, addig 2025-ben jóval kevesebb, azaz 10 halottja és 86 súlyos sérültje volt a közúti baleseteknek.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Közlekedés Rendőrség
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Hirdetés
Az európai átlag háromszorosa az infláció Romániában

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint márciusban 2,8 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2,1 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 9 százalék.

Naponta mintegy hétmillió lejt fizettek a biztosítók a CASCO-val rendelkező ügyfeleknek

Tavaly több mint 2,56 milliárd lej kártérítést fizettek ki a biztosítók a fakultatív CASCO-kötvények alapján – közölte csütörtökön a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetsége (UNSAR).

Itt mindenki bolyais! – Marosvásárhelyen találkoztak idén a térség Bolyai nevet viselő iskolái

Elkezdődött Marosvásárhelyen a Bolyai nevet viselő Kárpát-medencei iskolák 22. találkozója. Kilenc intézmény tanárai és diákjai gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel a Bolyaiak örökségét, megismerjék egymás kultúráját.

Hirdetés
Szinte az összes levélszavazatot feldolgozták

Közzétette a levélszavazatok legfrissebb adatait a Nemzeti Választási Iroda: eddig több mint 355 ezer levélszavazat érkezett be, ezek döntő többségét már fel is dolgozták.

Újból csökkent az üzemanyagok ára

Szerdán és csütörtökön is csökkent az üzemanyag ára a romániai töltőállomásokon a kőolaj világpiaci árának csökkenése következtében. Csütörtöktől a Petrom és az OMV kutakon is olcsóbban lehet tankolni az előző napokhoz képest.

Nyomorúságos körülmények: huszonöt kutyát zsúfoltak össze egy bukaresti tömbházlakásban – fotókkal

Huszonöt kutyát találtak a hatóságok egy bukaresti, negyedik kerületi tömbházlakásban – tájékoztatott szerdán a kóbor kutyákkal foglalkozó állatvédelmi felügyelet (ASPA).

Hirdetés
Késve érkeztek meg a próbaérettségi eredményei, és nem mindenhol mutatnak teljes képet

Megérkeztek a próbaérettségi eredményei: Maros megyében a vizsgázók valamivel több mint fele átment, míg Háromszéken a részvétel hiányosságai torzítják az összképet. Hargita megyében nem készült nyilvános összesítés.

Hivatalos bukaresti látogatásra hívta Magyar Pétert a román miniszterelnök

Telefonon tárgyalt szerdán Ilie Bolojan kormányfő Magyarország megválasztott miniszterelnökével, Magyar Péterrel.

Máris megvan a tegnap beharangozott 24 órás sebességmérő akció egyik kiemelt gyorshajtója

Óránként 224 kilométeres sebességgel vezető 21 éves sofőrt füleltek le a közlekedési rendőrök az A1-es autópálya Râmnicu Vâlcea és Déva közötti szakaszán, ahol a megengedett sebességhatár 130 km/óra – tájékoztatott szerdán a Hunyad megyei rendőrség.

Hirdetés
