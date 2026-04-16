Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

Sokszor a biciklis közlekedési kultúra és az infrastruktúra hiánya is hozzájárul a balesetekhez

A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.

Barabás Hajnal 2026. április 16., 13:272026. április 16., 13:27

Fontos felhívni a kerékpárosok figyelmét, hogy figyelmesebben, a szabályokat betartva közlekedjenek a közutakon – hangsúlyozta Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka csütörtökön, a közúti balesetek statisztikáiról szóló sajtótájékoztatón. Az első negyedévi mérleg adatai szerint ugyanis

a legsúlyosabb közúti balesetek okai között első helyen a biciklisek szabályszegései állnak, többségében azért, mert alkohol befolyásoltság alatt közlekednek.

Ez a tendencia pedig már öt éve tart, ezért egy olyan jelenségről van szó, amelynek megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni – mondta Nica Nicolae, a közlekedésrendészet vezetője. Hozzátette, hogy a biciklis balestei statisztikákban az elektromos kerékpárok és a rollerek is beleszámítanak. Szerinte

a balesetekhez hozzájárul a kerékpáros közlekedési kultúra, valamint a megfelelő infrasktúra hiányossága.

A blaesetek elkerülése érdekében a hatóságok arra kérik a kerékpárosokat, hogy viseljenek láthatósági elemeket, ne közlekedjenek alkohol hatása alatt, és mindig győződjenek meg a biztonságos irányváltásról, míg az autósokat fokozott óvatosságra intik a biciklisek közelében. Első negyedévi számadatok Az év első három hónapjában 19 súlyos közúti baleset történt a megyében:

négyen életüket vesztették, 17-en súlyosan, további hatan könnyebben sérültek meg.

A kerékpárosok által elkövetett szabálysértések adták a súlyos balesetek több mint egyharmadát, azaz 36,8 százalékát. Például január végén történt egy halálos biciklis baleset, amikor egy székelyudvarhelyi idős férfit ütöttek el. A második leggyakoribb ok a nem megfelelő sebesség volt, így ez a két tényező együtt adja a súlyos balesetek közel kétharmadának a hátterét. A statisztikák szerint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma ugyanakkor csökkent: 46 ilyen esetet jegyeztek, ami 25-tel kevesebb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ezekben 63-an sérültek meg.

Fotó: Pinti Attila

Intézkedések és bírságok A megelőzés érdekében a rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek az első negyedévben, amelyek során

219 bírságot szabtak ki biciklisekre, 336-ot pedig szabálytalanul közlekedő gyalogosokra.

Összességében pedig több mint hatezer közlekedési bírságot alkalmaztak, 427 jogosítványt vontak be, és 387 forgalmi engedélyt is elvettek. A rendőrparancsnok arra is rámutatott, hogy az országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint 2030-ig – a 2019-es adatokhoz viszonyítva –

felére kell csökkenteni a súlyos balesetek, valamint a halálos és súlyos sérülések számát.