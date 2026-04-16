Biciklisek hibái miatt történik a legtöbb súlyos baleset Hargita megyében

Sokszor a biciklis közlekedési kultúra és az infrastruktúra hiánya is hozzájárul a balesetekhez
Fotó: Haáz Vince
A kerékpárosok szabályszegései jelentik továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek fő okát Hargita megyében. Ez a jelenség már öt éve tart, azóta a gyorshajtás a második helyre szorult a baleseti okok között.
Fontos felhívni a kerékpárosok figyelmét, hogy figyelmesebben, a szabályokat betartva közlekedjenek a közutakon – hangsúlyozta Iordan Ştefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság parancsnoka csütörtökön, a közúti balesetek statisztikáiról szóló sajtótájékoztatón.
Az első negyedévi mérleg adatai szerint ugyanis
Ez a tendencia pedig már öt éve tart, ezért egy olyan jelenségről van szó, amelynek megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni – mondta Nica Nicolae, a közlekedésrendészet vezetője. Hozzátette, hogy a biciklis balestei statisztikákban az elektromos kerékpárok és a rollerek is beleszámítanak.
A blaesetek elkerülése érdekében a hatóságok arra kérik a kerékpárosokat, hogy viseljenek láthatósági elemeket, ne közlekedjenek alkohol hatása alatt, és mindig győződjenek meg a biztonságos irányváltásról, míg az autósokat fokozott óvatosságra intik a biciklisek közelében.
Az év első három hónapjában 19 súlyos közúti baleset történt a megyében:
A kerékpárosok által elkövetett szabálysértések adták a súlyos balesetek több mint egyharmadát, azaz 36,8 százalékát. Például január végén történt egy halálos biciklis baleset, amikor egy székelyudvarhelyi idős férfit ütöttek el. A második leggyakoribb ok a nem megfelelő sebesség volt, így ez a két tényező együtt adja a súlyos balesetek közel kétharmadának a hátterét.
A statisztikák szerint a könnyű sérüléssel járó balesetek száma ugyanakkor csökkent: 46 ilyen esetet jegyeztek, ami 25-tel kevesebb, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. Ezekben 63-an sérültek meg.
Fotó: Pinti Attila
A megelőzés érdekében a rendőrök célzott ellenőrzéseket végeztek az első negyedévben, amelyek során
Összességében pedig több mint hatezer közlekedési bírságot alkalmaztak, 427 jogosítványt vontak be, és 387 forgalmi engedélyt is elvettek.
A rendőrparancsnok arra is rámutatott, hogy az országos közlekedésbiztonsági stratégia szerint 2030-ig – a 2019-es adatokhoz viszonyítva –
A jelenlegi állás szerint a csökkenő tendencia adott Hargita megyében, ugyanis míg 2019-ben 19 halálos áldozatot és 165 súlyos sérültet jegyeztek, addig 2025-ben jóval kevesebb, azaz 10 halottja és 86 súlyos sérültje volt a közúti baleseteknek.
