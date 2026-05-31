Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

„Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet állhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet.

Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben”

– mondta Sulyok Tamás az MTI szemléje szerint. Az államfő beszélt arról, hogy a lemondás lehetőségét a személyes élete szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Hozzátette: becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter hétfőn reggel felkeresi az államfőt „Ma éjfélkor (vasárnap, szerk. megj.) lejár a lemondásra adott határidő.

Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt”

– írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon.

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat.

Az érintetteknek május 31-ig szabott határidőt a lemondásra.