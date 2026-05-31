Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.
„Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet állhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet.
– mondta Sulyok Tamás az MTI szemléje szerint.
Az államfő beszélt arról, hogy a lemondás lehetőségét a személyes élete szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére.
Hozzátette: becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket.
„Ma éjfélkor (vasárnap, szerk. megj.) lejár a lemondásra adott határidő.
– írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon.
Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat.
Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.
