Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

Székelyhon

2026. május 31., 21:352026. május 31., 21:35

„Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet állhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet.

Idézet
Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben”

– mondta Sulyok Tamás az MTI szemléje szerint.

Az államfő beszélt arról, hogy a lemondás lehetőségét a személyes élete szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére.

Hozzátette: becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket.

Magyar Péter hétfőn reggel felkeresi az államfőt

„Ma éjfélkor (vasárnap, szerk. megj.) lejár a lemondásra adott határidő.

Idézet
Hétfő reggel 8 órakor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sulyok Tamás köztársasági elnököt”

– írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon.
Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelme után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és más közjogi méltóságokat.

Az érintetteknek május 31-ig szabott határidőt a lemondásra.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken jelentette be, hogy az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

