Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

A rövid ideig tartó, ám heves esőzést követően jelent meg a szennyeződés a folyóban, amelyet dokumentálnak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség tagjai – közli Facebook-oldalán a hatóság.

Azt ígérik, hogy a környezetvédelmi részlegük munkatársa ki fogja vizsgálni a történteket, hogy megállapíthassák a szennyeződés okát és forrását.

A későbbiekben bővebben is tájékoztatják a lakókat a fejleményekről.