Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

• Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 31., 16:572026. május 31., 16:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A rövid ideig tartó, ám heves esőzést követően jelent meg a szennyeződés a folyóban, amelyet dokumentálnak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség tagjai – közli Facebook-oldalán a hatóság.

Hirdetés

Azt ígérik, hogy a környezetvédelmi részlegük munkatársa ki fogja vizsgálni a történteket, hogy megállapíthassák a szennyeződés okát és forrását.

A későbbiekben bővebben is tájékoztatják a lakókat a fejleményekről.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Tizenegyesekkel védte meg Bajnokok Ligája-címét a PSG
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Székelyhon

Rendőrségi vizsgálat: figyelmetlenség és mulasztás is állhat a szombati halálos baleset mögött
Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Székelyhon

Víz és halak híján elúszni látszik a terv
Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
Székely Sport

Pályán a válogatottak, Szuperliga-osztályozó – a vasárnapi sportműsor
BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Krónika

BL-döntő: Budapesten védte meg címét a Paris SG
Tizenegyesekkel védte meg Bajnokok Ligája-címét a PSG
Székely Sport

Tizenegyesekkel védte meg Bajnokok Ligája-címét a PSG
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon
Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon
2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg a világ egyik legjobb akciójátéka, ami szinte semmit nem öregedett
2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe
2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt
Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt
2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván

Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
2026. május 31., vasárnap

Lépcsős vízesésben pancsolhatnak a gyerekek nyáron Nagygalambfalván
Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
2026. május 31., vasárnap

A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat
2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi

Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
2026. május 31., vasárnap

A romániaiak közel egyharmada szerint 2026 nehezebb év lesz mint a tavalyi
2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk

Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
2026. május 31., vasárnap

Viharos, csapadékos lesz a vasárnapunk és a hétfőnk
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!