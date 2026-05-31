Habos szennyeződés jelent meg a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
Habos, fehéres szennyeződést jelent meg vasárnap délután a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi városi parkhoz közeli szakaszán – a helyi rendőrség vizsgálódik az ügyben.
A rövid ideig tartó, ám heves esőzést követően jelent meg a szennyeződés a folyóban, amelyet dokumentálnak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség tagjai – közli Facebook-oldalán a hatóság.
Azt ígérik, hogy a környezetvédelmi részlegük munkatársa ki fogja vizsgálni a történteket, hogy megállapíthassák a szennyeződés okát és forrását.
A későbbiekben bővebben is tájékoztatják a lakókat a fejleményekről.
Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.
Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.
A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.
Először szerveztek gyerek- és családnapot vasárnap Nagygalambfalván, amit egyebek mellett egy új játszótér és egy lépcsős vízesés felavatásával ünnepeltek meg. A sátrak között sétálva mindenki kedvére nassolhatott és programokból sem volt hiány.
A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó.
Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél.
Erős szélre, légköri instabilitásra és jelentős csapadékra figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnapra az ország több régiójára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
szóljon hozzá!